Περίπου πριν από 15 χρόνια, ο Antony Hegarty (τότε - τώρα πλέον Anohni) συνεργάστηκε -στο Barbican του Λονδίνου- με τον video artist Charles Atlas. Εκείνες οι εμφανίσεις, τον Νοέμβριο του 2006, αποτελούν τυπικά το αντικείμενο αυτού του ντοκιμαντέρ. Τυπικά, όμως. Γιατί πλαισιωνόταν από 13 υπέροχα θηλυκά, που εδώ μιλούν ενώπιον του φακού και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το ισχυρό statement μεταμοντέρνου φεμινισμού, conceptual drag show, τρανς ερωτισμού και φουτουριστικών installation που επιχείρησαν τότε στο Λονδίνο. Δεν σταματούν όμως εκεί. Δεκάδες γυναίκες, transsexual, lesbian, μας μιλάνε για τη γεμάτη εμπόδια πορεία τους προς την ανακάλυψη της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Όπως διαπιστώσαμε άλλωστε κι εμείς από κοντά το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς –στην αλησμόνητη εμφάνιση των Antony & The Johnsons στο Θέατρο Βράχων– επί σκηνής η Anohni εξανθρωπίζει κάθε gender bender ψυχόδραμα, κάνοντάς το κτήμα της. Ισορροπεί δε απόλυτα το προσωπικό με το απόλυτα παγκόσμιο. Και δολιχοδρομεί στον καλλιτεχνίζον φεμινισμό και στη μοναχική μέθεξη της περσόνας της, ερμηνεύοντας σπαρακτικά κομμάτια όπως π.χ. το “You Are My Sister”, «κεντώντας» πάνω σε έρποντες ρυθμούς, που στεφανώνουν τη μελαγχολία μας. Είναι όμως τα τραγούδια της από μόνα τους, όπως το "For Today I Am a Boy” ή το “Hope There's Someone”, που αποτελούν ένα τρομερό συναισθηματικό οικοδόμημα· ικανό να σε ρίξει σε νιρβάνα ή να σε γκρεμοτσακίσει σε συναισθηματικούς Καιάδες.





Στο Turning, λοιπόν, έχουμε την καταγραφή μιας άριστης συναυλίας, όπου η Anohni εφαρμόζει γεωμετρικά πάνω σε μαλθακά mid-tempos αυτή τη γνήσια χροιά του, που σε υποχρεώνει να την εμπιστευτείς. Μια σπάνια χροιά, η οποία λειτουργεί σαν μήτρα που έχουμε όλοι στην ψυχή μας, προορισμένη να φροντίζει την ανθρωπιά και την τρυφερότητά μας.



