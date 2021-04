The Approaching of the Hour (Γκρατσιέλλα Κανέλλου, 2005)

Σχεδόν μια εικοσαετία πριν και τις αρχές των 00s κάποια παιδιά από την Πάτρα έβαλαν τον αγγλικό στίχο με μεγάλη επιτυχία στον εναλλακτικό ήχο, ξεκινώντας να χαράζουν μια πορεία ελληνικών μπαντών που άλλοι βλέπουν ως σκηνή, άλλοι ως αρκετά ετερογενή για να τη βάλουν κάτω από αυτή την ομπρέλα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το πάντρεμα του αγγλικού στίχου και του εναλλακτικού ήχου έδειξε έκτοτε μια συνεχώς αυξανόμενη συνέπεια (...μέχρι τα τελευταία η χρόνια η τάση να αρχίσει να γυρνάει και πάλι στον ελληνικό στίχο).

Τα παιδιά αυτά λέγονταν Raining Pleasure και όσο χρονών κι αν ήσασταν πριν περίπου μια 15ετία, είναι σχεδόν αδύνατον να μην είχε πιάσει το αυτί σας το “Fake” να παίζει κάπου ή να μην είχε πέσει στην αντίληψή σας η φοβερή εκδοχή τους στο Reflections του Μάνου Χατζιδάκι.

Με αφετηρία αυτό, η Γκρατσιέλλα Κανέλλου (το επίσης δικό της Velvet Bus θα προβληθεί στο Backstage Film Festival στις 21/4) επιχείρησε να καταγράψει όσα γίνονταν στην εγχώρια αγγλόφωνη «σκηνή» πίσω στο 2005, στο The Approaching of the Hour.

Στο ντοκιμαντέρ, πέρα από μπάντες όπως οι Matisse, οι Film, οι Closer, οι Abbie Gale και φυσικά οι Raining Pleasure, παρελαύνουν και οικείες φιγούρες όπως ο Μάρκος Φράγκος, ο Φώτης Βαλλάτος, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, ο Σπήλιος Λαμπρόπουλος, ο Νίκος Μουρατίδης, μεταξύ πολλών άλλων. Ψάξτε και τους «δικούς μας» Δημήτρη Λιλή και Μάκη Μηλάτο…

Το The Approaching of the Hour θα προβληθεί στις 20/4, στο πλαίσιο του Backstage Film Festival.