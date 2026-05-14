Οι Ghost σε νέα κινηματογραφική «τελετή»

Η μπάντα φέρνει τo υπερθέαμα της Skeletour σε ΙΜΑΧ concert film.

Ghost μεταφέρουν ξανά το ritual των live τους στους κινηματογράφους. Το συγκρότημα δημοσίευσε χθες ένα ατμοσφαιρικό teaser στα social media, όπου η diamond-crusted μάσκα του Papa V Perpetua, της τελευταίας περσόνα του Tobias Forge, πλησιάζει ρυθμικά προς εμάς, πριν πέσει το super «Coming this August to cinemas and IMAX».


Παρότι, η μπάντα δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τον επίσημο τίτλο του φιλμ ή λεπτομέρειες, όλα δείχνουν πως πρόκειται για το πολυσυζητημένο φιλμ που γυρίστηκε στις τελευταίες εμφανίσεις της περιοδείας Skeletour στο Palacio de los Deportes της Πόλης του Μεξικού, τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μπάντα είχε τότε επιβεβαιώσει ότι κατέγραφε τις συναυλίες, για να τις δει και ο υπόλοιπος κόσμος κάποια στιγμή.

Η νέα ταινία αποτελεί το δεύτερο κινηματογραφικό live των Ghost, μετά το Rite Here Rite Now του 2024, το οποίο είχε γυριστεί στο Kia Forum του Λος Άντζελες και συνδύαζε live footage με fictional αφήγηση γύρω από το lore της μπάντας. Μάλιστα τότε το εν λόγω show είχε τρεντάρει για την αυστηρή απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων – οι θεατές έπρεπε να κλειδώσουν τις συσκευές τους σε ειδικές θήκες Yondr πριν μπουν στον χώρο. Η περίσταση ήταν μια αποκάλυψη για τον Tobias Forge, που είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη εμπειρία θύμιζε «ταξίδι στον χρόνο», εννοώντας πως μόλις 10 χρόνια πίσω, το κοινό δεν κρυβόταν πίσω από τις οθόνες των κινητών. Χωρίς αυτά, συμμετείχε ολοκληρωτικά στη συναυλία.

Το νέο φιλμ αναμένεται να έχει αισθητά διαφορετική αισθητική από το προηγούμενο, καθώς οι Ghost έχουν αποκαλύψει ότι το footage γυρίστηκε σε φιλμ 16mm. Το Skeletour πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην περσινή και φετινή χρονιά, για την προώθηση του άλμπουμ Skeletá, το οποίο αποδείχθηκε ένα ακόμη εμπορικό και καλλιτεχνικό success story για το συγκρότημα.

Μετά το τέλος της περιοδείας, ο Forge δήλωσε πως σκοπεύει να απομακρυνθεί προσωρινά από τη δραστηριότητα των Ghost, ώστε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και σε άλλα δημιουργικά project.

 

