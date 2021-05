Το πρώτο μέρος της δεύτερης έκδοσης του Backstage Festival, του πρώτου δωρεάν online festival με μουσικές ταινίες στη χώρα μας, έλαβε χώρα τον Απρίλιο, με την προβολή των ταινιών Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band, Greek Rock Revolution, Madonna and the Breakfast Club, The Harder They Come, Nick Cave - Straight To You, 1991: The Year Punk Broke (1η εβδομάδα), Westwood: Punk, Icon, Activist, The Approaching of the Hour, Velvet Bus Documentary, Coachella: 20 Years in the Desert και Mystify - Michael Hutchence, Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson (2η εβδομάδα). Κάποιες από τις ταινίες αυτές είναι διαθέσιμες (για λίγες μέρες ακόμα) on demand στα μέλη μας (εγγράφεστε δωρεάν).

Τι αλλάζει στο δεύτερο μέρος;

Οι ταινίες πλέον είναι διαθέσιμες για 3 ημέρες. Και πάλι, δωρεάν για όλους. Συντονίζεστε οποιαδήποτε στιγμή, από τις 21:00 της ημέρας προβολής και για τις επόμενες τρεις ημέρες, στο www.avopolis.gr/backstage. Τα δε εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ταινία εντός 7 ημερών. Εγγραφή εδώ.

Το πρόγραμμα του δεύτερου μέρους

Πώς θα δω τις ταινίες;

Συντονίζεστε οποιαδήποτε στιγμή, από τις 21:00 της ημέρας προβολής και για τις επόμενες τρεις ημέρες, στο www.avopolis.gr/backstage. Συνδέετε με την τηλεόρασή σας, εάν το θέλετε. Τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ταινία εντός 7 ημερών. Εγγραφή εδώ.

Πώς θα ενημερώνομαι για τα online events και τις ταινίες;

Από το www.avopolis.gr και το www.avopolis.gr/backstage. Μπορείτε να εγγραφείτε σε 1 λεπτό, δωρεάν, με το email σας, εδώ.

Είναι οι ταινίες δωρεάν για όλους;

Όλες οι προβολές είναι δωρεάν.