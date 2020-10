Έχουμε το πρώτο single από τον επερχόμενο δίσκο της Lana Del Rey

Ακούστε το "Let Me Love You Like A Woman" και πρώτο δείγμα από το Chemtrails Over the Country Club.

Πρόσφατα η Lana Del Rey κυκλοφόρησε την πρώτη της ποιητική συλλογή,Violet Bent Backwards Over the Grass. Πέρα από αυτό, γνωρίζαμε πως ο επόμενος δίσκος της Chemtrails Over the Country Club προβλεπόταν να κυκλοφορήσει αρχικά στις 5 Σεπτεμβρίου, όμως ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει, ούτε γνωρίζουμε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό.

Πάντως, η Lana Del Rey κυκλοφόρησε το πρώτο single από τον επερχόμενο δίσκο της με τίτλο "Let Me Love You Like A Woman" και πρώτο νέο τραγούδι της από το 2018 και τον δίσκο Normal Fucking Rockwell!.

Το ακούτε παρακάτω: