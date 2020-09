«Γιατί δε χορεύετε ρε;»: Η πρώτη εναλλακτική live βραδιά στην Αθήνα του Covid-19

Ο Άγγελος Κλειτσίκας βρέθηκε στην πρώτη ημέρα του In Orbit στο ΚΠΙΣΝ και απόλαυσε τους Daphne and the Fuzz, Dury Dava, Whereswilder και Noise Figures κάπου ανάμεσα στην καταπιεσμένη σωματικότητα και την αίσθηση προσήλωσης, αυτό το συναυλιακό παράδοξο της νέας εποχής.