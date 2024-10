Πληροφορίες Σταύρος Γαρεδάκης Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Godspeed You! Black Emperor - No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead

Οι Βρετανοί πρωτεργάτες του post-rock, στον όγδοο δίσκο τους, εφαρμόζουν αριστοτεχνικά τις συνθετικές φόρμες που τόσο καλά κατέχουν και, παίρνοντας ξεκάθαρη πολιτική θέση, αποδεικνύονται για άλλη μια φορά σπαραχτικοί.