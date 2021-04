Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson (Alex Gibney, 2008)

Πατέρας της gonzo δημοσιογραφίας. Συγγραφέας. Ο άνθρωπος που ακολούθησε τους Hell’s Angels για να γράψει γι’ αυτούς. Πολιτικά ανήσυχος. Πάντα ανοιχτός σε απαγορευμένες ουσίες. Ο Hunter S. Thompson υπήρξε μια sui generis φιγούρα, από αυτές που βγαίνουν μία στο εκατομμύριο για να σημαδέψουν μια για πάντα όλα εκείνα με τα οποία καταπιάστηκαν.

Το ντοκιμαντέρ Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson με την υπογραφή του Alex Gibney επιχειρεί να καταγράψει τη φρενήρη ιστορία του Thompson και το στίγμα που άφησε στην ποπ κουλτούρα και όχι μόνο. Στο οπτικό αυτό ταξίδι πέρα από πλούσιο αρχειακό υλικό, την ιστορία έρχονται να εμπλουτίσουν συμμετοχές από ανθρώπους όπως ο Tom Wolfe, φίλος του Thompson και πατέρας της Νέας Δημοσιογραφίας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Jimmy Carter, αλλά και ο Johnny Depp στο ρόλο του αφηγητή, που διαβάζει όπως μόνο αυτός ξέρει αποσπάσματα από κείμενα του Hunter S. Thompson.

H ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Sundance το 2008, στο οποίο απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ, ενώ βραβείο για το σενάριό του κέρδισε στα βραβεία Writers' Guild of America το 2009.

Το Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson θα προβληθεί στις 24/4, στο πλαίσιο του Backstage Film Festival, σε συνεργασία με το platform.gr.