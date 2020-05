Perfume Genius - Set My Heart On Fire Immediately

Μέσα στα 10 χρόνια και τους 5 δίσκους που έχει κυκλοφορήσει ο Mike Hadreas ως Perfume Genius, η εξέλιξή του είναι πιθανώς η πιο αρμονική και ισορροπημένη που έχει πετύχει καλλιτέχνης μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Κάθε νέα κυκλοφορία του μοιάζει με μία πράξη αποκοπής από τα στάσιμα στοιχεία του πρόσφατου παρελθόντος και μία κίνηση ανοίγματος σε κάθε συναρπαστική αλλαγή που φέρνει το μέλλον.

Αν έχει παραμείνει, όμως, κάτι αναλλοίωτο όλα αυτά τα χρόνια στο σύμπαν του μουσικού είναι πως μέσα από κάθε του δίσκο δεν αποτυπώνει απλώς βιωματικά τη μουσική του, αλλά καταγράφει τη ζωή του μέσα από αυτή, εξελισσόμενος ως άνθρωπος και συνθέτης παράλληλα. Από το εσωστρεφές -συνθετικά, συναισθηματικά μέχρι και εικαστικά- ντεμπούτο του μέχρι τη νέα του πιο φιλόδοξη, μεγαλόπνοη και ολοκληρωμένη δουλειά της δισκογραφίας του, ο Perfume Genius έχει καταφέρει να μεταμορφωθεί από ένα άγουρο, αζύμωτο ακόμη αγόρι με ψυχικά τραύματα σε μία προσωπικότητα γεμάτη αυτοπεποίθηση. Έτσι, φτάνει όλο και πιο κοντά στην σύλληψη του μουσικού του οράματος, μέσα στο οποίο το προσωπικό στοιχείο ανάγεται στο συλλογικό, και το αντίστροφο, με έναν απόλυτα φυσιολογικό, αβίαστο και ανθρώπινο τρόπο.

Το στοιχείο του Set My Heart On Fire Immediately που γοητεύει και συναρπάζει κατευθείαν είναι το στιλιστικό του εύρος. Ήδη από το No Shape του 2017, είχε φανεί η προσπάθεια του μουσικού να ανοίξει τον ήχο του προς νέες κατευθύνσεις, με τον δικό του πάντα τρόπο και το δικό του ύφος. Εδώ,όμως, ο Perfume Genius -με την πολύτιμη συνδρομή του Blake Mills στην παραγωγή- ανεβαίνει πολλά συνθετικά σκαλοπάτια με ένα εντυπωσιακό άλμα. Aπό τα κιθαριστικά 1990’s του “Describe” και την δραματουργική chamber pop του “Jason”, μέχρι την ηλιόλουστη 1980’s ευφορική, funky μελωδία του κορυφαίου “On The Floor” και την ηδονιστική 00s synth pop του “Nothing at All” και από τη σύγχρονη, ακουστική folk του “Without You” -που θυμίζει Villagers- μέχρι τo βιομηχανικό, σωματικό πάθος του “Your Body Changes Everything”, ο δίσκος χαρακτηρίζεται από μία συνθετική ελαστικότητα και ποικιλομορφία. Η οποία, αντί να αποπροσανατολίζει ηχητικά τον ακροατή, αναδεικνύει το έντονο εκτόπισμα που διαθέτει πλέον ο Perfume Genius ως συνθέτης, καταφέρνοντας να υπογραμμίζει κάθε του διαφορετική σύνθεση με τη προσωπική, μοναδική και αισθαντική του γραφή.

Μέσα σε αυτό τον αέρα ηχητικής εξέλιξης και ολοκλήρωσης, η βάση και το χαρακτηριστικό γνώρισμα που συναντάμε στους δίσκους του Perfume Genius παραμένει πιο ισχυρό, έντονο και υποβλητικό από ποτέ. Η δραματικότητα και η θεατρικότητα των ιστοριών επώδυνων χωρισμών, παράφορου ομοφυλοφιλικού έρωτα και βαθιά χαραγμένων αγγιγμάτων βρίσκεται διάχυτη στην πυκνή, υγρή ατμόσφαιρα του δίσκου και μέσα από τις στιβαρές μελωδίες, αποκτούν ένα νέο, πιο ουσιαστικό και ανεξίτηλο αποτύπωμα. Ωστόσο, είναι η επείγουσα συνθήκη, που χτίζεται μέσα από τις λέξεις, η οποία συνδράμει στην κορύφωση της συναισθηματικής έντασης. Το Set My Heart On Fire Immediately είναι γεμάτο από προστακτικές: από τον ίδιο τον τίτλο (η φράση του οποίου ακούγεται στο “Leave”) μέχρι το “Lock the door” στο “Floor” και από το “Hold me up, I'm falling down now, babe” στο “Your Body Changes Everything” μέχρι το “Touch me deep, before you leave” στο συγκινητικό “Just A Touch”, ο Mike Hadreas παρακαλεί για πράξεις ερωτικής εγγύτητας με μία αφοπλιστική αμεσότητα. Μην ξεγελιέστε, όμως. Αυτές δεν είναι προσταγές, αλλά επιτακτικές παρακλήσεις και καλέσματα μίας εύθραυστης ψυχής που πίσω από το ερωτικό του πάθος κρύβει την αναζήτηση οικειότητας, στοργής, αληθινής αγάπης.

Τελικά, το Set My Heart On Fire Immediately είναι μία από τις μεγαλοπρεπείς επιδείξεις συνθετικής μεταμόρφωσης, ψυχικού ανοίγματος και συνολικής ολοκλήρωσης από έναν καλλιτέχνη που έχει γνωρίσει ο μουσικός κόσμος τελευταία. Ένας διάφανος άνθρωπος με τεράστιο συναισθηματικό βάθος μας προσκαλεί να κοιτάξουμε βαθιά στο εσωτερικό του σύμπαν μέσα από διαδρομές αληθινής ηχητικής έκστασης και ηδονής. Σκέφτομαι πως στα χέρια ενός άλλου ιμουσικού, οι συγκεκριμένοι στίχοι και μελωδίες, μπορεί να κατέληγαν σε ένα μελοδραματικό, κλισεδιάρικο άλμπουμ. Αλλά, εδώ γευόμαστε τον Βίο και την Πολιτεία ενός χαρισματικού πλάσματος που φαίνεται πως δεν έχει φτάσει καν το προσωπικό του ταβάνι.