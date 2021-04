Velvet Bus (Γκρατσιέλλα Κανέλλου, 2008)

Πίσω στο μακρινό πλέον 2008, η Λάκης και Άρης Ιωνάς των Callas είχαν την εξής ιδέα: να μπουν 4 μπάντες (My Wet Calvin, Victory Collapse, The Callas και ο The Boy) σε ένα λεωφορείο που θα διασχίσει 2350 χιλιόμετρα και θα κάνει 8 σταθμούς ανά την Ελλάδα (Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λαγκάδια Αρκαδίας, Ηράκλειο και Αθήνα). Σκοπός αυτής της ιδιαίτερης περιοδείας, η τότε νέα ανεξάρτητη σκηνή να συστηθεί σε περισσότερο κόσμο -μην ξεχνάτε πως μιλάμε για μια περίοδο που ακόμη δεν είχαμε τόσες πολλές αγγλόφωνες εγχώριες μπάντες.

Το εγχείρημα αυτό, που ξεκίνησε με αρκετό ρίσκο για το αν θα «βγει», ανέλαβε να καταγράψει με τον φακό της η Γκρατσιέλλα Κανέλλου (το δικό της The Approaching of the Hour θα προβληθεί επίσης στο Backsage Film Festival στις 20/4). Έτσι, η σκηνοθέτις ξεκίνησε να καταγράφει κάθε σημαντική ή ασήμαντη λεπτομέρεια αυτής της περιοδείας, από τις ζωντανές εμφανίσεις μέχρι τους μουσικούς να...αποκοιμιούνται στο λεωφορείο, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερο μουσικό road movie.

Το Velvet Bus που έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στις 14ες Νύχτες Πρεμιέρας συνεχίζει αυτό που η Γκρατσιέλλα Κανέλλου ξεκίνησε με το The Approaching of the Hour: να αναδεικνύει την ανεξάρτητη εγχώρια μουσική σκηνή των 00s, που πλέον μοιάζει τόσο μακρινή αλλά και τόσο κοντινή μαζί. Αφήστε που στο ντοκιμαντέρ πέρα από τις «πρωταγωνιστικές» μπάντες θα δείτε και guest εμφανίσεις από τους Five Star Hotel, τους An Orange End, αλλά και τον «δικό μας» Μάκη Μηλάτο…

Το Velvet Bus θα προβληθεί στις 21/4, στο πλαίσιο του Backstage Film Festival.