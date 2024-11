Άγγελος Κλειτσίκας Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Bipolia - There, I said It

Η ανερχόμενη δημιουργός αφουγκράστηκε τον οργανισμό της και διοχέτευσε το εσωτερικό της σύμπαν σε ένα debut album τόσο πυκνογραμμένο στιχουργικά που ξεχνά να πάρει ανάσα.