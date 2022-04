Ένα τολμηρό μίνι άλμπουμ από τους Bambara- τα δίδυμα αδέρφια Bateh σε κιθάρα, ντραμς και φωνή και τον παιδικό τους φίλο William Brookshire στο μπάσο-, σκοτεινό και δυνατό όπως πρέπει, μιξαρισμένο από τον Claudius Mittendorfer (τον γνωρίσαμε δίπλα στους Tennis, Parquet Courts και Johnny Marr) με τον Jeff Tobias στο σαξόφωνο και τον Jason Disu στο τρομπόνι, την Bria Salmena (Orville Peck/Frigs) και την Drew Citron (Public Practice) στα φωνητικά, και ναι ο ήχος τους είναι πλέον διαφορετικός. Μια ηχογράφηση που αρχικά ξεκίνησε από απόσταση, καθόλου, όμως, δεν ικανοποιούσε κι έτσι έκανε τα μέλη της μπάντας να συγκεντρωθούν στο Brooklyn για να φτιάξουν όπως έπρεπε το Love On My Mind.

Ο κυνισμός στις φωνές, το σφυροκόπημα στο μπάσο, οι κιθάρες που ουρλιάζουν και τα νοσταλγικά συνθεσάιζερ, κάτι από Cave μας φέρνουν στο μυαλό, ίσως έναν πιο καθαρό Rowland Howard, ενώ σε άλλους θύμισε τη σοβαρότητα των Swans και την cabaret αίσθηση των The Birthday Party. Άλλωστε ο Reid Bateh είχε αναφέρει στο παρελθόν τα φιλμ των Wong Kar Wai και David Lynch και τη διάθεση που επικρατεί σε αυτά ως βασική επιρροή καθώς και τα δυτικά gothic θέματα στην γραφή των Flannery O’Connor και Bruno Schulz.

To άλμπουμ ανοίγει το ατμοσφαιρικό, -ιδιαίτερα μινιμαλιστικό-“Slither In The Rain”, το οποίο χτίζει παραστατικά μέσα από την ωμή φωνή του Bateh το σκηνικό και εισάγει τον κεντρικό χαρακτήρα του “Love On My Mind”, έναν μοναχικό άντρα που πετάει μπουκάλια στα αεροπλάνα. Ο Reid Bateh δηλώνει ότι όλη η έμπνευση για τους στίχους βρίσκεται πίσω από προσωπικές του εμπειρίες και συγκεκριμένα την ενασχόληση του με τη φωτογραφία κατά τη διάρκεια του "lockdown, αφού αυτός ήταν ένας τρόπος να ζήσει την πόλη της Νέας Υόρκης που δεν μπορούσε λόγω του εγκλεισμού να απολαύσει στην πραγματικότητα". Στο “Mythic Love” εκεί που λες ότι το μπάσο κρατάει το κομμάτι έρχεται η φωνή της Bria Salmena και το απογειώνει. Δυνατό και φιλόδοξο, θυμίζει στο μπάσο και στις κιθάρες ξεσπάσματα του παρελθόντος, όπως το “Serafina” και το “Sunbleached Skulls”, εξελίσσεται, όμως, στη συνέχεια με τρόπο που καταργεί τις συνδέσεις και αποκτά τον δικό του χαρακτήρα. Το "Birds" είναι ένα σπάνιο love song (από όπου και ο τίτλος του άλμπουμ), δείχνει μια πιο ευαίσθητη πλευρά των Bambara, αλλά δεν αφήνει πίσω τον ήχο που θαύμασες αρχικά στην μπάντα.

Το σκοτάδι και η δύναμη στο "Point & Shoot" είναι τεράστια. Μπάσο και ντραμς τριγυρνούν γύρω από τις κιθάρες που σέρνονται διερευνητικά και είναι τόσο χαρακτηριστικές του ήχου τους – που λες Bambara ακούω -, ενώ μπορεί να δεις και κάτι αυτοβιογραφικό στους στίχους- πράγμα που δεν υπήρχε στις προηγούμενες κυκλοφορίες και αυτό λόγω του γυναικείου στοιχείου που έρχεται και προστίθεται αυτή τη φορά. Γεμάτο ζωντανές σκηνές από την πιο σκοτεινή πλευρά της ζωής σφηνώνει στο μυαλό σου στίχους όπως

“heart-shaped hickies round the scar on his neck”

“rooftop girls standing shoulder-to-shoulder, naked figures with their hips cocked”

που ακόμα σιγομουρμουρίζεις ώρες μετά την πρώτη ακρόαση του άλμπουμ.

Για το “Feelin’ Like A Funeral” τι να πει κανείς, ίσως ό,τι πιο συμβατικό ηχογράφησε ποτέ η μπάντα, ένας μικρός ύμνος ωστόσο, με συνηθισμένη δομή, πολύ θλίψη και σκοτάδι στο θέμα , αλλά θετική διάθεση σε μουσική και φωνή.

Το Love on My Mind κλείνει με το - μεγαλύτερο σε διάρκεια από τα υπόλοιπα- “Little Wars”, ένα μπαρόκ ροκ κομμάτι που σταδιακά χτίζει μια θορυβώδη κορύφωση, στην οποία σε παρασύρουν περίτεχνα ντραμς και συνθεσάιζερ μαζί. Ένα φινάλε ποτισμένο από συναισθήματα μοναξιάς, απομόνωσης και μετάνοιας. Ένα κομμάτι γεμάτο αφήγηση και εναλλαγές ρυθμού. Τα αιθέρια γυναικεία φωνητικά εντυπωσιάζουν και χτίζουν το καθηλωτικό τέλος ενός άλμπουμ που, αν είσαι τύπος ‘70s California punk blues κι έχεις διάθεση για μια γκροτέσκα americana μπορεί και να σου κόψει την ανάσα για 22 λεπτά.

Όχι πολύ ώριμο, μυρίζει νιάτα. Εύστοχο, γνήσιο, φυσικό, ευφυές, αν όχι punk rock, rock’n”roll, προσωπικό, γεμάτο μικρούς δυνατούς ύμνους, χάιδεμα και δαγκωματιά συγχρόνως, σίγουρα το Love On My Mind είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχουν κάνει οι Bambara μέχρι τώρα. To μέγεθος του άλμπουμ επιτρέπει στους Bambara να είναι ακριβείς και ξεκάθαροι σε ό,τι αφορά τις προθέσεις τους. Μια από τις πιο φιλόδοξες κυκλοφορίες τους, θα θέλαμε να ήταν λίγο μεγαλύτερη σε διάρκεια για να εμπεδώσουμε κι εμείς τον στόχο τους. Υπάρχει μια αίσθηση ότι τους ακούς “live” κι αυτό κάνει το “Love On My Mind” επιπλέον ειλικρινές και σου δίνει έναν ακόμη λόγο να μείνεις.

Ανακεφαλαιώνοντας οι Bambara ανεβαίνουν επίπεδο, “περνούν στην επόμενη πίστα” και μπράβο για την τόλμη τους.