Οι Hot Chip επιστρέφουν με νέο single και album

Οι Hot Chip ανακοίνωσαν πως το νέο τους album, A Long Way From Kansas, θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιανουαρίου 2027 από τη Domino, και ήδη μας έδωσαν ένα preview με το πρώτο single “Random Violence”.

Στο "Random Violence", τα κύρια φωνητικά αναλαμβάνει αρχικά ο Joe Goddard, προτού προστεθεί και η φωνή του Alexis Taylor. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Keith McIvor, γνωστότερο ως JD Twitch, τον σκωτσέζο DJ, παραγωγό και συνιδρυτή των Optimo, ο οποίος πέθανε το 2025, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή του με όγκο στον εγκέφαλο.

Ο Goddard θυμάται τον Twitch ως έναν παθιασμένο μουσικόφιλο και αφοσιωμένο σοσιαλιστή, εξηγώντας ότι αρκετοί από τους στίχους αναφέρονται άμεσα στον θάνατό του αλλά και στις αναμνήσεις από το Sub Club της Γλασκώβης, όπου γνωρίστηκαν πριν από περίπου 20 χρόνια. Εκεί ο JD Twitch και ο JG Wilkes διοργάνωναν το Optimo, τις θρυλικές κυριακάτικες βραδιές που φιλοξενούσαν DJs και ζωντανές εμφανίσεις χωρίς να αναγνωρίζουν στεγανά ανάμεσα στην ηλεκτρονική μουσική, το post-punk και την indie pop. Μέσα από αυτή την ανοιχτή αντίληψη για τη χορευτική μουσική συναντήθηκαν οι Optimo με τους λονδρέζους Hot Chip. Στον ίδιο ιστορικό χώρο, το βρετανικό συγκρότημα επιστρέφει αύριο, 21 Οκτωβρίου, για ένα DJ set.

Στο βίντεο του “Random Violence”, σε σκηνοθεσία Jack Cole, πνεύματα του δάσους, καταραμένα ζώα και ξέφρενοι χορευτές συναντούν τις Boss Morris, μια αποκλειστικά γυναικεία ομάδα που επαναπροσεγγίζει τον παραδοσιακό αγγλικό χορό Morris. Όπως εξηγεί ο Al Doyle, η αρχική έμπνευση προήλθε από τα αποκριάτικα πάρτι Optimo Espookio στο Sub Club, που ήταν μία γιορτή της ανθρωπιάς, της μνήμης και της αντίστασης.

Ο τίτλος του ένατου δίσκου της λονδρέζικης μπάντας, A Long Way From Kansas, παραπέμπει στον Μάγο του Οζ, αλλά περιγράφει και την αίσθηση αποπροσανατολισμού που συνόδευσε τη δημιουργία του δίσκου. Ο Alexis Taylor μιλάει για έναν κόσμο σκληρό, διχασμένο, βίαιο και καταθλιπτικό, διευκρινίζοντας ότι δεν πραγματεύονται όλα τα τραγούδια ευθέως την πολιτική ή τη γενοκτονία. Αυτή η πραγματικότητα υπήρχε αναπόφευκτα στο φόντο, και η παραμόρφωσή της εξελίχθηκε σε μία από τις βασικές ηχητικές έννοιες του άλμπουμ.

Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης η Beth Ditto και ο Eddie Chacon. Παράλληλα, περισσότερα μέλη των Hot Chip περνούν μπροστά από το μικρόφωνο. Εκτός από τους Taylor και Goddard, τραγουδούν οι Owen Clarke και Felix Martin – ο τελευταίος για πρώτη φορά σε άλμπουμ του συγκροτήματος – μαζί με χορωδία και πολυφωνικά μέρη.