H Ariana Grande μπαίνει στην οικογένεια των Fockers και συγκρούεται με τον Ben Stiller

Tο Focker-In-Law, η τέταρτη ταινία του franchise που ξεκίνησε με το Meet The Parents, σηματοδοτεί την είσοδο της Ariana Grande στο καστ, υποδυόμενη τη σύντροφο του γιου του Greg, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ben Stiller. Η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από την προσπάθεια της οικογένειας να αποδεχτεί το νέο μέλος.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στο trailer, ο χαρακτήρας του Ben Stiller αντιμετωπίζει με καχυποψία τη νεαρή Olivia, την οποία υποδύεται η Ariana Grande, την ώρα που ο αυστηρός πατέρας του, Jack, τον οποίο παίζει ο Robert De Niro, φαίνεται να την εμπιστεύεται από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το trailer περιλαμβάνει αναφορές σε εμβληματικές σκηνές των προηγούμενων ταινιών, όπως η χρήση ανιχνευτή ψεύδους από τον Robert De Niro, αλλά και έντονα κωμικά στοιχεία, όπως ένας ανταγωνιστικός αγώνας ποδηλασίας που οδηγεί σε απρόοπτα.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Beanie Feldstein από το Booksmart και ο Owen Wilson, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Kevin, ενισχύοντας τη σύνδεση με τις προηγούμενες ταινίες.

Το Focker-In-Law αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου, ενώ οι προηγούμενες τρεις ταινίες του franchise έχουν ξεπεράσει συνολικά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για τη νέα παραγωγή. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Ariana Grande μετά το Wicked.