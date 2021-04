Nick Cave day είναι η Παρασκευή 16/4, για το Backstage Festival.

Σάββατο βράδυ, στις 21:00: Επιστροφή στα early '90s!

Με το 1991: The Year Punk Broke. Ένα ιστορικό ντοκουμέντο του David Markey, που ακολουθεί τους Nirvana και τους Sonic Youth στην περιοδεία τους στην Ευρώπη το 1991. Περισσότερα εδώ.

Το ίδιο βράδυ, θα έχουμε και το πρώτο online party, με όλους τους ήρωες του ανεξάρτητου/εναλλακτικού rock του πρώτου μισού των '90s. DJ, ο Μάκης Μηλάτος! Από τις 22:30.





Τα 2 special mix του Avopolis Radio, για όλους όσοι τα έχασαν:

Madonna was only cool in the 80s dj mix:

Special special dub/reggae/roots mix:



Έχω χάσει κάποιες από τις ταινίες. Μπορώ να τις παρακολουθήσω;

Ναι, μπορείς να το κάνεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα εγγεγραμμένα μέλη του Avopolis έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν on demand μέχρι και την Τρίτη 20 Απριλίου, εδώ, όλες τις ταινίες της πρώτης εβδομάδας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε 1 λεπτό, δωρεάν, με το email σας, εδώ.



Ποιες ταινίες είναι διαθέσιμες on demand για τα εγγεγραμμένα μέλη;

Τι θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα;

Δευτέρα 19/4/2021

Westwood: Punk, Icon, Activist σε συνεργασία με το Allyou.gr

Τρίτη 20/4/2021

The approaching of the Hour

Τετάρτη 21/4/2021

Velvet Bus Documentary

Πέμπτη 22/4/2021

Coachella: 20 Years in the Desert

Παρασκευή 23/4/2021

Mystify - Michael Hutchence

Σάββατο 24/4/2021

Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson σε συνεργασία με το Platform.gr + Special events και δώρα από τις Εκδόσεις Οξύ και την Brainfood Εκδοτική.





Έρχεται μεγάλος διαγωνισμός!

Το Σάββατο θα μάθετε τις λεπτομέρειες για ένα μεγάλο διαγωνισμό με 50 αντίτυπα του βιβλίου "Μεθυσμένο Ημερολόγιο", του Hunter Thomson, προσφορά από τις εκδόσεις Οξύ με αφορμή την προβολή της ταινίας Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson. Παράλληλα, θα έχουμε και ένα μοναδικό συλλεκτικό πακέτο για τους fans της ποπ κουλτούρας. Περισσότερα, την εβδομάδα που έρχεται.





