Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Cucumba – Cucumba

Οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν με μια ώριμη indie rock καταγραφή που μετατρέπει την ανασφάλεια, τη νοσταλγία και την προσωπική εξέλιξη σε έντεκα καλοδουλεμένες συνθέσεις.

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Cucumba
  • Label: Self Released
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Indie Rock
Cucumba – Cucumba
Χρήστος Κορναράκης

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Johnny Marr

Υπάρχει μια λεπτή διαφορά ανάμεσα στην αυτοπαρατήρηση και την αυτοπαγίδευση. Από το ντεμπούτο Inexperience του 2024 μέχρι το φετινό ομώνυμο άλμπουμ τους, οι Cucumba μοιάζουν να εξερευνούν ακριβώς αυτή τη γραμμή: το σημείο όπου η εσωστρέφεια παύει να είναι καταφύγιο και μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Το γεγονός ότι επέλεξαν να τιτλοφορήσουν τον δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο τους απλώς Cucumba λειτουργεί σαν δήλωση ταυτότητας. Όπως οι ίδιοι σημειώνουν, τα self-titled άλμπουμ θεωρούνται συχνά η πιο καθαρή αποτύπωση του χαρακτήρα ενός συγκροτήματος. Εδώ, η δήλωση αυτή δικαιώνεται.

Οι Cucumba αποτελούνται από τους Γιάννη Παπαϊωάννου (κιθάρα), Αργύρη Ψιλεκάρη (φωνή, κιθάρα, πλήκτρα), Πάνο Τριανταφυλλίδη (τύμπανα) και Γιάννη Μουχταρόπουλο (μπάσο). Ο τελευταίος αναλαμβάνει και την παραγωγή, τη μίξη και το mastering του άλμπουμ, έχοντας ήδη καθορίσει τον ήχο του συγκροτήματος από τις προηγούμενες κυκλοφορίες του. Το αποτέλεσμα διατηρεί την ανεξάρτητη αισθητική του ελληνικού indie rock, αλλά εμφανίζεται πιο ώριμο στη διαχείριση των δυναμικών, πιο προσεκτικό στις ενορχηστρώσεις και σαφώς πιο φιλόδοξο ως προς τη δραματουργία του.

Από το εναρκτήριο “Forever Together” γίνεται εμφανές ότι ο δίσκος περιστρέφεται γύρω από τη φθορά του χρόνου και την αδυναμία διατήρησης των ανθρώπινων δεσμών. Η μπασογραμμή του Μουχταρόπουλου λειτουργεί σχεδόν σαν δεύτερη μελωδική φωνή, ενώ τα τύμπανα αποφεύγουν τον εντυπωσιασμό και υπηρετούν μια αίσθηση συνεχούς κίνησης. Οι κιθάρες χτίζουν στρώματα με διακριτική shoegaze ευαισθησία, χωρίς ποτέ να χάνουν την καθαρότητα των γραμμών τους. Το τραγούδι αναπτύσσεται σαν ένας εσωτερικός μονόλογος που σταδιακά αποκτά συλλογική διάσταση.

Το δίπτυχο “The Risk Of...” και “Falling Behind” λειτουργεί ως η πρώτη κορύφωση της αφήγησης. Το πρώτο, με τη σύντομη διάρκειά του και τον σχεδόν αγχώδη ρυθμό του, μεταφέρει την αίσθηση μιας διαρκούς καταδίωξης. Το δεύτερο επεκτείνει αυτή την ιδέα σε μια αλληγορία νοσηλείας και επανεκκίνησης. Εδώ η μπάντα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις παύσεις και τις αλλαγές έντασης. Οι στίχοι αποκτούν μεγαλύτερη θεατρικότητα, ενώ η ερμηνεία του Ψιλεκάρη αποφεύγει τις υπερβολές, διατηρώντας μια ανθρώπινη εύθραυστη χροιά.

Το “Deep Waters” εισάγει μια διαφορετική ενέργεια. Η ρυθμική αγωγή γίνεται πιο σταθερή, οι κιθάρες αποκτούν μεγαλύτερη έκταση και η επανάληψη του κεντρικού μοτίβου δημιουργεί μια αίσθηση αποφασιστικότητας. Είναι ίσως το πρώτο σημείο του άλμπουμ όπου η αμφιβολία υποχωρεί και δίνει χώρο σε μια μορφή αποδοχής.

Στο κέντρο του δίσκου βρίσκεται το “Afraid of Blood”, η πιο ολοκληρωμένη σύνθεση της κυκλοφορίας. Με διάρκεια που ξεπερνά τα πέντε λεπτά, επιτρέπει στην μπάντα να αναπτύξει πλήρως τις ιδέες της. Η δομή του βασίζεται σε διαδοχικές κορυφώσεις, με τις κιθάρες να διευρύνονται σταδιακά και τα τύμπανα να μετακινούνται από συγκρατημένες συνοδείες σε πιο επιθετικά ξεσπάσματα. Οι στίχοι αποτυπώνουν τη δυσκολία της προσωπικής μεταμόρφωσης χωρίς να καταφεύγουν σε εύκολους συμβολισμούς. Το κομμάτι λειτουργεί ως ο δραματουργικός πυρήνας του άλμπουμ.

Η συνέχεια διατηρεί το ενδιαφέρον μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις της ίδιας θεματικής. Το “Finish What You've Started” παρουσιάζει μια ειρωνική αφήγηση γύρω από την εμμονή και την αυτοϋπονόμευση, ενώ το “Confessions of an Insecure Throat” χρησιμοποιεί το χιούμορ ως μέσο αποφόρτισης. Εδώ οι Cucumba θυμίζουν πως η αυτογνωσία δεν εκφράζεται μόνο μέσω της μελαγχολίας αλλά και μέσω της αυτοσαρκαστικής παρατήρησης.

Το ομώνυμο “Just Maybe Alright” αποτελεί το συναισθηματικό κέντρο βάρους του δίσκου. Η σύνθεση αναπτύσσεται αργά, με τις κιθάρες να αφήνουν περισσότερο χώρο στη φωνή. Η μελωδία κινείται σε ανοδική τροχιά και η ενορχήστρωση αποφεύγει κάθε περιττή δραματοποίηση. Η φράση «it could be, just maybe, alright» αποκτά δύναμη ακριβώς επειδή δεν παρουσιάζεται ως βεβαιότητα αλλά ως διστακτική πιθανότητα. Είναι η στιγμή όπου η αφήγηση μετατοπίζεται από την εμμονή προς την αποδοχή.

Στα “Cut Myself In Half” και “You Are Enough” η μπάντα ολοκληρώνει την πορεία της με έναν τρόπο που αποφεύγει τον θριαμβευτισμό. Το πρώτο επεξεργάζεται τη νοσταλγία και την απώλεια μέσα από μια από τις πιο άμεσες μελωδίες του δίσκου. Το δεύτερο κλείνει τον κύκλο με μια σχεδόν παρηγορητική διάθεση. Οι κιθάρες παραμένουν διακριτικές, τα φωνητικά τοποθετούνται στο προσκήνιο και η παραγωγή επιτρέπει σε κάθε στοιχείο να αναπνεύσει.

Αυτό που ξεχωρίζει τελικά στο Cucumba είναι η συνέπεια με την οποία το συγκρότημα μετατρέπει καθημερινές ανασφάλειες, φόβους και μικρές προσωπικές νίκες σε τραγούδια με αφηγηματική συνοχή. Η παραγωγή του Γιάννη Μουχταρόπουλου προσφέρει καθαρότητα χωρίς να αφαιρεί τον ανθρώπινο χαρακτήρα των εκτελέσεων, ενώ οι ερμηνείες του Αργύρη Ψιλεκάρη διατηρούν μια αίσθηση οικειότητας που επιτρέπει στους στίχους να λειτουργήσουν.

Με το Cucumba, οι Cucumba παραδίδουν τον πιο ολοκληρωμένο δίσκο τους μέχρι σήμερα. Ένα indie rock άλμπουμ που αντιμετωπίζει την ανασφάλεια όχι ως αδιέξοδο αλλά ως δημιουργική πρώτη ύλη, διαμορφώνοντας μια ακρόαση που αποκτά μεγαλύτερο βάθος όσο περισσότερο χρόνο περνά κανείς μαζί της.

 

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