Ο Bono λέει πως οι πλούσιοι μπορούν να πληρώνουν ακριβά για να βλέπουν τους U2

Στη συναυλιακή αγορά, όπου το να δεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη από κοντά μπορεί πλέον να κοστίζει όσο ένα μικρό ταξίδι, ο Bono δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερες ενοχές για όσους είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν πολύ ακριβά. Αντιθέτως, ο frontman των U2 υποστηρίζει πως υπάρχει ένας τρόπος ώστε οι υψηλές τιμές για κάποιους να βοηθούν στο να παραμένουν πιο προσιτές οι καλές θέσεις για όλους τους υπόλοιπους.

Μιλώντας στο podcast The Interview των New York Times, ο Bono εξήγησε ότι οι U2 έχουν στην πραγματικότητα «πολύ μικρό» έλεγχο πάνω στις τελικές τιμές των εισιτηρίων. Παρ' όλα αυτά, η μπάντα εδώ και χρόνια προσπαθεί να κρατά ένα κομμάτι από τις καλύτερες θέσεις σε τιμές που μπορούν να αντέξουν περισσότεροι fans.

Και κάπου εδώ έρχεται η μάλλον αφοπλιστικά ειλικρινής άποψή του: δεν έχει κανένα πρόβλημα να πληρώνουν περισσότερο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Η λογική των U2 είναι ουσιαστικά να υπάρχει μια μεγάλη γκάμα τιμών. Κάποιος που θέλει την απόλυτη εμπειρία και έχει τα χρήματα μπορεί να αγοράσει ένα πανάκριβο εισιτήριο, ενώ ένας άλλος fan δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποκλείεται από τη συναυλία επειδή δεν μπορεί να διαθέσει εκατοντάδες ευρώ. Ο Bono θεωρεί ότι αυτή η ισορροπία είναι προτιμότερη από ένα μοντέλο όπου όλες οι καλές θέσεις γίνονται απλησίαστες.

«Οι πλούσιοι έχουν κι αυτοί συναισθήματα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αν κάποιος θέλει να πληρώσει πολύ υψηλή τιμή για να δει τους U2, η μπάντα δεν έχει πρόβλημα να του προσφέρει αυτή την επιλογή.

Και η συγκεκριμένη φιλοσοφία δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα. Οι U2 έχουν μιλήσει και στο παρελθόν για την προσπάθειά τους να δημιουργούν διαφορετικές κατηγορίες τιμών, έτσι ώστε οι ακριβότερες θέσεις να λειτουργούν παράλληλα με πιο οικονομικές επιλογές. Ακόμη και στην περίφημη residency τους στο Sphere του Las Vegas, τα εισιτήρια ξεκινούσαν από τα 140 δολάρια, ενώ περίπου το 60% των εισιτηρίων είχε τιμή κάτω από τα 300 δολάρια. Υπήρχε ταυτόχρονα περιορισμένος αριθμός premium εισιτηρίων σε πολύ υψηλότερες τιμές.

Η συζήτηση, βέβαια, γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των συναυλιών έχει ξεφύγει αρκετά σε σχέση με το παρελθόν. Σύμφωνα με στοιχεία της Pollstar, η μέση τιμή εισιτηρίου για τις 100 κορυφαίες περιοδείες αυξήθηκε από 96,17 δολάρια το 2019 σε 132,62 δολάρια το 2025. Και αυτό πριν υπολογιστούν οι ακόμη υψηλότερες τιμές που μπορεί να εμφανιστούν στη μεταπώληση.

Το περίφημο dynamic pricing, δηλαδή η μεταβολή της τιμής ανάλογα με τη ζήτηση, έχει κάνει τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα για τους fans. Παράλληλα, η συγκέντρωση της αγοράς εισιτηρίων σε λίγους μεγάλους παίκτες έχει βάλει εδώ και χρόνια το Ticketmaster και τη Live Nation στο επίκεντρο της κριτικής. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2026, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων έκρινε τη Live Nation υπεύθυνη για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η θέση του Bono, επομένως, δεν είναι ακριβώς «τα εισιτήρια πρέπει να είναι φθηνά». Είναι περισσότερο μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς μπορεί να μοιραστεί το κόστος. Αν κάποιος μπορεί και θέλει να πληρώσει πολλά, ας πληρώσει πολλά, ώστε κάποιος άλλος να έχει την ευκαιρία να βρεθεί μπροστά στη σκηνή χωρίς να χρειάζεται να διαλύσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Και όσο κι αν η φράση του για το «να πάρουμε τα χρήματα από τους πλούσιους» ακούγεται σαν ατάκα που θα μπορούσε εύκολα να γίνει meme, πίσω της υπάρχει μια αρκετά συγκεκριμένη φιλοσοφία για το πώς οι U2 θέλουν να αντιμετωπίζουν το live τους: να μπορούν να πληρώσουν περισσότερα όσοι έχουν τη δυνατότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι πρέπει να μείνουν έξω από το πάρτι.

https://youtu.be/Wu920WiZyjo?si=zk3bdfAtvGv2NMjF