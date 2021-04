ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο μυαλό όσων παρακολουθούν το ανήσυχο πνεύμα του Nick Cave, οι λόγοι της μετακίνησης του Αυστραλού από την πατρίδα του στο Βερολίνο, στις αρχές των 90s, θα μπορούσαν να είναι άπειροι. Περνώντας όμως ένα απόγευμα κουβεντιάζοντας μέσω Zoom με την γερμανίδα σκηνοθέτρια Nanni Jacobson (ίσως τον πρώτο άνθρωπο που επίσημα αντιλήφθηκε το καλλιτεχνικό μεγαλείο του και κατέγραψε το πορτρέτο του στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Straight To You) μαθαίνουμε έναν ακόμα.

Η Νanni Jacobson ήρθε πιο κοντά στον Cave στα 90s πιθανόν από οποιονδήποτε άλλο φαν. Και είχε την ευκαιρία να καταγράψει στιγμές της ζωής του στο δρόμο, κατά την διάρκεια της ομολογουμένως δεύτερης πιο “wild" (όπως, «ζόρικης») περιόδου του Αυστραλού μετά τα χρόνια των Birthday Party.

Η μετάβαση από σούπερ αφοσιωμένη φαν σε σκηνοθέτιδα βιογραφικού ντοκιμαντέρ για τον μουσικό και η προσωπική σχέση που εκτείνεται από τις ξέγνοιαστες στιγμές με Caipirinhia στην Βραζιλία μέχρι την ανησυχία για τον αν ο Cave θα βγάλει ζωντανός την επόμενη περιοδεία, δημιούργησαν αυτό τον ιερό δεσμό και δίνουν πλέον ανεκτίμητη αξία στο έργο της Nanni Jacobson που πριν απ' όλους «προέβλεψε» το πώς ο Cave και η μουσική του θα εξελιχθούν έτσι ώστε να αποτελούν πλέον «ιερό» κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Και την άβολη στιγμή που το έργο χρόνων της Jacobson για το Straight To You πήρε έγκριση από τον Cave και τους Bad Seeds κάτω από τις έξαλλες tour-party συνθήκες της Lollapalooza του 1994, διαδέχτηκε η δυνατή φιλία που τους συνδέει μέχρι σήμερα και που δίνει στη Nanni Jacobson το δικαίωμα να νιώθει λίγο πιο περήφανη από εμάς που έχει υπάρξει αφοσιωμένη φαν σε ολόκληρη την επική μέχρι σήμερα πορεία του αυστραλού καλλιτέχνη.

Η παρακάτω κουβέντα με την δημιουργό του Straight To You, λίγο πριν το δούμε στο Backstage Film Festival (16/4 στις 21:00) αφενός συμπληρώνει το παζλ του ντοκιμαντέρ και αφετέρου προσθέτει αξία στην περίοδο που γινόταν η ζύμωση για το όραμα πίσω από την μουσική ιδιοφυία που είναι σήμερα ο Cave.



Μαζί, έρχεται για να συντροφεύσει το πριν και το μετά της προβολής αυτή η εξαιρετική playlist που επιμελήθηκε η ίδια η σκηνοθέτις με τα αγαπημένα της τραγούδια από τον κατάλογο του Cave και μοιράζεται αποκλειστικά για τους αναγνώστες του Avopolis:



Κι αν αναρωτιέστε ποιο είναι το αγαπημένο της άλμπουμ του Nick Cave η απάντηση είναι μια μίξη των Push The Sky Away και No More Shall We Part, «…γιατί όταν κοιτάω το εξώφυλλο του Nick με την γυναίκα τους στο Push the sky away, ο τίτλος No more shall we part μου φαίνεται πιο ταιριαστός…».