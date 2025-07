Οι Nine Inch Nails κυκλοφορούν νέο κομμάτι και υπογράφουν το soundtrack του νέου "Tron: Ares"

Οι Nine Inch Nails ανέλαβαν τη μουσική επένδυση της νέας ταινίας Tron: Ares και μόλις ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες του επίσημου soundtrack. Το άλμπουμ Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack) κυκλοφορεί στις 19 Σεπτεμβρίου από την Interscope Records. Μπορείτε ήδη να ακούσετε το νέο κομμάτι "As Alive as You Need Me to Be" και να δείτε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας πιο κάτω.

Αν και οι Trent Reznor και Atticus Ross έχουν συνεργαστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια σε διάφορα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ, το "As Alive as You Need Me to Be" είναι το πρώτο επίσημο τραγούδι των Nine Inch Nails από την εποχή της συνεργασίας τους με τους Health στο "Isn’t Everyone" το 2021. Το soundtrack του Tron: Ares σηματοδοτεί επίσης την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία των Nine Inch Nails μετά τα Ghosts V: Together και Ghosts VI: Locusts που κυκλοφόρησαν το 2020.

Αυτή την περίοδο, οι Nine Inch Nails βρίσκονται σε περιοδεία με τίτλο Peel It Back Tour, ενώ τον Νοέμβριο οι Reznor και Ross θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά το φεστιβάλ Future Ruins.

Tron: Ares – Η επιστροφή στο ψηφιακό σύμπαν

Το Tron: Ares είναι η τρίτη ταινία του franchise Tron, μετά το εμβληματικό πρωτότυπο του 1982 (με μουσική της Wendy Carlos) και τη βραβευμένη συνέχεια του 2010, Tron: Legacy, που έμεινε στη μνήμη μας και για το soundtrack των Daft Punk. Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Joachim Rønning, ενώ πρωταγωνιστούν οι Jared Leto, Greta Lee, Hasan Minhaj και άλλοι. Η πρεμιέρα στους κινηματογράφους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου.