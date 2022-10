It's Only Rock and Roll But We Like It.

Το rock and roll είναι πιά ένα παλιό και καταπονημένο οικοδόμημα. Με τα θεμέλια του να μετράνε πάνω από 60 χρόνια και το σώμα του να έχει χτιστεί σταδιακά στις δεκαετίες του '70, του '80 και του '90, χρειάζεται κάθε τόσο συντήρηση και βελτίωση, επισκευές με τα ίδια βασικά υλικά που μπορούν να το κρατήσουν όρθιο, ζωντανό και περήφανο.

Οι Black Angels είναι καλοί μάστορες, γνωρίζουν και σέβονται το παρελθόν και ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τα υλικά του.

Αν συνεχίζεις να αγαπάς το rock and roll και τον 21ο αιώνα, σημαίνει πως είσαι "θύμα" της μυθολογίας που έχει για εικόνισμα τους Velvets, τους Pink Floyd, το punk και την ψυχεδέλεια και οι Τεξανοί δεν λένε όχι να έχουν ανοιχτή την πόρτα τους σε αυτή τη μυθολογία. Ένα group που δεν βιάζεται να μιλήσει -το Wilderness of Mirrors είναι ο έκτος δίσκος τους σε 20 χρόνια- γιατί δεν παίζουν απλώς rock, το ζουν κιόλας και δεν θέλουν να κάνουν αυτά που κοροϊδεύουμε, να κυνηγούν μια hype καριέρα, όπως εμφατικά αποδεικνύεται και από τους στίχους του: "Wilderness of Mirrors", ένα καυστικό σχόλιο για την δυστοπική, ζοφερή, βίαια και με τάσεις ολοκληρωτισμού, πραγματικότητα που ζούμε.

Οι Black Angels δεν μασάνε τα λόγια τους, αφήνουν τις κιθάρες να γδάρουν τις ψυχές μας αλλά ταυτόχρονα είναι και αθεράπευτα αισθηματίες, χάνονται εύκολα σε ψυχεδελικά ταξίδια αλλά επιστρέφουν άμεσα σε στιγμές έντασης και θλιβερών διαπιστώσεων για την παράνοια της εξουσίας, καλούν διαρκώς σε κοινή δράση, όλα τα βασικά συστατικά του rock and roll είναι εδώ. Είναι σαφές πως μπορούν πάντα να βοηθάνε ώστε το κτήριο να παραμένει όρθιο στη θέση του, καμαρωτό και αναλλοίωτο από τον χρόνο.

Δεν είναι οι μάστορες που θα το αλλάξουν, που θα το δουν από ένα άλλο πρίσμα ή μια άλλη προοπτική αλλά θα είναι πάντα παρόντες για να το στηρίζουν και να το τιμούν χρησιμοποιώντας τα παραδοσιακά υλικά της rock μυθολογίας. Κι όσο τα χρόνια περνάνε και άλλοι ήχοι κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού, πράγμα που σημαίνει ότι τα παραδοσιακά υλικά θα γίνονται όλο και πιό δυσεύρετα, όσοι ξέρουν την παλιά τέχνη του rock and roll θα είναι πάντα εξόχως απαραίτητοι.

Οι Black Angels ξέρουν πως να βάζουν πλάτη στο: It's Only Rock and Roll But I Like It.