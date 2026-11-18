Ο Teddy Swims, ο νέος μεγάλος superstar του “Lose Control” και των μεγάλων megahits των πολλών δισεκατομμυρίων streams, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική εμφάνιση στις 4 Ιουλίου στο EJEKT Festival 2027 στο Telekom Center (OAKA)!

Ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών, ο Αμερικανός τραγουδιστής και songwriter έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστα χρόνια να γίνει γνωστός σε όλον τον πλανήτη, χάρη στην χαρακτηριστική και τόσο αναγνωρίσιμη φωνή του που μας σαγηνεύει στις αδιανόητα μεγάλες επιτυχίες τους "Lose Control", "The Door", "Bad Dreams" και "Mr. Know It All".

Εν αρχή ήταν το “Lose Control”: το κορυφαίο τραγούδι του 2024, ένα instant classic που κυριολεκτικά κατέκτησε τα ραδιόφωνα και τις streaming πλατφόρμες όλου του κόσμου, χάρη στην τόσο μοντέρνα pop/soul μουσική του, αλλά κυρίως χάρη στην απίστευτη, αντρική «φωνάρα» του Teddy Swims. Το τραγούδι έγινε 11(!) φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, σάρωσε τα charts σε πάρα πολλές χώρες και έκανε άμεσα τον Teddy τον πιο ενδιαφέροντα καλλιτέχνη εδώ και πολύ καιρό. Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Τα δύο επόμενα singles του, τα “The Door” και “Bad Dreams”, έγιναν 4 και 3 φορές πλατινένια αντίστοιχα, δημιουργώντας ένα απίστευτο σερί τραγουδιών που όσο και να θέλεις, δεν μπορείς παρά να λατρέψεις.



Το ολοκαίνουργιο τραγούδι του “Mr.Know It All” συνεχίζει την ίδια έξοχη πορεία, ενώ οι συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες έχουν εξίσου μεγάλη επιτυχία (“Gone Gone Gone” με τον David Guetta, “All That Really Matters” με τους Illenium, κλπ).

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Teddy Swims είναι ότι έχει κατορθώσει να επαναφέρει στο προσκήνιο την μεγάλη ανδρική φωνή, που είχε χαθεί εδώ και χρόνια από τα charts. Είναι αυτή η φωνή που ταιριάζει σε έναν μεγάλο star, ο οποίος έχει την αχλή των ένδοξων ονομάτων του παρελθόντος, αλλά με τη δική του σύγχρονη λάμψη.

Περισσότερα συγκροτήματα και πληροφορίες για το EJEKT Festival 2027 θα ανακοινωθούν σύντομα.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Zone B

65€

70€

75€

80€

Zone A (Front of Stage)

105€

125€

VIP

180€

210€

240€



Τα VIP εισιτήρια αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλέτες.

Εισιτήρια για Αμεα: 70€



ΔΙΗΜΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (02 και 04 Ιουλίου)

Zone B (General Admission) 137€

Zone A (Front of Stage) 215€

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.

Εισιτήρια για παιδιά

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Παιδιά από 8 ετών και άνω επιτρέπονται στη Ζώνη Α και στα VIP, μόνο με εισιτήριο.

Κάτω των 8 επιτρέπονται στην Ζώνη Α αλλά όχι στα Vip.

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Σημαντική σημείωση: Για την αυξημένη ασφάλεια των θεατών και την αποτροπή της παράνομης μεταπώλησης, έχει ενεργοποιηθεί από το More.com η λειτουργία προγραμματισμένης αποστολής εισιτηρίων για αυτή την εκδήλωση. Τα εισιτήρια θα σταλούν αυτόματα λίγες ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης.