PISS: Η noise-punk έκρηξη του Βανκούβερ καταφθάνει με το ντεμπούτο της στη Sub Pop

Το noise-punk κουαρτέτο PISS από το Βανκούβερ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου του άλμπουμ, You Made Me / Skin On Linen, στις 30 Οκτωβρίου μέσω της ιστορικής Sub Pop Records και της Paper Bag Records για τον Καναδά. Πρόκειται για ένα έργο που κινείται ανάμεσα στο punk, το spoken word, τα ηχητικά κολάζ και την performance art, διαμορφώνοντας μια έντονα βιωματική και πολιτική αφήγηση.

Στον πυρήνα του δίσκου βρίσκονται οι συστημικές, δομικές και προσωπικές μορφές βίας, καθώς και τα ίχνη που αυτές αφήνουν πίσω τους. Υπό την καθοδήγηση της τραγουδίστριας Taylor Zantingh, οι PISS αξιοποιούν τη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως μεταφορά για τις ουλές, ορατές και αόρατες, που συνοδεύουν τέτοιες εμπειρίες.

Το You Made Me / Skin On Linen ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 με παραγωγό τον Colin Stewart στα Hive Creative Labs και περιλαμβάνει δεκαέξι συνθέσεις. Θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο, CD και ψηφιακή μορφή.

Το συγκρότημα αποτελείται από τους Taylor Zantingh (φωνητικά), Tyler Paterson (κιθάρα), Gavin Moya (μπάσο) και Garreth Roberts (τύμπανα), ένα σχήμα που έχει ήδη αρχίσει να χτίζει τη φήμη του μέσα από εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις και μια αισθητική που αρνείται να περιοριστεί στα στενά όρια του punk.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του δίσκου, οι PISS θα συνοδεύσουν τους Gilla Band σε μέρος της βορειοαμερικανικής τους περιοδείας τον Οκτώβριο, πριν επιστρέψουν στην Ευρώπη τον Νοέμβριο. Ανάμεσα στις σημαντικότερες στάσεις τους ξεχωρίζει η συμμετοχή τους στο Pitchfork Music Festival Paris στις 7 Νοεμβρίου.