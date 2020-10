Νέο κομμάτι και δίσκος από τους London Grammar

Τον τρίτο δίσκο τους έχουν στα σκαριά οι London Grammar και μας έδωσαν ήδη μια πρώτη γεύση από αυτόν.

Έτσι, το επερχόμενο άλμπουμ της μπάντας θα λέγεται California Soil και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.

Μαζί με αυτή την ανακοίνωση, οι London Grammar έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο ομώνυμο single του δίσκου, το tracklist αλλά και το εξώφυλλο.

Τα βρίσκετε όλα παρακάτω:

‘Californian Soil’ tracklist:

01. ‘Intro’

02. ‘Californian Soil’

03. ‘Missing’

04. ‘Lose Your Head’

05. ‘Lord It’s A Feeling’

06. ‘How Does It Feel’

07. ‘Baby It’s You’

08. ‘Call Your Friends’

09. ‘All My Love’

10. ‘Talking’

11. ‘I Need The Night’

12. ‘America’