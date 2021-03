Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band (Daniel Roher, 2019)

Όταν ο Robbie Robertson πίσω στα τέλη των 60s έφτιαχνε μια μπάντα που ονομάστηκε απλά The Band και έμπαιναν σε ένα ροζ σπίτι για να ηχογραφήσουν το δίσκο που κυκλοφόρησε το 1968 ως Music From Big Pink, μάλλον δεν περίμεναν πως ήδη από το ντεμπούτο τους, θα έγραφαν τη δική τους σελίδα στη rock ιστορία, ως μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες έκτοτε, αλλά και ότι κάποιον καιρό μετά θα έπαιζαν στο πλάι του Bob Dylan.

Με αποκαλυπτικό τόνο αλλά και χωρίς να λείπει το χιούμορ, το ντοκιμαντέρ του Daniel Roher (στην παραγωγή του οποίου βρίσκουμε και τον «πολύ» Martin Scorsese) Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band καταγράφει μια πορεία εξέχουσα και καθοριστική για αυτό που ονομάζουμε americana.

Όπως ακούμε και τον Bruce Springsteen να λέει στην ταινία: «Δεν υπήρχε μπάντα που να προσπαθεί να γίνει σπουδαιότερη από το άθροισμα των μερών των The Band». Η μουσική δημιουργία, η δυσκολία του κοινού να δεχτεί το rock ‘n’ roll δίπλα στη folk, οι ηχογραφήσεις στο «ροζ σπίτι», η σκοτεινή πλευρά των ναρκωτικών και του αλκοόλ, το Last Waltz, όλα βρίσκουν το χώρο τους σε αυτή την ταινία.

Το ντοκιμαντέρ που χαρακτηρίστηκε από το Rolling Stone ως «θριαμβευτικό», προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, αλλά κέρδισε και το Βραβείο Κοινού Best of the Fest στο Palm Springs IFF 2020.

Στο Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band θα βρείτε αρχειακό υλικό, τραγούδια, αλλά και καινούργιες συνεντεύξεις με «συνήθεις υπόπτους» όπως οι Eric Clapton, Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, μεταξύ πολλών άλλων.

Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο του Backstage Film Festival.