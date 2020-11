Δίσκο με διασκευές ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα η Lana Del Rey

Πρόσφατα ακούσαμε από τη Lana Del Rey το νέο κομμάτι "Let Me Love You Like A Woman" από τον επερχόμενο δίσκο της Chemtrails Over The Country Club, ενώ ακόμη πιο πρόσφατα, ακούσαμε την τραγουδίστρια να ερμηνεύει α καπέλα στο Instagram το "You'll Never Walk Alone", για ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ, όπως έγραψε.

Όπως φαίνεται, η κυκλοφορία του επερχόμενου δίσκου της Del Rey θα αναβληθεί για άλλη μια φορά, μιας και σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram εξηγεί πως μάλλον δεν θα ακούσουμε το άλμπουμ πριν την άνοιξη. Στο μεταξύ, όμως, είπε πως θα κυκλοφορήσει ψηφιακά ένα δίσκο με κλασικά αμερικανικά κομμάτια για τα Χριστούγεννα, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες γι' αυτό.

Η Lana Del Rey αποφάσισε να κάνει την ανακοίνωση όσο έτρωγε σε ένα εστιατόριο και κοιτούσε τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, τη βραδιά των αμερικανικών εκλογών...