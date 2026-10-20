She Wants Revenge: Επιστρέφουν με το πρώτο τους album μετά από 15 χρόνια

Οι She Wants Revenge ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του The Loved, του πρώτου τους album εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, με ημερομηνία κυκλοφορίας τη 12η Φεβρουαρίου 2027. Παράλληλα με την ανακοίνωση, το συγκρότημα αποκάλυψε το πρώτο single του δίσκου, με τίτλο "Black Wax/Our Love".

Η επιστροφή τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον χαρακτηριστικό σκοτεινό post-punk ήχο τους, με το νέο κομμάτι να συνδυάζει μια παραμορφωμένη μπασογραμμή με έναν ρυθμό που αντλεί επιρροές από το krautrock. Πάνω σε αυτή τη σχεδόν υπνωτική μουσική βάση, οι She Wants Revenge χτίζουν ένα μελαγχολικό τραγούδι για τις αντιφάσεις του έρωτα, εκεί όπου η έλξη και η αυτοκαταστροφή συχνά συνυπάρχουν.

Ο Adam Bravin, μέλος του συγκροτήματος, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη θεματική βρίσκεται εδώ και χρόνια στον πυρήνα της μουσικής τους, με το "Black Wax/Our Love" να αποτελεί μια φυσική συνέχεια της καλλιτεχνικής τους πορείας, χωρίς να επιχειρεί να αναπαράγει απλώς τον ήχο του παρελθόντος.

«Πάντα μας γοήτευαν οι αντιφάσεις στον έρωτα: το πώς κάτι μπορεί να είναι ταυτόχρονα όμορφο και καταστροφικό, αλλά και το πώς μπορείς να γνωρίζεις ότι κάτι δεν σου κάνει καλό και παρ' όλα αυτά να εξακολουθείς να έλκεσαι από αυτό».

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη σκοτεινιά στο “Black Wax”, αλλά παράλληλα υπάρχει ενέργεια και μια αίσθηση ανυπακοής που μας αρέσει πολύ. Μοιάζει με μια φυσική εξέλιξη αυτού που ήταν πάντα οι She Wants Revenge, χωρίς να προσπαθούμε να αναπαράγουμε κάτι που έχουμε ήδη κάνει».

Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο ίδιος ο Bravin, επιλέγοντας μια κινηματογραφική προσέγγιση που δεν επιχειρεί να αφηγηθεί κυριολεκτικά την ιστορία του τραγουδιού. Αντίθετα, το οπτικό αποτέλεσμα λειτουργεί σαν ένα αποσπασματικό στιγμιότυπο από μια ταινία, με εικόνες που δημιουργούν αίσθηση οικειότητας αλλά και ανησυχίας. «Ήθελα το βίντεο να μοιάζει λιγότερο με μια κυριολεκτική ερμηνεία του τραγουδιού και περισσότερο με ένα απόσπασμα από μια ταινία στην οποία μπαίνεις ενώ έχει ήδη ξεκινήσει. Κάτι όμορφο αλλά και ανησυχητικό, όπου οι εικόνες έχουν το ίδιο συναισθηματικό βάρος με τη μουσική».

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της αμφισημίας, τόσο στη μουσική όσο και στην εικόνα, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να δώσει στους θεατές μια μοναδική, προκαθορισμένη ερμηνεία. «Πάντα μου άρεσε η ιδέα να αφήνω τα πράγματα άλυτα, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συνδέουν όσα βλέπουν με τις δικές τους εμπειρίες».

Η συγκεκριμένη αισθητική ταιριάζει με τον κόσμο των She Wants Revenge, όπου η ερωτική επιθυμία, η σκοτεινή ατμόσφαιρα και οι συναισθηματικές αντιφάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Η ανακοίνωση του The Loved έρχεται έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια χωρίς νέο ολοκληρωμένο album, καθιστώντας την κυκλοφορία μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις για τους φίλους του συγκροτήματος. Το "Black Wax/Our Love" προσφέρει την πρώτη εικόνα για το πώς οι She Wants Revenge προσεγγίζουν σήμερα τον ήχο και τη θεματολογία που τους χαρακτήρισαν.

Αυτή την περίοδο, το συγκρότημα πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, ενώ από τα τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2027 έχει προγραμματίσει εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.