Το "N of 1" των Dummy μετατρέπει την pop σε θραύσματα θορύβου

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ do you love the color of the sky?, που αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου μέσω της Polyvinyl, οι Dummy δίνουν στη δημοσιότητα το "N of 1", το τελευταίο δείγμα γραφής από έναν δίσκο που φαίνεται να ακολουθεί τη δική του, απρόβλεπτη διαδρομή.

Το τραγούδι συνοψίζει ιδανικά τη δημιουργική κατεύθυνση της μπάντας. Ο Joe Trainor περιγράφει την αφετηρία του ως μια απόπειρα να αποδομηθούν «παγωμένα» κιθαριστικά drones και να επανασυναρμολογηθούν πάνω σε jungle-inspired ρυθμούς. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, μεγάλο μέρος του νέου άλμπουμ θυμίζει «remixes ποπ τραγουδιών που δεν θα ακούσεις ποτέ», μια φράση που αποτυπώνει εύστοχα τη διάθεση των Dummy να μεταχειρίζονται οικεία υλικά με τρόπους που μοιάζουν ταυτόχρονα παράξενοι και συναρπαστικοί.

Πίσω από τη θολή, ονειρική ατμόσφαιρα του "N of 1" κρύβεται και μια σαφής θεματική στόχευση. Οι στίχοι καταπιάνονται με την ολοένα εντονότερη κανονικοποίηση της επιτήρησης στην καθημερινή ζωή, με την Emma Maatman να χαρακτηρίζει το κομμάτι μια έκκληση τόσο προς όσους διαχειρίζονται όσο και προς όσους αποδέχονται παθητικά το διαρκώς επεκτεινόμενο κράτος παρακολούθησης. Η ίδια εξηγεί πως η ιδέα του βίντεο προέκυψε από τη διαπίστωση ότι η κίνηση ζουμ του Street View ταίριαζε απόλυτα με τον ρυθμό και την ενέργεια του τραγουδιού, οδηγώντας τελικά σε μια από τις πιο άμεσες οπτικές αποδόσεις του νοήματός του που έχει παρουσιάσει ποτέ το συγκρότημα.

Η περίοδος που μεσολάβησε από το Free Energy υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική για τους Dummy. Η μπάντα πέρασε περίπου 150 ημέρες στον δρόμο, πραγματοποιώντας περισσότερες από 110 συναυλίες σε αλλεπάλληλες περιοδείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ενώ βρέθηκε σε μεγαλύτερες σκηνές από ποτέ. Αυτή η εξαντλητική αλλά δημιουργικά γόνιμη εμπειρία επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη μουσική τους.

Ίσως γι’ αυτό το do you love the color of the sky? μοιάζει αποφασισμένο να μην κάνει καμία έκπτωση προς χάριν της εύκολης αναπαραγωγής επί σκηνής. Αντίθετα, οι Dummy δείχνουν να αγκαλιάζουν την πολυπλοκότητα και την ηχητική αποδόμηση ως αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητάς τους, παρουσιάζοντας έναν δίσκο που φιλοδοξεί να υπάρχει πρώτα ως εμπειρία ακρόασης και έπειτα ως συναυλιακό υλικό. Το "N of 1" είναι η μέχρι στιγμής πιο καθαρή ένδειξη ότι βρίσκονται στο δημιουργικότερο σημείο της πορείας τους.