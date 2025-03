Annie and the Caldwells - Can’t Lose My (Soul)

Πριν λίγα χρόνια, το βρετανικό label/δισκοπωλείο Honest Jon’s κυκλοφόρησε μια πολύ όμορφη σειρά συλλογών με μερικά ξεχωριστά gospel κομμάτια από τον κατάλογο της Savoy Records. Δε στάθηκε μόνο στην 50s ή τη 60s περίοδο, έφτασε και στη disco διαπλοκή, κάτι αναμενόμενο για όσους διάβαζαν το όνομα Greg Belson στους συμμετέχοντες του εγχειρήματος. Κι αυτό διότι ο εν λόγω επιμελητής παραμένει γνωστός για τη σειρά Divine Disco & Divine Funk που έτρεξε για λογαριασμό της Cultures of Soul Records, ενώ το 2019 συνέπραξε για τη The Time For Peace Is Now (Gospel Music About Us) υπό την ούγια της Luaka Bop. Εκεί στο τρίτο κομμάτι της δεύτερης πλευράς συναντήσαμε τους Staples Jr. Singers, που όχι μόνο είδαν τον πρώτο τους δίσκο να επανεκδίδεται αλλά βρέθηκαν εκκωφαντικά εκτός λήθης, με νέες κυκλοφορίες. Παππούδες κι εγγόνια χέρι-χέρι που μπορεί να περπάτησαν σημειωτόν, αλλά να που τελικώς διακρίθηκαν μέσα από το σωρό, έξω από τα κλειστά δευτεροκλασάτα μυστικά των μοναχοφάηδων diggers.

Από τα παλιά μέλη, διακρίνεται το όνομα της Annie Caldwell, ιδιοκτήτριας από τα 80s ενός ρουχάδικου, του περίφημου Caldwell Fashions για την τοπική κοινότητα των εκκλησιαζόμενων στην Church Of God In Christ, που βρίσκεται στο 303 E της Main St. στην πόλη West Point του Mississippi. Η Annie μπορεί και τραγουδά, ενώ ο σύζυγος της, Willie Joe Caldwell, παίζει κιθάρα. Η υπόλοιπη οικογένεια είναι στο μεροκάματο. Ο Willie Jr. οδηγεί ανυψωτικό (αλλά παίζει και μπάσο), o Abel συνοδεύει ασθενείς στα ραντεβού τους (μα κρατάεις τις μπαγκέτες), η Anjessica δουλεύει στο υποστηρικτικό τμήμα μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η Toni είναι δασκάλα κι η Deborah κομμώτρια. Rhythm section τα αγόρια, φωνές τα κορίτσια, τούτη η οικογένεια που λέγεται Annie and the Caldwells, φτάνει έως τα εγγόνια, δε σκορπίστηκε από γινάτια και χάσματα γενεών. Όλοι μαζί βρίσκονται στο ίδιο σημείο, για 6 στακάτες soul/disco γκρούβες, σε slow, mid και uptempo.

Έχουν την προίκα της απλότητας, το αθόρυβο μυστικό που κουβαλάνε οι καθημερινοί για το πως ορίζεται η ομορφιά, χωρίς τις φιοριτούρες μιας καλλιτεχνίζουσας διαλεκτικής, δίχως να βουτάνε σε αυτάρεσκες μιμήσεις. Τα σώψυχα ανάμεσα σε διαβόλους κι ερωτευμένα αγγελάκια ευαγγελίζονται στο Can’t Lose My (Soul), εκεί που «νιώθονται» τα τραγούδια των Annie and The Caldwells, αχνιστό ψωμάκι για τους soul θιασώτες, μονορούφι που δεν προλαβαίνει να ξεθυμάνει. Μα γιατί να αφορά μονάχα τους σοουλ-άδες οπαδούς; Ε! Indie αγόρια και κορίτσια! Για βάλτε στα ηχεία σας, τα “Wrong” και “I Made It”, όσο ψάχνετε τους pop σωτήρες σε περιπτώσεις σαν αυτές του Weeknd και της Gaga που μηρυκάζουν τη disco και την 80s soul, κι ύστερα τα λέμε.







Το Can't Lose My (Soul) κυκλοφορεί την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.