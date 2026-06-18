Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ledeloue – Ledulium

Με το "Ledulium", οι Ledeloue παρουσιάζουν ένα άλμπουμ που συνδυάζει drum & bass ρυθμικότητα, tribal αναφορές και μελωδική ευθραυστότητα σε έναν ενιαίο, υβριδικό ηχητικό κόσμο.

  • Βαθμολογία: 7.5
  • Καλλιτέχνης: Ledeloue
  • Label: Naiads Productions
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Electronic
Ledeloue – Ledulium
Εύη Παπαγιάννη

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Faith No More

Το ευρύ κοινό γνώρισε τους Ledeloue μετά τη συνεργασία τους με τους Turboflow 3000. Βέβαια, το ντουέτο της Μαίρης Γεωργοπούλου και του Θανάση Αλεξανδρή μόνο άγνωστο δεν είναι με την μουσική, με τη μεν να έχει κλασσικές σπουδές στο φλάουτο και τον δε μακρά σχέση με τη δημιουργία μουσικής ως πολυοργανίστας, μέλος σε πληθώρα από μπάντες (Ρόδες United, Budgerigar, Turboflow 3000, The Noodles κ.α.) και ως παραγωγός και ιδιοκτήτης της Naiads Productions.

Πριν από τη συμμετοχή τους στο “Vasilias tu Underground”, το ντουέτο είχε κυκλοφορήσει ορισμένα singles (“Infinity”,” Oaas”) και covers (“Beg in Japan”, “The Truth (Somebody to love)”), τα οποία οδήγησαν στην κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ τους Ledulium αυτή την άνοιξη.

Το Ledulium είναι ένας μικρός, εύθραυστος θησαυρός με αδαμάντινη καρδιά. Με ρυθμικό πυρήνα την drum & bass, tribal techno αναφορές και τα αέρινα φωνητικά της Γεωργοπούλου σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο δίσκος αυτός ξεχωρίζει για τις υφές του και την παραγωγή του. Στα 26 λεπτά του καταφέρνει να δημιουργήσει έναν εφήμερο, λίγο glitchy, λίγο ritual, λίγο club, οπωσδήποτε υβριδικό κόσμο γεμάτο χρώματα.

Ξεκινώντας από το εναρκτήριο “Genesis” βυθίζεται κανείς στον κόσμο αυτό, με το “The Hill and the Sea” που ακολουθεί να χτίζεται σταδιακά, με τα φωνητικά να κάθονται απαλά πάνω στις κιθάρες, το μπάσο και μία γήινη ρυθμική γραμμή. Το “Toso Da”, με ελληνικούς στίχους, είναι τρυφερό σε λόγια και δυναμικό σε παλμό, και ίσως το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι των Ledeloue, μιας και συνδυάζει ένταση και απαλότητα.

Το ”Tinafto” έχει τις πιο χαρακτηριστικές drum & bass επιρροές, μια μείξη ελληνικών και αγγλόφωνων στίχων, και το φλάουτο σε πρώτο πλάνο, σε μία σχεδόν trippy μείξη στοιχείων, ενώ σίγουρα δεν θα αναγνώριζες πως πρόκειται για εγχώρια παραγωγή εάν το άκουγες το “Clarity”, που έπεται, στο ραδιόφωνο. Το “My way” είναι εξίσου ονειρικό και παιχνιδιάρικο, ενώ το “The Portal” που κλείνει το δίσκο μάλλον ανοίγει την είσοδο στον κόσμο των Ledeloue. Ένα κόσμο που, τελικά, δεν ακολουθεί κάποια από τις κυρίαρχες τάσεις της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής. Δεν επιδιώκει να ακουστεί «ξένος» για να αποκτήσει διεθνή απήχηση, ούτε βασίζεται στην ελληνικότητά του ως στοιχείο διαφοροποίησης. Οι ηλεκτρονικές υφές, οι κιθάρες, το φλάουτο, τα φωνητικά και οι χαμηλές συχνότητες συνυπάρχουν χωρίς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν ήχο που αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες σε κάθε ακρόαση. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που ακούγεται σύγχρονος, προσωπικός και αβίαστος.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Ledulium, όμως, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συνομιλούν οι δύο δημιουργοί του. Από τη μία, ο Θανάσης Αλεξανδρής κουβαλά την εμπειρία ενός μουσικού και παραγωγού που γνωρίζει πώς να χτίζει έναν ηχητικό κόσμο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Από την άλλη, η Μαίρη Γεωργοπούλου προσεγγίζει αυτόν τον κόσμο με μια αφοπλιστική φρεσκάδα, σαν να τον εξερευνά την ίδια στιγμή που τον δημιουργεί. Η μεταξύ τους ισορροπία δεν θυμίζει σχέση καθοδήγησης, αλλά σχέση διαλόγου. Κι αυτό γίνεται αισθητό σε όλη τη διάρκεια του δίσκου, με τις συνθέσεις να μοιάζουν να γεννιούνται από τη συνεχή διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο αυτές δυνάμεις. Όταν τα beats πυκνώνουν και οι μπασογραμμές αποκτούν βάρος, τα φωνητικά δεν προσπαθούν να τα υπερκαλύψουν αλλά τα ακολουθούν, τα παρατηρούν, αφήνουν χώρο. Και όταν η φωνή παίρνει το προσκήνιο, η παραγωγή αποσύρεται διακριτικά, χωρίς ποτέ να χάνει την παρουσία της.Έτσι, το Ledulium δεν ακούγεται ως το άθροισμα δύο μουσικών προσωπικοτήτων, αλλά ως η γέννηση μιας τρίτης, παιχνιδιάρικης, ζωηρής, και πολλά υποσχόμενης.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Ledeloue – Ledulium

Ledeloue – Ledulium

Με το "Ledulium", οι Ledeloue παρουσιάζουν ένα άλμπουμ που συνδυάζει drum & bass ρυθμικότητα,...
Cucumba – Cucumba

Cucumba – Cucumba

Οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν με μια ώριμη indie rock καταγραφή που μετατρέπει την ανασφάλεια, τη...
WU LYF - A Wave That Will Never Break

WU LYF – A Wave That Will Never Break

Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι WU LYF επιστρέφουν με αμετάβλητο το μουσικό...
Taj Mahal & The Phantom Blues Band – Time

Taj Mahal & The Phantom Blues Band – Time

Δεκαέξι χρόνια μετά τις ηχογραφήσεις του, το "Time" βρίσκει τον Taj Mahal στα 84 του να παραμένει...
4 δίσκοι του 2026 που αξίζει να ακούσεις τώρα

4 δίσκοι του 2026 που αξίζει να ακούσεις τώρα

Spoken word, genre-bending και dance punk ένταση από τέσσερις δίσκους που αξίζουν την ακρόασή σου.
Wipers – Land of the Lost (reissue)

Wipers – Land of the Lost (reissue)

Η εταιρεία Jackpot συνεχίζει το πρόγραμμα επανεκδόσεων των δίσκων των Wipers φτάνοντας στο τέταρτο στούντιο...
VASSILINA – i.par.ksia.ko

VASSILINA – i.par.ksia.ko

Στο "i.par.ksia.ko" η avant-pop καλλιτέχνιδα εξερευνά, ως άλλη Αλίκη, την εσωτερική της Χώρα των...
Common People – Next In Line

Common People – Next In Line

Το ντεμπούτο των Common People, "Next In Line", παίζει ανάμεσα στην ωμή ενέργεια του punk, τη...
Vince Staples – Cry Baby

Vince Staples – Cry Baby

Μέσα σε μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο για τις ΗΠΑ, ο Vince Staples κυκλοφορεί τον πιο...
Iceage - For the Love of Grace & the Hereafter

Iceage - For Love οf Grace & the Hereafter

Οι Iceage επιστρέφουν με το "For Love of Grace & the Hereafter", συνεχίζοντας να εξερευνούν νέες...
Lykke Li

Lykke Li – The Afterparty

Στο έκτο άλμπουμ της, η Lykke Li συνδυάζει indie pop, ηλεκτρονική παραγωγή και κινηματογραφικές...

Converge – Hum of Hurt

Η μπάντα-ορόσημο του ακραίου metalcore επιστρέφει στις ρίζες της, μόλις λίγους μήνες μετά το "Love Is...
ear – Rumspringa

ear – Rumspringa

Στο δεύτερο άλμπουμ τους, οι ear ισορροπούν ανάμεσα σε twee pop, rave και IDM, παραδίδοντας το πιο ώριμο...
Various Artists – Rebel Island Soul

Various Artists – Rebel Island Soul

Η Soul Jazz εξερευνά τη βαθιά σχέση reggae, soul και funk στην ανθολογία "Rebel Island Soul",...

Soma – Στη χώρα του φωτός

Το "Στη χώρα του φωτός", το πρώτο άλμπουμ των Soma, φέρνει στο προσκήνιο μια νέα αθηναϊκή μπάντα...

Devin Townsend – The Moth

Στο Magnum Opus της ύστερης καριέρας του, ο Devin Townsend εξομολογείται τα πάντα με μια συμφωνική rock opera.
Βασίλης Ράλλης – Όχι Άλλα Δάκρυα

Βασίλης Ράλλης – Όχι Άλλα Δάκρυα

Στο "Όχι Άλλα Δάκρυα" ο Βασίλης Ράλλης συνεχίζει την πολυσχιδή πορεία του εξερευνώντας darkwave...
The Twilight Sad

The Twilight Sad – It's the Long Goodbye

Οι The Twilight Sad επιστρέφουν με ένα άλμπουμ στο οποίο ο James Graham διαπραγματεύεται ανοιχτά...
All Them Witches

All Them Witches – House Of Mirrors

Ψυχεδελικό rock, blues και heavy grooves από το Nashville σε ένα άλμπουμ συνεχών ανατροπών.
Kurt Vile

Kurt Vile – Philadelphia's Been Good to Me

Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του Φιλαδέλφεια, ο Kurt Vile παραδίδει τον πιο προσωπικό και χαλαρό...

Featured

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

Με αφορμή την ολοένα και πιο δυναμική παρουσία του post-punk στα ελληνικά καλοκαιρινά φεστιβάλ, η...
Ledeloue – Ledulium

Ledeloue – Ledulium

Με το "Ledulium", οι Ledeloue παρουσιάζουν ένα άλμπουμ που συνδυάζει drum & bass ρυθμικότητα,...
Limp Bizkit στο Release Athens 2026

Limp Bizkit στο Release Athens 2026: Ένας ιστορικός, ισοπεδωτικός «χαμός» στην Πλατεία Νερού

 25.000 οπαδοί, ασταμάτητα mosh pits και μια ιστορική πρώτη εμφάνιση που θα θυμόμαστε για χρόνια. Μαζί τους...

Best of Network