Το "Bohemian Rhapsody" εκθρόνισε το "Stairway to Heaven" και ψηφίστηκε το κορυφαίο rock τραγούδι όλων των εποχών

Υπάρχουν τραγούδια που θεωρούνται κλασικά, τραγούδια που θεωρούνται αριστουργήματα και, κάπου εκεί, υπάρχει και το "Bohemian Rhapsody". Το κομμάτι των Queen έχει πλέον έναν ακόμη τίτλο να προσθέσει στη μακρά λίστα των διακρίσεών του, καθώς αναδείχθηκε το κορυφαίο rock τραγούδι όλων των εποχών σε ψηφοφορία του Planet Rock.

Το ενδιαφέρον είναι πως στη δεύτερη θέση δεν βρέθηκε κάποιο λιγότερο αναμενόμενο όνομα. Το "Stairway to Heaven" των Led Zeppelin, ίσως ένα από τα τραγούδια που έχουν ταυτιστεί περισσότερο με την ίδια την έννοια του rock classic, έμεινε τελικά πίσω από τους Queen — και μάλιστα για μόλις λίγες ψήφους.

Η κατάταξη του Planet Rock προέκυψε από τις ψήφους χιλιάδων ακροατών και περιλαμβάνει 500 τραγούδια από ολόκληρη την ιστορία του rock. Η τελική δεκάδα είναι ένα μικρό μουσικό μουσείο από μόνη της, με Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rainbow και Lynyrd Skynyrd να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.

Όταν ο Freddie Mercury έγραψε το "Bohemian Rhapsody", το 1975, δεν έφτιαχνε ακριβώς το τραγούδι που θα περίμενε κανείς να γίνει ραδιοφωνικό hit.

Η διάρκεια των περίπου έξι λεπτών ήταν από μόνη της ασυνήθιστη για single. Ακόμη περισσότερο όμως ήταν η ίδια η δομή του: μια μπαλάντα στο πιάνο που μετατρέπεται σε όπερα και στη συνέχεια εκρήγνυται σε hard rock, πριν επιστρέψει ξανά σε πιο ήρεμο φινάλε. Ένα μικρό μουσικό roller coaster που δύσκολα χωρούσε στις συμβατικές φόρμες της εποχής. Και όμως, αυτή ακριβώς η υπερβολή ήταν που το έκανε μοναδικό.

Το "Bohemian Rhapsody" κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου 1975, ως single από το A Night at the Opera. Μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες έφτασε στο Νο. 1 της Βρετανίας, όπου παρέμεινε για εννέα εβδομάδες, κατακτώντας μάλιστα και την κορυφή του Christmas chart του 1975.

Δεν ήταν όμως μια επιτυχία που έμεινε εγκλωβισμένη στη δεκαετία του '70. Η δεύτερη ζωή του τραγουδιού ήρθε με έναν μάλλον απρόβλεπτο σύμμαχο: το "Wayne's World".

Η περίφημη σκηνή όπου ο Wayne και η παρέα του τραγουδούν μέσα στο αυτοκίνητο, κάνοντας headbanging στους ήχους του Queen, σύστησε το "Bohemian Rhapsody" σε μια ολόκληρη νέα γενιά στις αρχές των '90s. Το τραγούδι επέστρεψε τότε στα charts, φτάνοντας μέχρι το Νο. 2 στις ΗΠΑ, ενώ το 1991, μετά τον θάνατο του Freddie Mercury, είχε επιστρέψει και στην κορυφή των βρετανικών charts.

Και κάπως έτσι, το τραγούδι που κάποτε θεωρήθηκε υπερβολικά μεγάλο και παράξενο για ένα single απέκτησε μια ζωή πολύ μεγαλύτερη από την εποχή του.

Σήμερα έχει ξεπεράσει τα 2,6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, αποτελώντας το πιο streamed classic rock τραγούδι του 20ού αιώνα σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το σχετικό δημοσίευμα.

Το γεγονός ότι το "Bohemian Rhapsody" βρέθηκε στην κορυφή κάνει τη δεύτερη θέση σχεδόν εξίσου ενδιαφέρουσα. Το "Stairway to Heaven", που κυκλοφόρησε το 1971, έχασε την πρώτη θέση για μια πραγματικά οριακή διαφορά ψήφων. Το Planet Rock σημειώνει ότι το τραγούδι των Led Zeppelin έμεινε πίσω «by just a handful of votes».

Η υπόλοιπη πεντάδα είναι εξίσου βαριά: "Stargazer" των Rainbow στην τρίτη θέση, "Comfortably Numb" των Pink Floyd στην τέταρτη και "Free Bird" των Lynyrd Skynyrd στην πέμπτη. Στην έκτη θέση βρίσκεται ακόμη ένα κομμάτι των Led Zeppelin, το "Kashmir".

Και αν υπάρχει κάτι που λέει αυτή η ψηφοφορία για το rock, είναι πως κάποια τραγούδια απλώς αρνούνται να γεράσουν.

Το «Bohemian Rhapsody» ξεκίνησε ως ένα παράτολμο πείραμα του Freddie Mercury σε μια εποχή που ένα rock single δεν υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι εξαλεπτο, πολυεπίπεδο και να περνάει από την μπαλάντα στην όπερα και από εκεί στο hard rock.

Πενήντα και πλέον χρόνια μετά, χιλιάδες ακροατές το έβαλαν ξανά στην κορυφή. Και αυτή τη φορά, το "Stairway to Heaven" χρειάστηκε να κοιτάξει από κάτω.

Η τελική δεκάδα του Planet Rock: