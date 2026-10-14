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Η Lana, από σκηνής, συνεχίζει να μας ψήνει για το πολυαναμενόμενο "Stove"

Στην πρώτη της ζωντανή εμφάνιση έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο, η Lana Del Rey παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το τρίτο σειρά σειρά single από το άφαντο ακόμη επόμενο άλμπουμ της.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Η Lana Del Rey επέστρεψε στη σκηνή το περασμένο Σαββατοκύριακο, με αφορμή μια συναυλία στο πλαίσιο του Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο.

Το set της διαπέρασε διαφορετικές φάσεις της καριέρας της, με τραγούδια όπως τα “Young and Beautiful”, “Video Games” και “Summertime Sadness”, αλλά περιλάμβανε και ένα από τα singles του επόμενου δίσκου της, Stove.

Η Del Rey ερμήνευσε το μάλλον αδιάφορο “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Το τραγούδι είναι κυριολεκτικά οικογενειακή υπόθεση, γράφτηκε από τη Del Rey μαζί με τον σύζυγο, την αδελφή και τον γαμπρό της, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η ίδια σε συνεργασία με τον σταθερό συνεργάτη της Jack Antonoff. Πρόκειται για το τρίτο κομμάτι που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το Stove, μετά τα “Henry, Come On” και “Bluebird”, που είχαν κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2025.

Για τη σκηνική παρουσίαση στη Σιγκαπούρη, η Lana Del Rey επέστρεψε στην αγαπημένη της νοσταλγική αισθητική που μυρίζει αμερικάνικο νότο: ένα μικρό σπίτι με βεράντα, ενώ η ίδια τραγουδούσε καθισμένη σε μία κούνια.

Για την ιστορία, το Stove μας «ψήνει» καιρό τώρα. Έχει ήδη περάσει από αρκετές αναβολές και αλλαγές. Ο δίσκος ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2024 με τον τίτλο Lasso, με την προοπτική να κυκλοφορήσει μέσα στην ίδια χρονιά. Η Del Rey τον είχε προλογίσει ως την πρώτη ολοκληρωμένη στροφή της προς την country, ένα έδαφος που εξερευνούσε ήδη μέσα από διασκευές των “Stand by Your Man”, “Unchained Melody” και “Take Me Home, Country Roads”.

Το πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει το πόνημα παραμένει ακόμη μυστήριο.

 

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