Amy Winehouse: Η ξεχασμένη συνέντευξη του 2007 που αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο της

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πραγματοποίησή της, μια συνέντευξη της Amy Winehouse που δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα έρχεται στο φως, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις σκέψεις και τις ανασφάλειες της σπουδαίας Βρετανίδας τραγουδίστριας. Ανάμεσα σε όσα μοιράστηκε τότε, ξεχωρίζει η παραδοχή της πως ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν να φύγει από τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2007 για τους Sunday Times, λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο της με τον Blake Fielder-Civil. Η Amy Winehouse ήταν τότε 23 ετών και είχε ήδη αρχίσει να βιώνει τις τεράστιες διαστάσεις της επιτυχίας του δεύτερου album της, Back To Black, που είχε κυκλοφορήσει το 2006. Ο δίσκος έγινε χρυσός στις ΗΠΑ και ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mondrian, στη Sunset Boulevard, ωστόσο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Η δημοσιογράφος Ariel Leve δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει το κείμενο, με αποτέλεσμα το υλικό να παραμείνει στο αρχείο για σχεδόν 20 χρόνια. Τώρα, η συζήτηση ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβανόταν την επιτυχία, τη φήμη και τη ζωή της.

Στη συνέντευξη, η Winehouse θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα στη μουσική και την ανακάλυψή της, όταν τραγουδούσε σε ένα τζαζ κλαμπ του Λονδίνου σε ηλικία μόλις 16 ετών. Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να διαχειριστεί την αφάνεια, στην περίπτωση που δεν είχε γνωρίσει τόσο νωρίς την επιτυχία, απάντησε πως δεν θα είχε πρόβλημα.

«Ναι. Είμαι απλώς μια μουσικός, ξέρεις. Μου αρέσει να φροντίζω τους ανθρώπους», είπε, εξηγώντας ότι η πιθανότητα να μην πετύχει την είχε τρομάξει πολύ περισσότερο όταν ήταν μικρότερη.

«Όταν ήμουν νεότερη, ναι. Η σκέψη ότι θα πέθαινα χωρίς να έχω αφήσει το στίγμα μου ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου. Να πεθάνω χωρίς να έχω αφήσει το αποτύπωμά μου στα πράγματα. Ξέρω ότι είμαι μόλις 23 ετών, αλλά…».

Η τεράστια ανταπόκριση στο Back To Black είχε ήδη αλλάξει τη ζωή της, όμως η ίδια δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει την επιτυχία ως έναν ατελείωτο αγώνα για ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση. Αντίθετα, δήλωνε περήφανη για όσα είχε καταφέρει και ήθελε να βλέπει και τους ανθρώπους γύρω της να προοδεύουν.

«Τα έχω πάει καλά, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Έχω κάνει ένα album για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανη. Αν πεθάνω αύριο, εντάξει».

Και ενώ η μουσική της είχε αρχίσει να κατακτά τον κόσμο, η εικόνα που περιέγραφε για την προσωπική της ευτυχία ήταν πολύ πιο απλή. Δεν την απασχολούσε τόσο η κατάκτηση νέων κορυφών, όσο οι μικρές, καθημερινές στιγμές.

Όπως είπε, ένιωθε πιο ευτυχισμένη όταν καθάριζε το σπίτι της και μαγείρευε για τους φίλους της.

Ένα ακόμη σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τη σχέση της με τον Blake Fielder-Civil και την απόφασή τους να παντρευτούν στο Miami. Η Winehouse περιέγραψε τον γάμο ως μια παρορμητική κίνηση, αποκαλύπτοντας πως είχε ένα έντονο προαίσθημα ότι οι δυο τους «θα πέθαιναν μαζί».

Μιλώντας για τον τότε σύζυγό της, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη φαντασία του, αλλά και την ανασφάλεια που ένιωθε η ίδια για τον εαυτό της. Όπως εξομολογήθηκε, πίστευε συχνά ότι θα κατέστρεφε τα πάντα, καθώς θεωρούσε τον εαυτό της όχι ιδιαίτερα έξυπνο.

«Ο Blake μισεί όταν λέω ότι είμαι χαζή. Με ρωτάει: “Γιατί λες τέτοια πράγματα;” κι εγώ του απαντάω: “Επειδή είμαι χαζή”. Και μου λέει: “Α, σώπα πια. Αν είσαι χαζή, τότε εγώ είμαι ένας γαμ… ηλίθιος που σε παντρεύτηκα”». Η Amy Winehouse και ο Blake Fielder-Civil χώρισαν τον Ιούλιο του 2009. Στις 23 Ιουλίου 2011, η τραγουδίστρια πέθανε σε ηλικία 27 ετών από τυχαία δηλητηρίαση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Η δημοσίευση της συνέντευξης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το έργο της Amy Winehouse βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του Back To Black.

Αργότερα μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει μια επετειακή έκδοση του δίσκου, η οποία θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα demo, σπάνια B-sides, φωτογραφίες που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά και επιπλέον αρχειακό υλικό.

Από την κυκλοφορία του, τον Οκτώβριο του 2006, το Back To Black έχει πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το αλβθμ αποτέλεσε επίσης τον βασικό λόγο για τον οποίο η Winehouse κατέκτησε πέντε βραβεία Grammy το 2007, μεταξύ των οποίων εκείνα για το Record Of The Year και το Song Of The Year.

Νωρίτερα το καλοκαίρι, οι Rolling Stones αναφέρθηκαν στη φιλία τους με την τραγουδίστρια, ενόψει της κυκλοφορίας μιας διασκευής του "You Know I'm No Good" στο τελευταίο album τους, Foreign Tongues. Ο Ronnie Wood θυμήθηκε τις προσπάθειές του να τη βοηθήσει κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ, καθώς και τις παροτρύνσεις του να «συνέλθει» πριν ανέβει στη σκηνή. Παράλληλα, η μητέρα της, Janis Winehouse, συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τον θάνατό της.

Στις 21 Οκτωβρίου, το πρώην συγκρότημα της Amy Winehouse θα πραγματοποιήσει μια ειδική συναυλία στο London, τιμώντας τα 20 χρόνια του Back To Black. Στη βραδιά θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Mark Ronson, οι FLO και η Jorja Smith.