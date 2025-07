Eίδαμε τους Guns N' Roses να σαρώνουν την Βουδαπέστη με ιδρώτα, κιθαριστική λύσσα και ρίγη

Η φετινή περιοδεία των Guns N’ Roses έχει τον τίτλο Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things. Γιατί την ονόμασαν έτσι; Επειδή το μακρινό 1985 είχαν κάνει ένα tour με αυτό το όνομα, αλλά και επειδή μας τρολάρουν κανονικά: Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο συγκρότημα το οποίο να έχει κάνει το reunion το 2016 και από τότε να μην έχει κυκλοφορήσει ένα Blu Ray με κάποια live εμφάνιση τους ή έστω ένα greatest hits album. Φυσικά δεν μιλάμε για νέο studio album, αυτό για τους Guns N’ Roses είναι κάτι μακρινό, τουλάχιστον όμως έχουν κυκλοφορήσει από το 2016 μέχρι σήμερα 4 singles (“Absrurd”/ “Hard Skool”/ “Perhaps” / “The General”) και ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα 2-3 τραγούδια έτοιμα για να κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή. Από τον Νοέμβριο του 2024 που ανακοινώθηκε το τουρ, μέχρι και τον Μάρτιο του 2025 ήταν όλα ήσυχα στο στρατόπεδο των Guns N’ Roses, ώσπου με μια ανακοίνωση μάθαμε ότι ο ντράμερ τους Frank Ferrer που ήταν μαζί τους από το 2006 αποχώρησε από το συγκρότημα, δίχως να διευκρινίζονται οι λόγοι.

Για μερικές ημέρες υπήρχε η προσδοκία από αρκετούς οπαδούς για επιστροφή του παλιού τους ντράμερ Matt Sorum, αλλά γρήγορα μάθαμε ότι ο νέος ντράμερ θα είναι ο Isaac Carpenter με τον οποίο ο Duff είχε παίξει μαζί του στους Duff McKagan's Loaded για ένα χρονικό διάστημα κάπου το 2009-2010. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στον Μάιο του 2025 και οι Guns N’ Roses αρχίσαν την περιοδεία τους στην Κορέα, και φυσικά αμέσως άρχισε η ατέρμονη γκρίνια για τα φωνητικά του Axl Rose. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, καθώς είναι γνωστό (κακώς βέβαια, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή) ότι στις αρχές των περιοδειών η φωνή του θείου (Axl Rose) είναι σε μέτρια επίπεδα, και με την πάροδο της τρέχουσας περιοδείας, τα φωνητικά γίνονται όλο και καλύτερα. Το τι σημαίνουν καλύτερα θα το αναλύσουμε παρακάτω. Αυτό που οι φανατικοί άρχισαν να παρατηρούν στην set list είναι διάφορες αλλαγές, όπως για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά ξεκινάνε την συναυλία με το “Welcome To The Jungle” (πρώτη φορά από το 2012) και όχι με το “It’s So Easy” το οποίο ήταν το opening song από το 2016 μέχρι και το 2023, το “Knockin’ on Heaven’s Door” επιτέλους το παίζουν στην μέση της συναυλίας, και όχι στην 15λέπτη έκδοση του πριν το encore, και πολλές άλλες μικρό-αλλαγές /προσθήκες (πχ “New Rose”, “Human Being”) οι οποίες είναι ευπρόσδεκτες για τους φανατικούς οπαδούς.

Στην πορεία της περιοδείας, προέκυψε και το Back to the Beginning η συναυλία φόρου τιμής για τους Black Sabbath. Στην αρχή είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν μόνο οι Slash/Duff, αλλά στην πορεία προστέθηκαν και οι Guns N’ Roses, και περιμέναμε να δούμε το τι θα παίξουν. Η ημέρα γιορτής για τους Black Sabbath είχε φτάσει, και οι Guns N’ Roses τίμησαν και με το παραπάνω τους Black Sabbath, παίζοντας τα : "It's Alright"/"Never Say Die"/"Junior's Eyes"/"Sabbath Bloody Sabbath" και από τα δικά τους τα "Welcome to the Jungle"/"Paradise City" και ήταν η πρώτη φορά από το 1990 που οι Guns N’ Roses εμφανίστηκαν ως 5 μέλη, δηλαδή μόνο με κιθάρες/μπάσο/ντραμς/φωνητικά. Μετά την εμφάνιση τους, δεκάδες βίντεο- αναλύσεις κυκλοφόρησαν για τα φωνητικά του Axl Rose, με τα περισσότερα σχόλια να μην είναι θετικά. Σε άλλες εποχές (προ παιδιών) το ταξίδι για να δω τους Guns N’ Roses, θα το είχα κλείσει μήνες πριν, φέτος το έκλεισα πραγματικά την τελευταία στιγμή για Βουδαπέστη. Στο αεροδρόμιο, την ημέρα της συναυλίας, πέτυχα 3 Έλληνες που και αυτοί θα έκαναν το ταξίδι για να δουν τους Guns N’ Roses, λέγοντας μου ότι από την Πέμπτη μέχρι και την Δευτέρα με το Rockwave το έχουν πάει σερί βλέποντας κάθε ημέρα συναυλίες, και μάλιστα μου έλεγαν για την συναυλία των Wasp που όπως διαβάζουμε ξεπέρασε όλων τις προσδοκίες.

Τελευταία στιγμή και πάλι βρήκα εισιτήριο στην αρένα του Puskas Arena με την τιμή να είναι για πίσω στην αρένα στα 70€ και μπροστά στα 95€ με το δικό μου εισιτήριο να είναι πίσω καθώς ήταν sold out και το βρήκα από κάποιον που το πούλησε έξω από το γήπεδο. Support στους Guns N’ Roses ήταν οι θρυλικοί Public Enemy. 30 χρόνια πριν μια τέτοια περιοδεία δεν νομίζω ότι θα γίνονταν ποτέ, αλλά τώρα οι εποχές έχουν αλλάξει. Σε άλλες στάσεις της περιοδείας support ήταν οι Rival Sons, και σε άλλες οι Sex Pistols με τον Frank Carter στα φωνητικά, και όπως συμβαίνει στις περισσότερες ημέρες τις περιοδείας το support group θα ξεκινούσε στις 18:00 με τους GNR να είναι να βγουν 19:15. Φτάνοντας στο ανακαινισμένο και πανέμορφο Puskas Arena γύρω στις 17:45 διαπιστώσαμε ότι το γήπεδο ήταν άδειο καθώς ακόμα είναι νωρίς, και έτσι στις πρώτες φωτογραφίες το γήπεδο φαίνεται τελείως άδειο. Δίχως καθυστέρηση, ακριβώς στις 18:00 οι θρυλικοί Public Enemy έκαναν την εμφάνιση τους και ακόμα και εάν τους έχεις ακούσει από ελάχιστα ως καθόλου σε πιάνει ένα μικρό δέος όταν βλέπεις μπροστά σου τον θρυλικό Chuck D καθώς και τους Flavor Flav μαζί με τον DJ Lord.

Τα είχε γράψει ωραία ο Θανάσης Μήνας εδώ και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που ακυρώθηκε η συναυλία τους στην Ελλάδα. Στην Βουδαπέστη, δυστυχώς υπήρχε ένα εκνευριστικό echo στον ήχο τους με αποτέλεσμα να μην μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς έπαιζαν και καθώς σε πολλά τραγούδια έπαιζαν μόνο 1-2 verse , πρέπει λοιπόν στην μια ώρα που είχαν την διάθεση τους να έπαιξαν γύρω στα 20 τραγούδια με ανάμεσα σε αυτά να είναι τα “Bring the Noise”, “Fight the Power”, “Public Enemy No. 1”, “911 Is a Joke” με αρκετές αναφορές στις πολιτικές καταστάσεις που συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη μας. Ο λιγοστός κόσμος ανταποκρίθηκε, όπως είναι φυσικό, στα πιο γνωστά τους τραγούδια, καθώς όλοι είχαν έρθει για τους Guns N’ Roses. Μετά το τέλος της συναυλίας ορισμένα μέλη των Public Enemy, φορώντας και μπλουζάκι Guns N’ Roses, πήραν θέση στα VIP για να παρακολουθήσουν την συναυλία, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε και ο νέος δίσκος των Public Enemy με τον τίτλο Black Sky Over The Projects: Apartment 2025 .

Μετά την εμφάνιση των Public Enemy, όλα ήταν έτοιμα για τους Guns N’ Roses. Σκεφτόμουν ότι θα ήταν η 8η φορά που θα τους έβλεπα, 4 φορές το διάστημα 2006-2012 και άλλες 4 με τους Axl/Slash/Duff. Στην Βουδαπέστη είχαν παίξει στο ίδιο μέρος το 2023, και από μέσα μου αναλογίστηκα εάν θα μπορούσαν να παίξουν ξανά στην Ελλάδα σερί (2023-2025) όπως στην Ουγγαρία. Η αλήθεια είναι πως φέτος πήγαν γειτονικά, δηλαδή σε Τουρκία/Βουλγαρία/Σερβία, οπότε η Ελλάδα να μην ήταν καν στο πλάνο τους, πάντως πιστεύω ότι ένα Terra Vibe ή κάπου εκτός ΟΑΚΑ, θα μπορούσαν να παίξουν. Ας είναι. Με μια τρομερή (!) καθυστέρηση 15 λεπτών, το εμβληματικό riff του "Welcome to the Jungle" ακούσθηκε από τον Slash και ευτυχώς δεν υπήρχε ο αντίλαλος που μας είχε φάει τα αυτιά στους Public Enemy. Επί χρόνια το δεύτερο τραγούδι που έπαιζαν οι Guns N’ Roses στις συναυλίες τους ήταν το “Mr. Brownstone”, και σε μια από τις αρχικές συναυλίες τους φέτος ο Isaac Carpenter αντί του “Bad Obsession” που είναι το δεύτερο τραγούδι τους, είχε παίξει την αρχή του “Mr. Brownstone” και να ακούσει μερικά γαλλικά από τον Axl στα ακουστικά του, αλλά εδώ στην Βουδαπέστη τα έπαιξε σωστά με το “Bad Obsession” να μας θυμίζει ότι στα Use Your Illusions υπάρχουν υποτιμημένα διαμάντια με το συγκεκριμένο τραγούδι να είναι ένα από αυτά. Ο κόσμος σιγά σιγά γεμίζει το στάδιο, και μετά το “Chinese Democracy”, ήρθε η ώρα για το πρώτο μεγάλο sing along τραγούδι της set list με το “Live and Let Die”. Η κραυγή που έβγαλε ο Axl στην μέση του τραγουδιού θα μπορούσε να έλειπε, αλλά τουλάχιστον την προσπάθησε. Ένας γνώριμος ήχος στα drums από τον Isaac Carpenter ακούσθηκε και είχε έρθει η ώρα για το “You Could Be Mine”, νωρίς-νωρίς στην ροή της συναυλίας.

Για τον Axl είναι από τα πιο δύσκολα τραγούδια και μια φορά φέτος απλά δεν το έπαιξαν σε προηγούμενες συναυλίες. Με την βοήθεια των Dizzy Reed / Melissa Reese/Duff στα δεύτερα φωνητικά , τα πήγε μια χαρά, λίγο δεν του βγήκε το τέλος, αλλά τα έδωσε όλα ο θείος. Ωπ, τι έχουμε εδώ τώρα; “Shadow Of Your Love” για πρώτη φορά φέτος, και σκέφτεσαι ότι αυτό το τραγούδι είχε μείνει στην αφάνεια τόσα χρόνια αδίκως, και ευτυχώς που το ακούσαμε ξανά. Για τους φανατικούς οπαδούς των Guns N’ Roses, ένα ευπρόσδεκτό δωράκι με το “Locomotive”. Στα ντουζένια τους (1991-1993) το είχαν παίξει κάτω από δέκα φορές συνολικά, εγώ είχα την τύχη να το ακούσω τόσο στην Αθήνα όσο και στην Βουδαπέστη. Και πάλι στο τέλος λίγο ο θείος το έχασε, αλλά είναι πταίσμα αυτό. Για να ηρεμίσουμε λίγο , “Used To Love Her”, και μετά "Sabbath Bloody Sabbath" με τον Axl να είναι καλύτερος από ότι στο Back to the Beginning. Ο κόσμος είχε αρχίσει να γεμίζει το στάδιο, πολλά χειροκροτήματα για το "Sabbath Bloody Sabbath" και η ώρα του “Estranged” είχε φτάσει. Το είχα ακούσει στο παρελθόν με τον Bumblefoot στις κιθάρες σε μια «χειρουργικά» τέλεια εκτέλεση, αλλά ορισμένα τραγούδια όπως το “Estranged” είναι για να παίζονται με τον Slash στις κιθάρες. Τα visuals σε αυτό το τραγούδι θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα, αλλά δεν νομίζω να πείραξε κανέναν αυτό. Το “Absurd” το θεωρώ μια παπ@ρια και μισή και δεν μου άρεσε ποτέ από το μακρινό 2001 που το είχαμε ακούσει. Όμως live είναι το τραγούδι που όλα τα μέλη το χαίρονται περισσότερο από τα νέα τραγούδια που παίζουν. Και αφού τους αρέσει, εγώ πάω πάσο. Όταν είχε βγει το περιβόητο Chinese Democracy αρκετοί υποστήριζαν ότι πολλά τραγούδια όπως το “Sorry” είναι γραμμένο για τα πρώην μέλη του συγκροτήματος. Η θεωρία αυτή δεν αποδείχτηκε ποτέ, και το “Sorry” είναι από τα τραγούδια που συχνά-πυκνά τα παίζουν στις συναυλίες τους. Χρειαζόμασταν και λίγο να ηρεμίσουμε καθώς ακόμα βρισκόμασταν στα μισά της συναυλίας για τους Guns N’ Roses, και για άλλα συγκροτήματα στο τέλος της συναυλίας, δηλαδή περίπου στα 90 λεπτά χρόνου.

Στο “Double Talkin’ Jive” έγινε εμφανές το vibe που έχει φέρει ο Isaac Carpenter στο συγκρότημα. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας μουσικός για να κρίνεις την διαφορά στο παίξιμο του Carpenter με τον προηγούμενο τους ντράμερ τον Frank Ferrer. Δεν χρειάζεται όμως ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις για να καταλάβεις την σύνδεση που έχει ο Carpenter ιδιαίτερα με τον Duff McKagan. Δεν είναι τυχαίο που πρόσφατα σε ένα clinic της Fender ο Duff είχε μαζί του τον Carpenter και μαζί έπαιξαν μερικά τραγούδια των Guns N’ Roses. Θα το είχε κάνει αυτό ο Duff με τον συμπαθή Frank Ferrer; Δεν νομίζω. Για το saga του Chinese Democracy έχουν γραφτεί πολλά και ακόμα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά. Στους τόσους τίτλους με ακυκλοφόρητα τραγούδια υπήρχε ένα με το όνομα "The General", το οποίο το περιμέναμε ως κάτι μυθικό. Τελικά υπήρχε μια παρανόηση όλα αυτά τα χρόνια καθώς άλλο τραγούδι πιστεύαμε ότι ήταν τελικά το "The General" και όταν κυκλοφόρησε, δίχως να κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ο Axl στις στίχους κάνει αναφορά στο παρελθόν του και στην κακοποίηση που είχε υποστεί μικρός. Είναι αρκετά προσωπικό τραγούδι του Axl, και live κάθε στίχο όπως τα Daddy, don't/ I swear I won't/ I'll be good from now on ….. Can anybody tell me/ Why the pain, it just won't stop? τα εννοεί στο 100% με τον Slash να έχει παίξει το καλύτερο σόλο από όλα τα καινούρια τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει. Πολλά χειροκροτήματα για το “The General”, αλλά φυσικά στην συνέχεια όλο το στάδιο συμμετείχε στο αγέραστο “Knockin’ on Heaven’s Door” το οποίο όπως προ είπαμε είναι τοποθετημένο στην μέση της συναυλίας και όχι πριν από το encore. Ένα γρήγορο σφηνάκι από τον Duff με το “Attitude” και κάτι έγχορδά στην συνέχεια με έκαναν να μην το πιστεύω. Αποκλείεται να είναι το “There Was A Time”, από το Chinese Democracy, και όμως ήταν για πρώτη φορά και πάλι φέτος. Η τρέλα που έχω για το Chinese Democracy είναι γνωστή και καταγεγραμμένη στο παρελθόν. Και φυσικά δεν πρόκειται να αλλάξω την γνώμη κανενός εάν είναι καλό άλμπουμ ή όχι (έπος είναι, αλλά αυτό το κρατάω για εμένα).

Με την πάροδο των χρόνων, αρκετοί οπαδοί εκτίμησαν πολλά τραγούδια μέσα από το άλμπουμ. Το “There Was A Time” το θεωρώ ανάμεσα στα καλύτερα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει με το όνομα των Guns N' Roses και το να το ακούσω live ήταν ένα απωθημένο. Και εάν στο παρελθόν έχω γράψει και δικαίως ότι τα solo των τραγουδιών του Chinese Democracy πρέπει να τα παίζει ο Fortus και όχι ο Slash, ε για πρώτη φόρα ο Slash στο solo του Buckethead τα πήγε θαυμάσια. Φυσικά δεν έκανε tapping , ούτε χρησιμοποίησε το κόλπο του Buckethead με το kill switch, αλλά ο Slash, έμεινε πιστός στο ορίτζιναλ σόλο και το έφερε στα μέτρα του. Και όσο για τις κραυγές του Axl στο τραγούδι, ε ο πο@στης τις έβγαλε! Είχα μείνει τόσο ενθουσιασμένος που τα “It’s So Easy” και “Rocket Queen” (και πάλι σε μια τραβηγμένη έκδοση άνω των 10 λεπτών) τα άφησα λίγο στην άκρη, ώσπου μάλλον τα αυτιά μου κάνουν πουλάκια και λέω ρε συ το “Prostitute” δεν είναι αυτό; Μάλλον μου κάνουν πλάκα οι Guns N’ Roses. Μου το «χρωστούσαν» από την Αθήνα που είχαν παίξει μόνο ένα από το Chinese Democracy και στην Βουδαπέστη παίζουν τα καλύτερα από το Chinese Democracy. Και πάλι πολλά χειροκροτήματα από το κοινό, και κάπου εκεί λέω ας ξαποστάσω λίγο. Ε πως να το κάνεις αυτό, όταν ακολουθεί το “Civil War” το οποίο μετά από 35 χρόνια που ακούω Guns N Roses είναι μάλλον το αγαπημένο μου τραγούδι . Ωραίες εικόνες αυτή την φορά στα visuals και για την συνέχεια “Slither” που σωστά το έχουν σταθερά στις συναυλίες τους. Όταν είναι η ώρα για το κάνει ο Axl band introduction ξέρεις ότι ακολουθεί ένα solo από τον Slash και μετά ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως ζέσταμα στην κιθάρα από τον Slash και έγινε το “Sweet Child Of Mine” με όλο το γήπεδο να τραγουδάει όπως συμβαίνει πάντα. Ένα πιάνο στην σκηνή έκανε μετά την εμφάνιση του και μέσα μου περίμενα να ακούσω δύο νότες από το "It's Alright" των Black Sabbath, αλλά δεν πειράζει καθώς η ώρα του “November Rain” είχε φτάσει. Αν έβλεπα τον Slash να ανεβαίνει πάνω στο πιάνο στο τελευταίο σόλο του, θα τα είχα δει πια όλα , φυσικά δεν έγινε, αλλά και πάλι είναι μυσταγωγία να ακούς το “November Rain”. Για να δούμε ήρθε η ώρα για το “Nightrain” ή ακόμα έχουμε εκπλήξεις; Ξανά έγχορδα και “Madagascar” και εκεί έχω βρεθεί σε έκσταση. 5 τραγούδια από το Chinese Democracy με τους Duff/Slash δεν περίμενα με τίποτα να ακούσω και ειδικά τα συγκεκριμένα που είναι από τα αγαπημένα μου. Μόλις έχουν συμπληρωθεί 3 ώρες που παίζουν οι Guns N' Roses, η κούραση με έχει καταβάλει, αλλά γιατί να μην παίξουν και ένα “Human Being”; Δίχως encore ήρθε η ώρα του “Nightrain” και «δυστυχώς» δίχως κάποιο από τα “Patience” ή “Don’t Cry” τα οποία φέτος τα παίζουν όποτε έχουν όρεξη, κατευθείαν στο “Paradise City”, που στο γρήγορο τελευταίο μέρος ο Axl είχε παραδώσει πνεύμα, αλλά κανέναν δεν ένοιαξε, όλο το στάδιο τραγουδούσε και μετά από 3 ώρες και 20 λεπτά η συναυλία των Guns N' Roses ολοκληρώθηκε . Υπόκλιση από το συγκρότημα, πένες να μοιράζουν στο κοινό οι Slash/Duff/Fortus και με αυτά και αυτά πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.

Την άλλη ημέρα στο mygnrforum όλοι έγραφαν για την set list και για την απόδοση του συγκροτήματος , με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι ήταν η καλύτερη της φετινής περιοδείας. Φίλος που τους είδε για 12η φορά στο Λονδίνο με την σειρά του υποστηρίζει ότι εκεί ήταν καλύτερα καθώς άκουσε το “Dead Horse”, “Anything Goes”, “Reckless Life” , “Coma” κτλ. Ένας άλλος φίλος που πήγε Σόφια για να τους δει για πολλοστή φορά μου είπε ότι ήταν καλύτερα από την Αθήνα, Και οι δύο συμφωνούν ότι μετά το 2016-2017 (που ήταν η πρώτη φορά που τους είδαμε), ήταν η καλύτερη εμφάνιση που τους είχαν δει, και είναι άτομα που έχουν δει εκατοντάδες συναυλίες στην ζωή τους. Την ίδια ώρα σε ελληνικό forum κάποιος που τους βλέπει από τα video υποστηρίζει ότι η μπάντα είναι ξενερωμένη από την απόδοση του Αxl και αυτό φαίνεται . Σεβαστό άλλα δεν είναι έτσι: Για πρώτη φορά από το 2016 ο Duff κάνει backstage video πριν από κάθε συναυλία τους. Η σύντροφος του Slash ανεβάζει συνεχώς βίντεο πριν και κατά την διάρκεια της συναυλίας. Το επίσημο account των Guns N’ Roses μετά από σχεδόν κάθε συναυλία ανεβάζει βίντεο με recap των πόλεων που έχουν παίξει. Δείτε οποιοδήποτε από αυτά, θα δείτε ώριμους 60χρόνους να διασκεδάζουν την κάθε στιγμή που βρίσκονται μαζί να κάνουν τις πλάκες τους, να περνάνε καλά.

Και εάν στα βίντεο φαίνονται περισσότερο οι Axl/Slash/Duff, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί και η συνεισφορά των Dizzy Reed / Melissa Reese με τα δεύτερα φωνητικά τους καθώς και το πως «γεμίζουν» τον ήχο των τραγουδιών. Ήρεμη δύναμη ο Richard Fortus στην κιθάρα, παίζοντας και lead solo στο “Madagascar”, για τον ντράμερ τα είπαμε, επιβλητικός ο Duff και μόνο με την παρουσία του, o Slash ήταν ο γνωστός guitar hero και μου έκανε ιδιαίτερη θετική εντύπωση που στα τραγούδια του Chinese Democracy τα έφερε όλα στα μέτρα του, και ήρθε η ώρα της κρίσης για τον θείο: Να τον συγκρίνω με την εξωγήινη απόδοση που είχε το 2006; Με τις συναυλίες που έδωσε σαν αντικαταστάτης του Brian Johnson στους Acdc το 2016 και εκεί υποχρέωσε όλους τους haters να φάνε το καπέλο τους; Με την συναυλία τους στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια; Με τις συναυλίες που έδωσαν στην αρχή του τουρ σε σχέση με αυτή στην Βουδαπέστη; Δεν υπάρχει σύγκριση με τίποτα. Ο θείος είναι αυτός που είναι στα 63 χρόνια: Τρέχει σαν μανιακός για 3 ώρες στην σκηνή ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, και μάλιστα σύμφωνα με αξιόπιστες μαρτυρίες, στην Αθήνα που τότε είχε 40 βαθμούς το βράδυ, τους είχαν πει να παίξουν λιγότερο λόγω ζέστης, αλλά όπως θυμόμαστε έπαιξαν 3 ώρες τότε.

Οπότε θέλει να πιέσει την φωνή του, μπορεί να βγάλει ακόμα , σε σημεία, το rasp, με το οποίο έγινε διάσημος. Η τεχνική που χρησιμοποιεί είναι περίεργη, παράξενη και για πολλούς είναι σαν να ακούς τον Mickey Mouse, αλλά είναι επιλογή τους να μην κουρδίσουν τα τραγούδια χαμηλότερα, είναι επιλογή του να τρέχει σαν μανιακός και να μην είναι καρφωμένος στο κέντρο της σκηνής, και είναι επιλογή τους να παίζουν όσο έχουν όρεξη και κα@λα. Θα μπορούσαν να έπαιζαν 90-120 λεπτά επαγγελματικής συναυλίας, 15-17 τραγούδια και όλοι να ήταν ευχαριστημένοι. Όχι όμως, έχουν προβάρει 50 τραγούδια, μέχρι τώρα έχουν παίξει πάνω από 40, βγαίνουν πάνω στην σκηνή και είναι ικανοί για το καλύτερο αλλά και για το λιγότερο καλό. Ο ίδιος ο Axl μας είπε ότι είχε ρίξει μια ματιά στα τραγούδια που είχαν παίξει στην Βουδαπέστη το 2023 και αποφάσισε να κάνεις πολλές αλλαγές για την φετινή τους συναυλία. Εάν πας ξέροντας ότι μέσα στο 3ώρο ο Axl θα έχει τις καλές και τις κακές του στιγμές και είσαι οκ με αυτό θα απολαύσεις την συναυλία με το παραπάνω. Εάν πας με το σημειωματάριο στο χέρι και καταγράφεις τα πάντα τότε καλύτερα βάλε τα βίντεο από τα Illusions και μείνε στο 1992. Προσωπικά πέρασα φανταστικά και λόγω της set list και επειδή ήταν απλά η καλύτερη φορά που τους έχω δει μετά το 2017 που ήταν και η πρώτη φορά που τους είδα με Slash/Duff. Θα ξαναπήγαινα; Την επόμενη φορά με τα παιδιά μου….