Ένα είναι σίγουρο: ο Kanye West δεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ

Όσο οι καταμετρήσεις για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ φτάνουν (σιγά-σιγά) στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος, ο Kanye West και ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, φαίνεται πως παραδέχτηκε έμμεσα την ήττα του.

Σε tweet που έκανε ο ράπερ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη (4/11), βλέπουμε τη σκιά του προσώπου του μπροστά σε έναν χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών με τα ως τώρα αποτελέσματα και διαβάζουμε στο caption: "Welp -Kanye 2024" -κάτι που ηχεί σαν...προειδοποίηση και απειλή για υποψήφιότητά του στις επόμενες προεδρικές εκλογές (στο tweet, πλέον, διαβάζουμε μόνο "Kanye 2024").

Για την ιστορία, ο Kanye West δεν έχει πάρει καμία ψήφο από εκλέκτορες, αλλά στη λαϊκή ψήφο φαίνεται πως τα πήγε καλύτερα, με περίπου 60.000 ψηφοφόρους να τον επέλεξαν για τον επόμενο πρόεδρο της Αμερικής.

Ο Kanye West ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του την 4η Ιουλίου και έκανε μόνο μια προεκλογική συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα. Η υποψηφιότητά του την τελευταία στιγμή είχε φυσικά ως αποτέλεσμα να χάσει το deadline σε πολλές πολιτείες, με το όνομά του να φιγουράρει στις υποψηφιότητες σε μόλις 12 πολιτείες.

Σύμφωνα με άλλο χθεσινό του tweet, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο West ψήφιζε για πρόεδρο των ΗΠΑ, κάποιον που εμπιστευόταν...τον εαυτό του.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊