Η girl in red επιστρέφει με το ευάλωτο “blue”

Η girl in red επέστρεψε με το νέο single “blue”, την πρώτη κυκλοφορία της μετά το “Hemingway” του 2025. Το τραγούδι διατηρεί την αμεσότητα της γραφή τής Marie Ulven Ringheim (πραγματικό όνομα της girl in red) από τα πρώτα της βήματα, και στρέφει αυτή τη φορά το βλέμμα στο συναισθηματικό κενό που αφήνει μία σχέση όταν τελειώνει.

Για όσους δεν έχουν συναντήσει μέχρι τώρα το όνομά της, η girl in red είναι το μουσικό alter ego της 27χρονης τραγουδοποιού, μουσικού και παραγωγού από το Horten της Νορβηγίας. Άρχισε να γράφει τραγούδια στην εφηβεία της και εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο ψευδώνυμο το 2016, χτίζοντας αρχικά το κοινό της μέσα από σπιτικές ηχογραφήσεις και το SoundCloud.

Ο ήχος της ξεκίνησε από τη lo-fi bedroom pop και το κιθαριστικό indie rock, για να εξελιχθεί σταδιακά σε πιο ανοιχτή alternative pop. Οι εξομολογητικοί στίχοι της περιστρέφονται συχνά γύρω από τον queer έρωτα, την ψυχική υγεία, την επιθυμία και την απογοήτευση, ενώ τραγούδια όπως τα “i wanna be your girlfriend”, “we fell in love in October” και “Serotonin” την ανέδειξαν σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργούς της γενιάς της. Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ της παραμένει το I’m Doing It Again Baby! του 2024, στο οποίο συμμετείχε και η Sabrina Carpenter.

Πριν από την κυκλοφορία του “blue”, η Ulven είχε στήσει μια μικρή teasing καμπάνια. Το κόκκινο, που αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς της, άρχισε σταδιακά να γίνεται μπλε. Tο πουλόβερ στο artwork του “we fell in love in October” άλλαξε χρώμα, το ίδιο συνέβη με τη μπλούζα του Mozart στην εικόνα του λογαριασμού της στο Instagram, ενώ το @girlinred μετατράπηκε προσωρινά σε @girlinblue.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα βίντεο που γύρισε στο Όσλο ο σταθερός δημιουργικός συνεργάτης της Isak Jenssen. Με την ίδια την Ulven μπροστά στην κάμερα, παρακολουθεί μικρές στιγμές από τη διαδρομή ενός ζευγαριού και συνδέει τη συναισθηματική συντριβή με τον τρόπο που διαμορφώνει όσα γινόμαστε αργότερα.

Το “blue” παρουσιάζεται ως η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επόμενο άλμπουμ. Παράλληλα, η girl in red ετοιμάζει και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Low Expectations του Eivind Landsvik.