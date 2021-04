Backstage Festival 2.0: Δωρεάν μουσικές ταινίες τον Απρίλιο και τον Μάιο, από το Avopolis Network

Η δεύτερη έκδοση του Backstage Festival ξεκινάει στις 12 Απριλίου - και όχι μόνο με τους μουσικούς ήρωες. Αλλά και με αφιερώματα στη διαφορετικότητα, με pop culture icons, με ντοκιμαντέρ -όπως αυτό του Studio 54- που ζωντανεύουν μια ολόκληρη εποχή, με αφιερώματα που έχουν όλους τους πρωταγωνιστές των ειδών που πραγματεύονται (Something From Nothing: The Art Of Rap).

898.144 pageviews και 93.559 film views ήταν ο απολογισμός (σε νούμερα) του Backstage Festival 1.0, του πρώτου δωρεάν online festival για μουσικές ταινίες στην Ελλάδα. Και φυσικά, δύο κορυφαία βραβεία στα Digital Media Awards. Ζωντανέψαμε όλοι μαζί τα βράδια μας, αλληλεπιδράσαμε - και αυτή η εμπειρία δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Το Avopolis Network (www.avopolis.gr) ετοίμασε τη 2η έκδοση του online κινηματογραφικού φεστιβάλ, η οποία θα αλλάξει τα βράδια του Απριλίου και Μαΐου του 2021. Η μουσική θα παίζει και πάλι δυνατά, κάθε βράδυ, με βραβευμένες μουσικές ταινίες, αυτή τη φορά και με πρεμιέρες, με συμμετοχή και των χρηστών στην πλατφόρμα και online θεματικά party. Και για τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουμε special προβολές, on demand προβολή για 24 ώρες και δώρα από όλο το φάσμα της pop κουλτούρας. Για όλους εμάς που δεν το βάζουμε κάτω και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλουμε να βιώσουμε κοινές μουσικές και κινηματογραφικές εμπειρίες.

Ναι, οι εποχές είναι δύσκολες, στερούμαστε αρκετά και δεν θα τα δούμε άμεσα να επανέρχονται. Μπορούμε, όμως, να ζήσουμε μαζί αυτές τις εμπειρίες. Μπορούμε να ξαναθυμηθούμε μαγικές στιγμές από φεστιβάλ. Να γνωρίσουμε καλύτερα τους δικούς μας μουσικούς pop & rock ήρωες. Να αναλογιστούμε αρκετά για την διαφορετικότητα. Να μπούμε νοητά στα club της Μ. Βρετανίας. Να γνωρίσουμε τους κορυφαίους εκπροσώπους του hip hop διαχρονικά. Να δούμε τη μουσική ως ένα κομμάτι της ευρύτερης ποπ κουλτούρας, που είναι επίσης κομμάτι της ζωής μας.

Θα δυναμώσουμε την ένταση -όσο μπορούμε- και θα την κρατήσουμε εκεί, ακόμα και μετά το τέλος της ταινίας, με θεματικά dj sets από τους παραγωγούς του Avopolis Radio (www.avopolisradio.gr)! Θα επικοινωνήσουμε και θα μοιραστούμε σκέψεις, κολλήματα, αντιδράσεις, απόψεις…

Πώς θα δω τις ταινίες;

Συντονίζεστε κάθε βράδυ, μετά τις 21:00, στο www.avopolis.gr/backstage και κάνετε click στην τηλεοπτική συσκευή του interface ή στο σχετικό εικονίδιο που θα βρείτε εκείνη την ημέρα, για προβολή πλήρους οθόνης. Συνδέετε με την τηλεόρασή σας, εάν το θέλετε.

Πώς θα ενημερώνομαι για τα online events, τα δώρα, τις προσκλήσεις και τις ταινίες;

Από το www.avopolis.gr και το www.avopolis.gr/backstage. Θα υπάρξουν και προσθήκες και ανακοινώσεις και ειδικά προνόμια για τα εγγεγραμμένα μέλη. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 7/4/2021, στο www.avopolis.gr/backstage. Μπορείτε να εγγραφείτε σε 1 λεπτό, δωρεάν, με το email σας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας για το festival.

Είναι οι ταινίες δωρεάν για όλους;

Όλες οι ταινίες είναι δωρεάν. Κάποιες ταινίες θα είναι μόνο με προσκλήσεις που θα δοθούν στα εγγεγραμμένα μέλη.

Το πρόγραμμα

Δευτέρα 12/4/2021

Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band

Executive producer: Martin Scorsese

Η ιστορία μιας μπάντας που ξεκίνησε να συνοδεύει τον Bob Dylan και έγινε μία από τις πιο επιδραστικές της εποχής της. Mε συνεντεύξεις από Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison κ.α. Από τις ηχογραφήσεις στο «ροζ σπίτι» μέχρι την περίοπτη θέση στο rock πάνθεον, η πορεία των The Band, με εκλεκτούς καλεσμένους.

Τρίτη 13/4/2021

Ένα ντοκιμαντέρ για τον εγχώριο σκληρό ήχο, που όχι μόνο ξεπέρασε τη δεκαετία της κρίσης, αλλά και τα ίδια του τα σύνορα.

Τετάρτη 14/4/2021

Παρακολουθούμε τα πρώτα βήματα της Madonna στη Νέα Υόρκη, μαζί με την τότε μπάντα της. Μια κοφτερή, ενδιαφέρουσα και ειλικρινής ματιά στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει το πρώτο της σόλο δισκογραφικό συμβόλαιο.

Πέμπτη 15/4/2021

H ταινία που σύστησε τη reggae στον κόσμο.

Παρασκευή 16/4/2021

Nick Cave - Straight To You + online Nick Cave event (TBA)

Το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave που είχε την άδειά του, το οποίο μας παρουσιάζει τον ίδιο και την καριέρα του μέχρι το 1993, με σπάνιες σκηνές από την καθημερινότητά του

Σάββατο 17/4/2021

Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του David Markey, που ακολουθεί τους Nirvana και τους Sonic Youth στην περιοδεία τους στην Ευρώπη το 1991. 30 χρόνια μετά από αυτή τη χρονιά που άλλαξε τη μουσική, ένα μοναδικό ντοκουμέντο που μας φέρνει κοντά στις δύο θρυλικές μπάντες, με εμφανίσεις και από τους Ramones, Babes In Toyland, Dinosaur Jr κ.α. Το guerilla αυτό οπτικοακουστικό ντοκουμέντο είναι μια αφτιασίδωτη και απολαυστική, ατόφια υπενθύμιση πως το rock ‘n’ roll είναι καλύτερο όταν δεν το νοιάζει πώς φαίνεται.

Δευτέρα 19/4/2021

Μια ματιά στην πορεία της αντισυμβατικής και εκρηκτικής Vivienne Westwood που από τη μπουτίκ του Malcolm McLaren έφτασε με τις δημιουργίες της να χτίσει τον δικό της punk μύθο στη μόδα.

Τρίτη 20/4/2021

Στα μέσα των '00s οι Raining Pleasure έβαζαν τον αγγλικό στίχο με νέους όρους στο εναλλακτικό εγχώριο παιχνίδι. Η Γκρατσιέλλα Κανέλλου ήταν εκεί με το φακό της κι εσείς μπορείτε να δείτε όσα κατέγραψε (αλλά και πολλούς γνωστούς-άγνωστους).

Τετάρτη 21/4/2021

Ένα λεωφορείο, 4 μπάντες, 8 σταθμοί, 2350 χιλιόμετρα. Ένα μουσικό road movie που θα σας θυμίσει (ή θα σας μάθει) τι γινόταν στην ανεξάρτητη εγχώρια μουσική σκηνή στα τέλη των '00s.

Πέμπτη 22/4/2021

Το ντοκιμαντέρ για τα 20 χρόνια του Coachella, είναι το ιδανικό φεστιβαλικό αντίδοτο, όσο οι συναυλίες εξακολουθούν να φαντάζουν μακρινό σενάριο.

Παρασκευή 23/4/2021

Η ιλιγγιώδης ιστορία του frontman των INXS, μέσα από σπάνιο οπτικό υλικό.

Σάββατο 24/4/2021

Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson σε συνεργασία με το Platform.gr + Special events και δώρα από τις Εκδόσεις Οξύ και την Brainfood Εκδοτική.

H ιστορία της sui generis προσωπικότητας που άκουγε στο όνομα Hunter S. Thompson, δια στόματος Johnny Depp.



ΜΑΙΟΣ

Δευτέρα 10/5/2021

New York Doll

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του πρώην μέλους των New York Dolls, Arthur Kane. Το υποψήφιο film για Satellite Award και Grand Jury Prize στο Sundance Film Festival, μας διηγείται την ιστορία ενός εκ των πιο επιδραστικών συγκροτημάτων του punk rock και του rock γενικότερα, από την ίδρυσή του το 1972, μέσα από τα πάσης φύσεως θέματα που είχαν, αλλά και τους θανάτους μελών τους.



Τρίτη 11/5/2021

The Gift: Johnny Cash

Το πρόσφατο επίσημο βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Johnny Cash, με σπάνιο υλικό που έδωσε το ίδιο το ίδρυμα που φέρει το όνομά του και πολλές άγνωστες πτυχές του θρύλου της μουσικής.

Τετάρτη 12/5/2021

Queercore - How to Punk a Revolution (Creativity & Diversity τετραήμερο)

Μια κοινότητα που έγινε ένας ριζοσπαστικός καρδιακός παλμός που εξαπλώθηκε διεθνώς και έκανε πολλούς καλλιτέχνες να υιοθετήσουν την queer ταυτότητα ως αντίβαρο στις ομοφοβικές εκφάνσεις της punk κουλτούρας.

Πέμπτη 13/5/2021 & Παρασκευή 14/5/2021

Turning with Antony and the Johnsons (Creativity & Diversity τετραήμερο)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η συναυλία που έδωσε ο Antony Hegarty το 2006 στο Barbican του Λονδίνου, μια συνεργασία με τον video artist Charles Atlas. Εδώ βρίσκονται μαζί του δεκάδες γυναίκες, transsexual, lesbian, που στέκονται μαζί του στη σκηνή. Ο Hegarty αφήνει τις καλεσμένες του να μιλήσουν για τη γεμάτη εμπόδια πορεία τους προς την ανακάλυψη της σεξουαλικής τους ταυτότητας, για τα δύσκολα παιδικά χρόνια και την αβάσταχτη αίσθηση της “μη-κανονικότητας”.

Σάββατο 15/5/2021

Studio 54 + Disco sounds 2021 online party (Creativity & Diversity τετραήμερο)

Εδώ ζωντανεύουν οι ξέφρενες νύχτες της Νέας Υόρκης και του πιο θρυλικού κλαμπ, του ναού της ηδονής. Μια ιστορία ανόδου και κατακόρυφης πτώσης, σε ένα απολαυστικό ντοκουμέντο που παρακολουθείς από την αρχή ως το τέλος με ανοιχτό το στόμα. Με ιστορίες που αφηγείται για πρώτη φορά ο ιδιοκτήτης του club, χωρίς να κρύβει τίποτα!

Δευτέρα 17/5/2021

To Stay Alive: A Method

Ένα πολύ ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ, βασισμένο στο δοκίμιο του Michel Houellebec, 1991 "To Stay Alive". Το τελευταίο κλείνει φέτος 30 χρόνια ζωής, αλλά σήμερα είναι ακόμα (για να μην πούμε πιο) επίκαιρο. Μια μοναδική εργασία πάνω στον συνεχή αγώνα του καλλιτέχνη, τον ρόλο του ποιητή και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνοδεύουν πολλές φορές αυτά τα δύο. Αφηγείται, με το γνωστό του, μοναδικό τρόπο, ο Iggy Pop.

Τρίτη 18/5/2021

Something From Nothing: The Art Of Rap

Ένα από τα πιο σημαντικά ντοκιμαντέρ για τη rap, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Ice-T και με το πιο εντυπωσιακό cast του είδους: Από τον Chuck D των Public Enemy, τον Dr. Dre, τον Eminem και τον Afrika Bambaataa, μέχρι τον Common, τον Kanye West, τον KRS-One και τον Snoop Dogg... Ακούς από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και πρωτοπόρους για την τέχνη του rap, σε μέρη της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες και του Ντιτρόιτ.

Πέμπτη 20/5/2021

Interpol // “Turn on the Bright Lights XV” + TBA

Παρασκευή 21/5/2021

Manchester Keeps On Dancing

Το χρονικό της dance μουσικής και κουλτούρας, από την σκηνή του Σικάγο στα '80s, μέχρι το θρυλικό club Hacienda - ένα must-see film με ονόματα όπως οι Carl Craig, Laurent Garnier, Todd Terry, Andrew Weatherall κ.α. θρύλοι του είδους που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε!

Σάββατο 22/5/2021

Real Scenes - London, σε συνεργασία με το Resident Advisor + Sounds of London online dance party

Τώρα που όλα αυτά μας μοιάζουν μακρινά, μια βόλτα στο σύγχρονο Λονδίνο, των clubs και της dance μουσικής σκηνής και των θεμάτων της, είναι ένα virtual ταξίδι που χρειαζόμαστε. Και το εξασφαλίσαμε: σε συνεργασία με το Resident Advisor, ζούμε για λίγο τη φάση της πόλης που έχει τη μεγαλύτερη και πολυσυλλεκτική dance μουσική σκηνή του κόσμου.