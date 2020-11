Live Streaming: Η Νέα Συναυλιακή Νόρμα;

Με τις νέες κυκλοφορίες δίσκων να κορυφώνονται μέσα στον Οκτώβρη, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος ανήκουν δικαιωματικά στις συναυλίες μέσω live streaming. Τα διεθνή ονόματα της μουσικής -και κυρίως το κοινό τους- συνειδητοποιούν ότι ζούμε σε μία συνθήκη με άγνωστη ημερομηνία λήξης για τις πολιτιστικές δράσεις, μα ακόμη πιο σημαντικό, είναι ότι συνειδητοποιούμε όλοι (καλλιτέχνες και ακροατές) ότι έχουμε ανάγκη από ακόμα περισσότερο -ιδανικά- και ποιοτικότερο περιεχόμενο. Αν λοιπόν, κάπου στα μέσα του Οκτώβρη είχαμε το Σ/Κ με τις περισσότερες άλμπουμ κυκλοφορίες της χρονιάς, το Σ/Κ που μόλις πέρασε σήμανε και επίσημα την έναρξη της νέας συναυλιακής πραγματικότητας.

Ο όρος “live streaming” πήρε επιτέλους την πραγματική του διάσταση, ο πήχης γύρω από την ποιότητα του streaming, τα σκηνικά που το συνοδεύουν και τους καλλιτέχνες που θέλουμε να δούμε ζωντανά από το σαλόνι μας, ανέβηκε εντυπωσιακά και πρακτικά, είναι σαν να δόθηκε από τη μουσική βιομηχανία η εντολή “Let the stream game begin”.

Μέσα σε μόλις ένα Σαββατοκύριακο έλαβαν χώρα δύο διαδικτυακά φεστιβάλ διεθνούς φήμης: το περίφημο Iceland Airwaves για την Ευρώπη και η extravaganza του Adult Swim στην Αμερική. Οι Metallica έπαιξαν ένα ακουστικό σετ για φιλανθρωπικό σκοπό ενώ μεγάλα «σόλο» ονόματα με φανατικό κοινό και στην χώρα μας όπως η Róisín Murphy ή ο Sebastien Tellier μας έδωσαν υποδειγματικά live shows και μαζί την ελπίδα ότι πάλι με χρόνια με καιρούς...

Συν και Πλην

Το θετικό στη «νέα μουσική συνήθεια απ’ το σπίτι» είναι ότι, σε σχέση με το πρώτο lockdown, η βιομηχανία οργανώθηκε. Μεγάλα μουσικά μέσα στο εξωτερικό (ίσως σύντομα και εμείς στο Avopolis) έχουν ειδικές στήλες με τα streams της εβδομάδας, ενώ οι μεγάλες ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, αυτές που ήταν πίσω από επιδραστικά φεστιβάλ και παγκόσμιες περιοδείες, πλέον διοργανώνουν για τους «πελάτες» τους μερικές σπουδαίες παραγωγές, όπως αυτή των Future Islands (που είδαμε) και άλλες, το ίδιο καλοστημένες, συναυλίες, οι σύνδεσμοι των οποίων ακολουθούν παρακάτω. Παράλληλα, οι ερασιτέχνες του είδους, καταλαβαίνοντας ότι τo παιχνίδι χοντραίνει, περιορίζουν τα τυχαία και αυθόρμητα Ιnstagram live, ενώ μπάντες όπως οι Gorillaz, που πάντρεψαν νωρίς την μουσική με την εικόνα, ξέρουν ότι επιβάλλεται να ανεβάσουν το επίπεδο της αισθητικής τους. Λογικά, θα το κάνουν στις 12 και 13 του Δεκέμβρη.

Τα εισιτήρια είναι αναγκαίο κακό ή καλό, ανάλογα πως κρίνει κανείς την επιβίωση των αγαπημένων του μουσικών στην εποχή που το streaming αποδίδει με καθυστέρηση και οι περιοδείες φαίνεται να αργούν. Είμαστε ακόμα στην αρχή, υποστηρίζουν αρκετοί σπεσιαλίστες του χώρου και αυτό σημαίνει ότι όπως το έκανε η Erykah Badu, έτσι και άλλοι καλλιτέχνες, θα ξεκινήσουν από live streams με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος για τον θεατή, προκείμενου να δημιουργήσουν επίγνωση του live streaming προϊόντος. Στη συνέχεια και όσο αυξάνονται τα νούμερα των online θεατών, τόσο το live streaming θα μετατρέπεται σε πραγματική μπίζνα. Το μόνο βέβαιο -και θα το διαπιστώσετε παρακάτω- είναι ότι έχουμε σπουδαίες ανακοινώσεις για συναυλίες που μπορούμε να απολαύσουμε από την οθόνη μας τους επόμενους μήνες, ενώ και επίσημα, οι οργανωμένες πολιτιστικά κοινωνίες έχουν ήδη φροντίσει για προπώληση online εισιτηρίων. Kαι ασφαλώς το Songkick, όπως συνήθιζε να μας ενημερώνει για τις διεθνείς μπάντες που περνούσαν από την χώρα μας, τώρα πλέον γίνεται καθημερινά ο οδηγός μας στην νέα συναυλιακή πραγματικότητα.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ελεύθερος χρόνος, διάθεση και σε περιπτώσεις (λίγο) χρήμα. Μέχρι την 1η Δεκέμβρη, ξέρουμε ότι έχετε σίγουρα αρκετό από το πρώτο.

Ακολουθούν τα highlights (σε αρκετές περιπτώσεις με Youtube αποσπάσματα ή και ολόκληρα shows) από τις συναυλίες που έχουμε στριμάρει ήδη τις τελευταίες εβδομάδες και ένας μικρός οδηγός με αυτές που περιμένουμε.

Τι είδαμε (και είναι διαθέσιμα ακόμα) :

Adult Swim Festival

Το αμερικάνικο καρτούν δίκτυο που μας σύστησε το Rick & Morty, παρουσίασε μέσω Youtube το φεστιβάλ του με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους.

Το επίπεδο coolness ανεβαίνει όταν η κουβέντα έρχεται στην προωτοποριακή πλατφόρμα Adult Swim. Μερικοί από τους πιο φρέσκους σκηνοθέτες, stand up κωμικούς, gamers, σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων, γραφίστες και μουσικούς (ας μην ξεχνάμε τις ενδιαφέρουσες Adult Swim exclusive κυκλοφορίες) παράγουν καθημερινά υψηλής αισθητικής περιεχόμενο στο δίκτυο που είναι -ξεκάθαρα- το MTV της γενιάς που λατρεύει τον Tyler, the Creator και τον A$AP Rocky.

Μιλάμε για την πλατφόρμα που δεν θα σταματήσει να είναι επίκαιρη όσο εξαντλείτε το Playstation 5 και το Σ/Κ που μας πέρασε μας προσέφερε σε δωρεάν live streaming δεκάδες νέα σχήματα, καθώς και επίκαιρους εναλλακτικούς αστέρες επιπέδου Robyn σε ρόλο dj, τους metal heads Mastodon, την ανερχόμενη ράπερ Rico Nasty και το μεγάλο όνομα του δικτύου, τον stand up κωμικό, Eric Andre, με νέο show.

Τα indie ονόματα της διοργάνωσης που ξεχώρισαν:

Deb Never. Ξεκίνησε με το όμορφο πιάνο της στο καλά φωτισμένο δωμάτιο, πήρε τον καφέ της και συνέχισε στο σαλόνι με τον φίλο της και μια ακουστική κιθάρα. Οι μελωδίες θυμίζουν τα πάντα, η σειρά των ακόρντων όπως και οι στίχοι δεν διεκδικούν τα πρωτεία νεωτερισμού, αλλά κάτι υπάρχει εκεί. Το στυλ και η cool αισθητική της φλερτάρει με την ποπ αμεσότητα και ξεγνοιασιά συγκροτημάτων όπως οι Kings Of Convenience ή o Washed Out, ενώ μέχρι το τέλος του 15λεπτου σετ της έκανε ξεκάθαρες τις νεο-indie αναφορές της και απέδειξε ότι η Stratocaster της πάει πολύ. Την κρατάμε για το μέλλον αυτή.

Αν το προηγούμενο indie homemade σκηνικό είχε κάτι, το κονσεπτ του Baths έσπασε το φράγμα του σεναρίου σε live stream. 8 διαφορετικές κάμερες σε ένα βαν να γράφει χιλιόμετρα στην αμερικανική ύπαιθρο και ο Baths στο πίσω σαλόνι με το λαπτοπ του και ένα μικρόφωνο να χτίζει κομμάτι το κομμάτι την χορευτική electronica του στους δρόμους που χάραξε ο Com Truise. Λούπα πάνω στην λούπα και η χαρακτηριστική λεπτή φωνή του να ξαναβάζει τις emo ερμηνείες στο παιχνίδι.

Algiers. O τραγουδιστής τους Frankin James Fisher φόρσε μάσκα και το παιχνίδι με τα video effects ήταν εντυπωσιακό. Ο κιθαρίστας συχνά φορούσε το σαξόφωνο και ο μπασίστας έπαιζε τα ηλεκτρονικά κ τα synths. Σε κάθε κομμάτι, o video animator τοποθέτησε fake κόσμο να χειροκροτεί (γιατί απλά είσαι στο Adult Swim). Οι Algiers σίγουρα θα έχουν δει πιο φορμαρισμένες μέρες, αλλά και αυτό το βράδυ, το show τους είναι σφιχτό. Από τα Afro gospel και τα σύγχρονα ροκ μπλουζ, σε σχεδόν ραπ jams και από εκεί στο synth post punk εκρήξεις.

Τι ακριβώς είναι αυτό που βρίσκουν εκατομμύρια ακροατών στους MT Joy ; Ίσως ό,τι βρίσκουν και εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμου στους Creedence Clearwater Revival. Daddy’s rock παλαιάς κοπής, αλλά «στο Αμέρικα» αυτός ο ήχος είναι το μαξιλάρι ασφαλείας ακόμα και γι’ αυτούς που νομίζουν ότι το πραγματικά cool daddy’s rock στυλ ήταν αυτό των Pavement.

Οι δέκα μεγάλες εμφανίσεις που θα μας μείνουν από το A.S. διήμερο:

Η Ariana Grande σπέσιαλ guest στην εμφάνιση του Thundercat. H φιλία τους πάει πίσω στις μέρες που η AG έβγαινε με τον MacMiller και ο τελευταίος σύχναζε στα στούντιο της Brainfeeder.

Οι πάντα λυρικοί (αυτή την φορά με μπόλικο fluo make up) Mastodon.

Το τριπαριστό σετ του Tycho.

Η ονειρική ambient pop της Kaitlyn Aurelia Smith.

Το dj σετ της Robyn. Γιατί, ποιος στ’ αλήθεια της το είχε ότι μιξάρει τόσο σωστά;

Οι Run The (fucking) Jewels.

Η νέα ραπερ-φαινόμενο, Rico Nasty.

H video πρεμιέρα των Deftones.

Το stand up show του Eric Andre (έχει ήδη 300+Κ προβολές).

Η gaming εκπομπή Toonami που σχολιάσε το ολόφρεσκο PlayStation 5.

Iceland Airwaves

Πίσω στην Ευρώπη, σε ανθρώπινες ώρες για live συνδέσεις, συνέβαινε το Iceland Airwaves με αποκλειστικά ισλανδικά ονόματα φέτος. Το εισιτήριο ήταν απαραίτητο για να πάρει κανείς γεύση από την εξέλιξης της εκεί σκηνής, αλλά με τόσο ζεστό Νοέμβρη το χτύπαγες ένα Ρέικιαβικ, ειδικά υπό τους ήχους της Emiliana Torrini, του Ólafur Arnalds και των Of Monsters And Men.

Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα videos από το διήμερο του Airwaves, αλλά συνήθως δεν αργούν να δημοσιεύσουν το -μετά το φεστιβαλ- φιλμάκι που δείχνει πώς κύλησε η διοργάνωση. Η Ισλανδία εξακολουθεί να είναι πρότυπο για όλες τις μικρές μουσικές αγορές και επειδή το φεστιβάλ της έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, είναι πάντα επίκαιρο το παραπάνω rockumentary για το πως έγινε παγκόσμιος προορισμός.

Η ακουστική εκδοχή των Metallica

Συνέβη την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Για τον δικό τους φιλανθρωπικό οργανισμό “All Within My Hands”, τα κουμπάκια συνεισφοράς πήραν φωτιά ενώ για να δείτε ολόκληρο το λαιβ πρέπει να ακολουθήσετε την pay per view πολιτική του Νugs TV.

Στο YouTube προς το παρόν εμφανίζονται δύo μόλις κομμάτια, το χαρακτηριστικά πιο αργό “Blackened” και το αγνώριστο “Disposable Heroes”. O Hetfield επέστρεψε στα καουμπόικο καπέλα και ο Urlich παρέμεινε ο PR manager της μπάντας, όπως πάντα με δημοσιοϋπαλληλική διάθεση. Βέβαια, οι Metallica είναι Metallica ακόμα και με το σήμα της Mercedes στο background. Ασχέτως που πλέον, τεχνολογικά κόλπα όπως αυτό με την e-wall επικοινωνία της μπάντας με τους fans, είναι τα μόνα σημεία στα οποία καινοτομεί η μπάντα που κάποτε έπαιζε δυο φορές πιο γρήγορα το “Seek & Destroy” .

Η Róisín Murphy για το Mixcloud

Συνέβη το Σάββατο 14/11. Οι απόψεις διίστανται. Άλλοι μιλάνε για θρίαμβο (σκηνοθετικά και μουσικά) και άλλοι για απάτη γύρω από την αναλογία τιμής εισιτηρίων και διάρκειας του show. Πλήρωνες 11 ευρώ για να σου αποσταλεί το private link.

Τα στιγμιότυπα πάντως που ανέβαιναν στο Instagram της Murphy, τα λες και εντυπωσιακά.

Να σημειωθεί ότι το πρώτο livestream της Mixcloud πλατφόρμας που υποτίθεται ότι αποδίδει ολόκληρο το εισιτήριο στους καλλιτέχνες είχε γίνει με τον Flying Lotus.

Ο Sebastien Tellier για τα Arte Concerts

Οι Γάλλοι είναι πάντοτε πολύ πιο ξηγημένοι. Επίσης, τα live stream shows που παρουσιάζει η εταιρεία παραγωγής Arte Concert είναι αρκετά καλαίσθητα. Το Σάββατο 14 Νοέμβρη, είχε έρθει η σειρά του Sebastien Tellier στην ροή από live streamings εναλλακτικών γάλλων καλλιτεχνών και το αποτέλεσμα, ως συνήθως, ήταν αυτός ο σπάνιος συνδυασμός φινέτσας, synth pop μελωδιών και παράνοιας.

Dj Streams

Στο δεύτερο lockdown, ο χορός απουσιάζει. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και ευτυχώς, όλο και λιγότεροι djs αποφασίζουν να στριμάρουν. Λίγο γιατί έχουμε ξεχάσει πως είναι να χορεύουμε και περισσότερο, ίσως, γιατί όλοι στην 2η φορά του lockdown θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε κάτι ουσιώδες στην καθημερινότητα μας.

Η Ellen Allien βέβαια, έχει αφενός παράδοση στα εγκεφαλικά σετ και αφετέρου, κυκλοφορεί νέα συλλογή, το We Are Not Alone Vol. 2 στις 27 Νοέμβρη.

Αυτό σετ στο μπαλκόνι της έχει ενδιαφέρον...

...αλλά δεν ξεπερνά με τίποτα το σετ που έκανε η Nina Kravitz από τον Όλυμπο στο πλαίσιο του φετινού Reworks:

Και επειδή πήγαμε σε λίγο παλιότερα streams από γυναίκες δημιουργούς, ίσως σας ενδιαφέρει αυτό το live της Phoebe Bridgers από το Red Rocks του Κολοράντο.

Rap Game

Τέλος, μια από τις πρώτες μουσικούς που προσπάθησε να αξιοποιήσει με ένα έξυπνο πλάνο την live streaming τάση στην rap και r’n’b, είναι η Erykah Badu. Ανέβασε την δική της streaming πλατφόρμα ώστε να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε άλλους συναδέλφους, ετοίμασε αρκετό cool merchandise και το Badu’s Quarantine Concert Series: Apocalypse, Live from Badubotron είναι πλέον ένα θεραπευτικό και καθαρτικό live streaming session από το δωμάτιό της στο Ντάλας.

Την ίδια στιγμή που ο κόσμος του hip hop παρακολουθεί τα Instagram Verzuz (φημολογείται ότι έρχεται OutKast vz A Tribe Called Quest), η Badu δίχως να συμμερίζεται την κακή ποιότητα στο Insta Streaming, έστησε το «τσαρδί» της και όπως θα δείτε και στο λινκ, το κάνει σωστά και το κάνει να συμφέρει. Αρχικά, χρέωνε 1 με 2 δολάρια στα πρώτα streams για να «ψήσει» τον κόσμο και πλέον αυτή είναι η νέα της ασχολία.

Σπάνια τέτοια μακροσκελή κείμενα τελειώνουν χωρίς αξιόλογες σύντομες αναφορές. Ακολουθούν τα 5 live streams που δεν χώρεσαν παραπάνω και κλείνουμε με 10 live steaming events που αναμένουμε στις επόμενες εβδομάδες.

Είναι πιθανό το παιχνίδι να χοντρύνει ακόμα περισσότερο στις γιορτές.

Moses Sumney - 'Live from Planet Afropunk'

Πραγματικά καινοτόμο συναυλιακό κονσεπτ για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους της χρόνιας

2. Fontaines D.C. - Love Is The Main Thing (Live from A Night at Montrose, Dublin)

Arlo Parks @ La Blogotheque

Το soulful αγγλάκι με τις σωστές τζαζ αναφορές προβλέπεται από τα πιο cozy ακούσματα του φετινού χειμώνα. Και αν σας βγάλει ο δρόμος στο κανάλι του Blogotheque, θαυμάστε τη δουλειά που κάνουν τα γαλλικά μουσικά μέσα.

O Michael Kiwanuka από το σπίτι του στο Tiny Desk του ΝPR:

5. Ο Ty Dolla $ign με τον Skrillex οριακά πλησιάζουν το Tiny Desk Session των Freddie Gibbs, Madlib και El Michel’s Affair από την προηγούμενη καραντίνα:

Τα καλύτερα έρχονται

Το μεσημέρι της Τετάρτης 18/11 η Rough Trade παρουσιάζει από το Instagram ζωντανά το indie goth φαινόμενο του Tik tok από την Ρωσία. Οι Molchat Loma ζωντανά 1μμ Eastern Time, 20:00 ώρα Ελλάδος.

Μία ώρα μετά, δηλάδη 21.00 ώρα Ελλάδας, μπορείτε αν έχετε αγοράσει εισιτήριο, να δείτε τον Brian Eno να συνομιλεί με τη βρετανίδα δημοσιογράφο Miranda Sawyer μέσω Zoom.

Tην ίδια μέρα, Τετάρτη 18 Νοέμβρη, ο Eddie Vedder των Pearl Jam παρουσιάζει ένα νέο σόλο κομμάτι και μαζεύει τους φίλους του σε streaming event για καλό σκοπό.

Τέλος, πάλι στις 18/11, οι Major Lazer προμοτάρουν το νέο τους άλμπουμ σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής streaming συναυλιών Supersphere, κάνοντας χρήση του virtual reality τεχνολογικού μοντέλου που ονομάζεται Arc Runner. Aναμένεται σοβαρή εμπειρία και τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Την Παρασκευή 19 /11 στις 02.00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, δείτε την indie rocker Soccer Mοmmy στο instagram του Summer Stage Festival.

Επίσης, οι Low κάνουν live στο Ιnstagram τους κάθε Παρασκευή στις 23:00 ώρα Ελλάδας

To Μ For Montreal φεστιβάλ συμβαίνει σε live streaming από την Τετάρτη 18/11 μέχρι την Παρασκευή 20/11 και ο Μac DeMarco έχει το headline show για φέτος -αλλά χρειάζεστε εισιτήριο.

Στις 27 Νοέμβρη, η Dua Lipa μπαίνει και αυτή στις πολυδιάστατες live εμπειρίες. Το νέο της virtual tour ονομάζεται Studio 2054 και θα περιλαμβάνει αρκετούς από τους guests του Future Nostalgia. Έχει εισιτήριο, αλλά μπορείτε να διαλέξετε την ζώνη ώρας που σας ταιριάζει.

Στις 5 Δεκέμβρη ο Liam Gallagher σας βολτάρει "Down by the River Thames” -παίζει Oasis αλλά χρεώνει 22.50 λίρες.

Τέλος, οι πρώτοι διδάξαντες της virtual μουσικής πραγματικότητας, οι Gorillaz, παρουσιάζουν το νέο τους Song Machine κόνσεπτ, ζωντανά στις 12 και 13 Δεκεμβρίου σε διαφορετικές ζώνες ώρας.

Kαι αυτό κοστίζει αλλά αυτή είναι η νέα συναυλιακή νόρμα και μπορεί να σταματήσει για λίγο την μουρμούρα του στυλ «Δεν βλέπουμε συναυλίες στην ώρα τους».

Θα επιστρέψουμε με περισσότερα live streming νέα, ελπίζουμε με περισσότερη δωρεάν πρόσβαση και γιατί όχι και με ονόματα από την εναλλακτική σκηνή της χώρας μας.