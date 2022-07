Τι περιμένεις από ένα συγκρότημα με πάνω από 40 χρόνια μουσικής ιστορίας, που κυκλοφορεί την τελευταία του δουλειά; Τις περισσότερες φορές, δεν περιμένεις τίποτα απολύτως: Είσαι ευχαριστημένος εάν το πολύ 2 τραγούδια είναι μέτρια προς καλά, θα το ακούσεις ελάχιστες φορές και σύντομα θα το ξεχάσεις. Εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν, που το άλμπουμ θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενες, και πρόχειρα στο μυαλό μου έρχονται η τελευταία κυκλοφορία του David Bowie, των Judas Priest , και των Iron Maiden που κυκλοφόρησαν αξιοπρεπέστατες δουλειές.



Το τελευταίο studio των Scorpions ήταν το Return to Forever (2015) και από τότε το συγκρότημα άλλαξε ντράμερ με τον Mikkey Dee (Motorhead, King Diamond) να παίρνει την θέση του James Kottak, ο οποίος είχε παραμείνει στους Scorpions για 18 χρόνια και να απολύεται λόγω του εθισμού του στο πότο. Οι σκέψεις για νέα κυκλοφορία πάντα υπήρχε στο μυαλό των Scorpions και μάλιστα είχαν αποφασίσει ότι ο παραγωγός του άλμπουμ θα ήταν ο Greg Fidelman (Metallica, Slipknot, Slayer) και είχαν κάνει ορισμένες ηχογραφήσεις μαζί του, όμως ο Covid19 άλλαξε τα σχέδια και τελικά την παραγωγή την έκανε το ίδιο το συγκρότημα μαζί με τον Hans-Martin Buff.

Τα παραπάνω δεν παίζουν κανένα ρόλο, εάν το ίδιο το «προϊόν» δεν είναι καλό. Και η πρώτη ακρόαση του Rock Believer μπορώ να πω ότι με εξέπληξε ευχάριστα: Το άκουσα μια φορά δίχως να κάνω πουθενά κανένα skip καθώς μου έβγαζε κάτι το γνώριμο, αλλά συνάμα και φρέσκο. Περνώντας σε επόμενες ακροάσεις και προσέχοντας τις μικρές λεπτομέρειες, δεν μπορώ παρά να βγάλω το καπέλο μου στο συναυλιακό "Gas In The Tank" που ανοίγει το άλμπουμ, και μας δείχνει από το καλημέρα, ότι έχουν ακόμα βενζίνη στο ντεπόζιτο τους. Το "Rock Believer" έχει τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify καθώς είναι ένα uptempo rock τραγούδι που σε αυτά είναι μάστορες οι Scorpions, και φτάνει η ώρα για το "Shining Of Your Soul". Σε αρκετούς θύμισε κάπως το "Is There Anybody There? και όντως προσπαθήστε να φέρετε το "Is There Anybody There? στο σήμερα, τότε θα έχετε το "Shining Of Your Soul".

Γίνεται να υπάρχει άλμπουμ των Scorpions δίχως μπαλάντα; Σίγουρα όχι για αυτό το άλμπουμ κλείνει με την μπαλάντα "When You Know (Where You Come From)" η οποία υπάρχει σε ηλεκτρική εκδοχή στην στάνταρντ έκδοση του άλμπουμ και σε ακουστική στην deluxe έκδοση. Παραδόξως μου άρεσε περισσότερο η ακουστική έκδοση του τραγουδιού και εάν υπήρχε το "Shoot For Your Heart" και το ακουστικό "When You Know (Where You Come From)" στην στάνταρντ έκδοση, πιστεύω ότι το άλμπουμ θα έπαιρνε μισό πόντο ακόμα.

Σε διάφορες κριτικές διαβάζεις ότι το Rock Believer είναι το καλύτερο άλμπουμ εδώ και 20 χρόνια, με μερικούς να ισχυρίζονται ότι είναι ίσως το καλύτερο εδώ και 30 χρόνια. Νομίζω ότι λίγη σημασία έχουν οι όποιες συγκρίσεις. Οι Scorpions του 2022 είναι ακόμα εδώ: Ακούς ένα riff και αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι του Rudolph Schenker, ακούς τον Klaus Meine στο "Shining Of Your Soul" και δεν μπορείς να φανταστείς άλλον τραγουδιστή να το ερμηνεύει, ενώ και ο Mikkey Dee έχει προσαρμοστεί στο ύφος των Scorpions, και ορισμένες πινελιές του εδώ και εκεί, είναι ευπρόσδεκτες καθώς ταιριάζουν στα τραγούδια. Μετά από ένα χρόνο θα ξανακούσω το Rock Believer; Ειλικρινά, μάλλον όχι, αλλά για τώρα που το ακούω με κάλυψε απόλυτα.