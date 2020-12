Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως το 2020 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχει ζήσει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα. Βέβαια, ακόμη κι αν ο πλανήτης έμοιαζε να μπήκε σε παύση, στην πραγματικότητα, δεν σταμάτησε ποτέ να κινείται.

Το ίδιο συνέβη, αναπόφευκτα και στη μουσική. Μπορεί οι όροι να άλλαξαν, σε πολλές περιπτώσεις, όμως, συνέχισε να δημιουργεί και να επιβιώνει. Το 2020 μας χάρισε στιγμές, αμιγώς μουσικές ή μη, που ίσως θα θυμόμαστε στο μέλλον, όταν ανατρέχουμε στη χρονιά που όλοι θέλουμε, σε μεγάλο βαθμό, να ξεχάσουμε.

Αλλά για να μην μακρηγορούμε...

Ανάμεσα στις αλλαγές που έφερε η πανδημία στις ζωές μας, ήταν κι αυτή που δεν επέτρεπε πια τις συναυλίες με τους όρους που τις ξέραμε. Από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου μέχρι μικρά τοπικά gigs, προχώρησαν σε ματαιώσεις και αναβολές και οι μουσικοί μέσα στη χρονιά επικοινωνούσαν τη μουσική τους με τον μόνο τρόπο που μπορούσαν. Δηλαδή, με live streaming (που έγινε, άραγε, η νέα νόρμα;), και sets είτε μέσα από τα δωμάτιά τους, είτε ακόμη και από τη σκηνή, με αντίτιμο -εδώ στο Avopolis απολαύσαμε έτσι από τις οθόνες μας την Αντιλόπη, το εντυπωσιακό show της Róisín Murphy και το live-ντοκιμαντέρ των Parquet Courts. Στην Ελλάδα, πρόλαβαν να γίνουν το καλοκαίρι μερικά live καθήμενων και με αποστάσεις (όπως αυτό και αυτό) και όσο στη Γερμανία γίνονται σχετικά πειράματα και οι Flaming Lips χορεύουν σε φούσκες, αναμένουμε τη στιγμή που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ξανά τη ζωντανή μουσική όπως της αξίζει.

Οι μουσικοί, σε πολλές περιπτώσεις, έγιναν παραγωγικότεροι από ποτέ στην καραντίνα. Από την ανάγκη των millennnials για χορό και την Charli XCX μέχρι την απομόνωση της Adrianne Lenker σε ένα σπίτι στο βουνό που γέννησε δύο δίσκους και από τους δύο δίσκους-έκπληξη της Taylor Swift (Folklore και Evermore) μέχρι το καθ’ ημάς reunion μετά από 12 χρόνια των Sugahspank και Blend Mishkin αλλά και την Αντιλόπη του The Boy, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μουσικοί δεν το έβαλαν κάτω.

Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύει μια γρήγορη ματιά σε κάποιες από τις πιο πολυακουσμένες φετινές pop κυκλοφορίες. Ο ηδονιστικός δίσκος της Jessie Ware, τα ολοστρόγγυλα hits της Dua Lipa, η Róisín Murphy που χόρεψε το πιο indie κοινό και η Disco της Kylie MInogue, έκαναν τη νοσταλγία να κοιτάξει πίσω από την πόρτα του Studio 54.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Οι 40 Καλύτεροι Διεθνείς Δίσκοι του 2020

Σε μια χρονιά που η δολοφονία του George Floyd από λευκό αστυνομικό (μεταξύ άλλων) έκανε το Black Lives Matter επιτακτικότερο από ποτέ, η «μαύρη μουσική» σε πολλές περιπτώσεις, έγινε ένα παράλληλο πολιτικό αφήγημα, ακόμη κι αν αυτή γράφτηκε σε ανύποπτο χρόνο αναφορικά με το προαναφερθέν περιστατικό. Από τους τραχείς Run The Jewels, μέχρι τη βρετανική jazz του Shabaka Hutchings και του Moses Boyd και μέχρι τη μυστήρια κολεκτίβα που ακούει στο όνομα Sault, η μαύρη μουσική έσκαψε στις ρίζες της για να βρει τη θέση της στο παρόν.

Έβγαλε έναν δίσκο-έκπληξη από το πουθενά. Έβγαλε άλλον έναν δεύτερο-δίσκο έκπληξη από το πουθενά. Νωρίτερα, μέσα στη χρονιά, κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Αποφάσισε να ξαναηχογραφήσει ολόκληρο τον κατάλογό της. Γενικά, η Taylor Swift έπαιξε για άλλη μια φορά το pop παιχνίδι και από ό,τι φαίνεται, κέρδισε.

Η ράπερ από το Τέξας μας έκανε να εναποθέσουμε τις trap ελπίδες μας πάνω της. Πρώτα κυκλοφορώντας το πολύ δυνατό ep Suga, ύστερα με το ολοκληρωμένο ντεμπούτο της Good News, αλλά μας κέρδισε και με εντυπωσιακές εμφανίσεις όπως αυτή στο SNL. Και κυρίως, ταρακούνησε τον κόσμο με το παρακάτω…

Τέσσερις δεκαετίες μετά από όταν η Cyndi Lauper τραγουδούσε πονηρά “She Bop”, ένα κομμάτι με τίτλο “Wet Ass Pussy” που μιλά ακομπλεξάριστα για τη γυναικεία ηδονή, μοιάζει ακόμα να σοκάρει εν έτει 2020. Η συνεργασία της Cardi B και της Megan Thee Stallion έφερε τον κρύο ιδρώτα σε πολλούς συντηρητικούς ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ, αλλά ακόμα και στον Snoop Dogg, τον άνθρωπο που έχει βγάλει δίσκο με τίτλο Doggystyle. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν σταμάτησε το “WAP” από το να γίνει μια από τις εκρηκτικότερες επιτυχίες της χρονιάς.

Από τις μέρες που ο West πόζαρε με καπελάκι MAGA δίπλα στον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, φτάσαμε να δούμε φέτος τον ράπερ να θέτει (πρόχειρη) προεδρική υποψηφιότητα στις αμερικανικές εκλογές, χωρίς μεγάλη τύχη. Στο μεταξύ, σε μια στιγμή παραφροσύνης, κατούρησε το Grammy του, ενώ, μας έχει υποσχεθεί και έναν νέο δίσκο, αλλά το μόνο που έχουμε ακούσει ως τώρα είναι η χορωδία του.

Συγκεκριμένα, ο Neil Young μήνυσε τον Trump για τη χρήση των κομματιών "Rockin' in the Free World" και "Devil’s Sidewalk" που ακούστηκαν σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του (μια μήνυση που στη συνέχεια απέσυρε), ενώ, η χρήση του “House of the Rising Sun” για ίδιους σκοπούς, προκάλεσε την αντίδραση του Eric Burdon. Στο μεταξύ, οι Brian Wilson και Al Jardin, ουδεμία σχέση δεν θέλουν να έχουν με την εμφάνιση του Mike Love και της δικής του εκδοχής των Beach Boys σε πολιτική συγκέντρωση του Trump. Όχι και τόσο “good vibrations”...

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)