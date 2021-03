The Harder They Come (Perry Henzell, 1972)

Από όπου και να το δει κανείς, το The Harder They Come του Perry Henzell είναι ταινία αναφοράς: έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η ταινία «που σύστησε τη reggae στο κόσμο», ενώ αποτελεί και την πρώτη ταινία τζαμαϊκανής παραγωγής που γυρίστηκε στη Τζαμάικα.

Το The Harder They Come καταφέρνει να παντρέψει το blaxploitation -που λίγο νωρίτερα είχε αρχίσει να ξεπηδά σαν είδος στις ΗΠΑ, με ταινίες όπως το διάσημο Shaft και το ακόμα πιο underground Sweet Sweetback’s Baadasssss Song- με την αποθέωση της τζαμαϊκανής μουσικής και κουλτούρας.

Σημαντική συμβολή, βέβαια, σε αυτό έχει ο Jimmy Cliff, που όχι μόνο πρωταγωνιστεί στην ταινία, αλλά υπογράφει και το soundtrack της -ένα εξαιρετικό δείγμα reggae μουσικής, με αποκορύφωμα, το ομώνυμο της ταινίας τραγούδι.

O μουσικός στην ταινία, προσπαθεί να γίνει αυτό που είναι στην πραγματική ζωή: ένας μεγάλος σταρ της reggae. Ο δρόμος αυτός, όμως, δε θα αποδειχθεί απόλυτα ομαλός και αναπόφευκτα, στην πορεία o ήρωας θα μπλέξει σε...βρωμοδουλειές με το «εθνικό προϊόν» της Τζαμάικα, για να ακολουθήσουν τα αναμενόμενα μπλεξίματα με το νόμο. Παράλληλα με την ιστορία του ήρωα, βλέπουμε να σκιαγραφείται η καθημερινή ζωή της Τζαμάικα, από την καλή αλλά και την ανάποδη.

Πέρα από τη δράση που υπόσχεται μια ταινία που φλερτάρει ανοιχτά με τον όρο blaxploitation, το The Harder They Come ρίχνει συγχρόνως μια ρεαλιστική ματιά στην κουλτούρα της Τζαμάικα, ενώ το σίγουρο είναι πως θα τραγουδάτε το κεντρικό κομμάτι της ταινίας για πολλή ώρα μετά την προβολή.

Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο του Backstage Film Festival.