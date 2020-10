To "Dreams" των Fleetwood Mac βλέπει τις πωλήσεις του να ανεβαίνουν μετά από viral βίντεο στο TikTok

Το πόσο μεγάλη είναι πλέον η θέση του TikTok στο χάρτη των social media το γνωρίζαμε και ήρθε η ώρα να το μάθει και ο...τραπεζικός λογαριασμός των Fleetwood Mac.

Πριν μερικές μέρες ένας χρήστης του TikTok με το ψευδώνυμο 420doggface208 ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο έκανε skate, πίνοντας χυμό με το "Dreams" των Fleetwood Mac για μουσικό χαλί. Το βίντεο έγινε viral και μαζί οι Fleetwood Mac είδαν τις πωλήσεις του κομματιού από το Rumours να ανεβαίνουν εντυπωσιακά.

Έτσι, σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι παρουσίασε αύξηση 88.7% στο streaming (ποσοστό που ισοδυναμεί με 2.9 εκατομμύρια ακροάσεις) και το εντυπωσιακό ποσοστό του 374% περισσότερων downloads (3.000, συγκεκριμένα), από όταν το βίιντεο του TikTok δημοσιοποιήθηκε. Ακόμη, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το "Dreams" ανέβηκε στο νο24 του US Daily chart στο Spotify.

Αλλά και ο Nathan Apodaca (όπως είναι το κανονικό όνομα του χρήστη του TikTok) δεν έμεινε με άδειες τις τσέπες του, μιας και όπως είπε στο ΤΜΖ, έχει λάβει περισσότερα από 10.000 δολάρια τις τελευταίες μέρες από δωρεές και τα 5.000 από αυτά πρόκειται να τα δωρίσει ως έκπληξη στη μητέρα του. Καθόλου άσχημα.

So thanks for the love and support an here it is my original video same as all going around but yes thanks for the love n donations it’s very appreciated an much needed 🤙🏼 vibe on world pic.twitter.com/gkCgc1U9As