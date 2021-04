Nick Cave - Straight To You (Nanni Jacobson, 1994)

Πίσω στα 90s και τα χρόνια της αθωότητας, ο Nick Cave δεν ήταν ακόμη ο δανδής που ξέρουμε σήμερα, αλλά ένας μποέμ τύπος που έγραφε ποιητικές μπαλάντες με τους νεαρούς, επίσης, τότε, Bad Seeds.

Στο Straight To You (1994), που αποτελεί και το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον Cave που είχε την άδειά του, η Nanni Jacobson ακολουθεί τον μουσικό στην καθημερινότητά του και τα καλλιτεχνικά του βήματα μέχρι και το 1993, την εποχή που ακόμη η νιότη βοηθούσε να έχουν όλα τον γλυκό ρομαντισμό τους.

Με μια απροσποίητη, underground αισθητική, το ντοκιμαντέρ δίνει το βήμα στον Nick Cave, μέσα από μια μεγάλη συνέντευξη που εμπλουτίζεται με υλικό από την ζωή του αλλά και πολλή μουσική στο ενδιάμεσο, να αρθρώσει μια δική του, ιδιαίτερη αφήγηση.

Το Straight To You αποτελεί μια απολαυστική αποτύπωση των πρώτων χρόνων της καριέρας του Nick Cave, ένα ντοκουμέντο χωρίς περιττά στολίδια, που γοητεύει ακριβώς λόγω της αυθεντικότητάς του.

To Straight To You θα προβληθεί στις 16/4, στο πλαίσιο του Backstage Film Festival.