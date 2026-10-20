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Η Taylor Momsen επιστρατεύει τους Dave Grohl και Pat Smear για το "About You"

Η τραγουδίστρια των The Pretty Recklsess υποδέχεται δύο ξεχωριστούς καλεσμένους στη νέα εκδοχή του τραγουδιού από το album "Dear God".

Κλέλια Φατούρου

Οι The Pretty Reckless κυκλοφόρησαν το επίσημο βίντεο για το "About You (Bonus Version)", παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του τραγουδιού που περιλαμβάνεται στο φετινό album τους Dear God. Για τη συγκεκριμένη ηχογράφηση, η τραγουδίστρια Taylor Momsen συνεργάστηκε με δύο γνώριμα ονόματα της σύγχρονης rock σκηνής: τον Dave Grohl, frontman των Foo Fighters, και τον κιθαρίστα Pat Smear.

Η ιδέα για τη συνεργασία ξεκίνησε από την ίδια τη Momsen, η οποία ήθελε να δώσει μια διαφορετική διάσταση σε ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια από τον νέο δίσκο. Όπως εξήγησε, επικοινώνησε με τους δύο μουσικούς και τους πρότεινε να συμμετάσχουν, με το αποτέλεσμα να την αφήνει απόλυτα ικανοποιημένη.

«Το “About You” είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια στον δίσκο, οπότε ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό. Τηλεφώνησα στον Dave και τον Pat και τους ζήτησα να προσθέσουν τη μαγεία τους στο κομμάτι. Περάσαμε υπέροχα στο στούντιο, παίζοντας μουσική. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να τζαμάρεις με φίλους. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη με το αποτέλεσμα».

Η νέα εκδοχή του "About You" δίνει την ευκαιρία στους The Pretty Reckless να παρουσιάσουν μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα από τα τραγούδια του Dear God, έχοντας στο πλευρό τους δύο μουσικούς με μακρά διαδρομή στον χώρο του rock. Ο Grohl, γνωστός τόσο για την πορεία του με τους Foo Fighters όσο και για την παρουσία του ως ντράμερ των Nirvana, και ο Smear, με τη χαρακτηριστική κιθαριστική του συνεισφορά στους Foo Fighters, προσθέτουν τη δική τους μουσική ταυτότητα στο εγχείρημα.

Η κυκλοφορία του βίντεο έρχεται σε μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο για την Taylor Momsen και το συγκρότημά της. Οι The Pretty Reckless βρέθηκαν πρόσφατα στο πλευρό των AC/DC στις συναυλίες τους στη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο της περιοδείας Power Up, ενώ η Momsen συμμετείχε και σε άλλες σημαντικές μουσικές εμφανίσεις.

Μεταξύ αυτών ήταν η εμφάνισή της μαζί με τους Soundgarden στο halftime show του αγώνα NFL ανάμεσα στους Seattle Seahawks και τους New England Patriots, καθώς και η συμμετοχή της στο Power to the People Festival του Tom Morello, στο Μέριλαντ.

 

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