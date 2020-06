Backstage Film Festival: Ένα online φεστιβάλ με δωρεάν μουσικές ταινίες για όλους

Ξέρουμε πως αυτό το καλοκαίρι, θα ζήσουμε την μουσική αλλιώς. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι θα τη ζήσουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, γεννιέται το πρώτο online κινηματογραφικό φεστιβάλ με επίκεντρο τη μουσική, δωρεάν για όλους, το Backstage Film Festival. Για να κάνουμε κάθε καλοκαιρινή βραδιά μουσική και -κυρίως- ξεχωριστή.

Από τις 22 Ιουνίου και μέχρι τις 19 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού κάθε βράδυ στο Avopolis, στο www.avopolis.gr/backstage, που μετατρέπεται στο δικό σας home cinema, χωρίς περιορισμούς και χωρίς υποχρέωση εγγραφής. Φτιάχνετε τον δικό σας σκηνικό, κάθεστε στον καναπέ, αυξάνετε την ένταση και απολαμβάνετε. Κάθε βραδιά γίνεται μια interactive μουσικοκινηματογραφική εμπειρία, με δώρα, ειδικές προσφορές και trivia.

Έτσι, καθημερινά στις 22:00, στο Avopolis θα προβάλλεται εντελώς δωρεάν, μια ταινία μουσικού ενδιαφέροντος, με ελληνικούς υπότιτλους, κορυφαία ποιότητα εικόνας και δυνατότητα full screen mode, με σύνθημα το "Films louder than Music".

Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Μείνετε συντονισμένοι για όσα σας περιμένουν στην πορεία.



Τι θα δούμε;

Το Danny Says (Άκου τι θα Πει ο Ντάνι, Brendan Toller, 2015), για τον Danny Fields που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη μουσική και την κουλτούρα του 20ού αιώνα, δουλεύοντας για τους Doors, Lou Reed, Nico, Judy Collins και μανατζάροντας τους Stooges, MC5 και Ramones. Κάποιους από αυτούς ίσως και να μην τους είχαμε ανακαλύψει ποτέ, αν δεν υπήρχε ο Danny Fields.





Το αριστούργημα του Νίκου Νικολαΐδη Ο χαμένος τα παίρνει όλα (2002), που αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε με Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα (1979) και συνέχισε με τη Γλυκιά Συμμορία (1983), κλείνοντας τον κύκλο της τριλογίας για «τα χρόνια της χολέρας», το βλέμμα δηλαδή του δημιουργού πάνω στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Με τους Γιάννη Αγγελάκα, Συμεών Νικολαΐδη, Τζένη Κιτσέλη, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Louise Attah, Ιωάννα Παππά κ.α.





Το Straight To You (1994) της Nanni Jacobson, το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave που είχε την άδειά του, το οποίο μας παρουσιάζει τον ίδιο και την καριέρα του μέχρι το 1993, με σπάνιες σκηνές από την καθημερινότητά του. Με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

Το σπάνιο ντοκουμέντο Ladies and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen (Don Owen και Donald Brittain, 1965), στο οποίο παρακολουθούμε τον Leonard Cohen σε ηλικία 30 ετών, σε μια επίσκεψη στην πατρίδα του στο Μόντρεαλ. Ο ποιητής, μυθιστοριογράφος και συνθέτης διαβάζει την ποίησή του σε ένα ενθουσιώδες κοινό, κάνει βόλτες στους δρόμους της πόλης, μιλάει για τη ζωή του και μας καθηλώνει.





Το συγκλονιστικό Charles Bradley: Soul of America (Poull Brien, 2012) για τον Charles Bradley που, μετά από μισό αιώνα στην αφάνεια, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και ενέπνευσε στη δεκαετία των 10s πολύ κόσμο με τη μοναδική soul φωνή του. Aπό τον πάτο, τη σκληρότητα, τις καταχρήσεις και τις εργατικές κατοικίες του Bushwick στην επιτυχία. Για μισό αιώνα τραγουδούσε διασκευές του James Brown, κι όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του. Έστω και σε μεγάλη ηλικία, επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση της δικής του φωνής και έγινε παγκοσμίως γνωστός και αγαπητός. Το φιλμ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στην πρεμιέρα του, στο SXSW του 2012.



Το ντοκιμαντέρ για τον rock 'n' roll θρύλο Lemmy (Greg Olliver, Wes Orshoski, 2010), με πτυχές από την καριέρα του, ενδιαφέρουσες απόψεις, παρασκήνια συναυλιών και πολλά μεγάλα ονόματα παρόντα (Metallica, Οzzy Osbourne, Henry Rollins, Mick Jones, Anthrax, Slash κ.α.)





Το must-see(Denny Tedesco, 2008), με την ομάδα των μουσικών που έπαιξε στους δίσκους των. Κατά τη διάρκεια των '60s και των '70s κυρίως, οι παραγωγοί του Los Angeles ήθελαν να έχουν standby μουσικούς για τις αμέτρητες ηχογραφήσεις τους. Οι The Wrecking Crew δεν ήταν απλώς ευέλικτοι μουσικοί που μπορούσαν να πιάσουν και να εξελίξουν τη βασική μελωδία, αλλά, ακόμα και διαφημιστικών. Εδώ μας περιγράφουν τις εμπειρίες τους από κλασικές ηχογραφήσεις, ζωντανεύοντας μια ολόκληρη εποχή.





Το φετινότου Νίκου Σκαρέντζου, ένα ντοκιμαντέρ για την επιρροή τουστο σύγχρονο ηχοτοπίο της Ευρώπης. Συνθέτες, μουσικολόγοι και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο αναδεικνύουν τη σημαντική κληρονομιά του μουσικού στον 21ο αιώνα.

Το(2003) των Jim Fields και Michael Gramaglia, το καλύτερο ντοκιμαντέρ για την πορεία τωναπό τις αρχές των '70s μέχρι τη διάλυσή τους το 1996. Εμφανίζονται οι Rick Rubin, Tommy Ramone, Dee Dee Ramone, Johnny Ramone, Joey Ramone, The Stooges, Debbie Harry, Andy Warhol, Joe Strummer, Mick Jones, Phil Spector και πολλοί πολλοί άλλοι.

Το ντοκιμαντέρ(1980) του Robert Mugge, το κλασικό ντοκιμαντέρ για τη μουσική και όχι μόνο, του ιδιοφυούς jazz θρύλου





Το Punk: Attitude (2005) του Don Letts, για την punk επανάσταση, από τα μέσα των '70s, μέχρι την επίδρασή της στη σύγχρονη rock μουσική και κουλτούρα, αλλά και πολλά άλλα είδη.



Τo(2012), της Αγγελικής Αριστομενοπούλου, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για τον μουσικό -και όχι μόνο- βίο τουΗ ταινία τον ακολουθεί στην καθημερινότητά του. Θίγει μέσα από τη ματιά του το πολιτικό αδιέξοδο της χώρας και τον τρόπο που διαμορφώνει την πραγματικότητα η τηλεόραση, ενώ αναζητά τη διέξοδο από τις πόλεις προς τους αγαπημένους τόπους που εγκαταλείψαμε. Στα δύο χρόνια που διήρκεσαν τα γυρίσματα, βλέπουμε τις μουσικές συναντήσεις με τους συντρόφους του και την εξέλιξη των μουσικών διαδρομών τους μέσα από μια αναζήτηση στα ακούσματα της παιδικής τους ηλικίας, το ρεμπέτικο, τα ηπειρώτικα πολυφωνικά, τις κρητικές μελωδίες.





Το(2010) του Danny O'Connor, που κέρδισε το Mojo Vision Award, για το εμβληματικό για το indie τοπίο label της Creation, με συμμετοχές απόΤο ντοκιμαντέρ εξερευνά μία από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο, που έφτασε να κάνει εκατομμύρια πωλήσεις, αλλά και στη χρεωκοπία.





Το ντοκιμαντέρ(Julian Benedikt, Andreas Morell, 1997), για τη δισκογραφική εταιρία





Το εμβληματικό ντοκιμαντέρ της Penelope Spheeris(1988) για την. Κάποια από τα ονόματα που παρελαύνουν στο απολαυστικό δεύτερο μέρος της τριλογίας Decline (με την αξέχαστη σκηνή με τον Chris Holmes των W.A.S.P.) είναι οι





Το ντοκιμαντέρ του Σέργιου Βαφειάδη,(2017). Οικαι πολλοί άλλοι αφηγούνται τις περιπέτειες της εναλλακτικής καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, περνώντας τα πράγματα μέσα από ένα έντονο κοινωνικο-πολιτικό φίλτρο.





Το(Daniel Rosenfeld, 2018), που παρουσιάζει τον Astor Piazzolla, τον μεγαλύτερο συνθέτη τάνγκο μουσικής στον κόσμο. Μοναδικό υλικό από την ιδιωτική συλλογή του Daniel Pazzolla, γιου του Astor, μαζί με πλάνα από συναυλίες και οικογενειακά φιλμ.





Το αγαπημένο βρετανικό ντοκιμαντέρ(Pip Piper, 2012) για την επιστροφή του βινυλίου και τους συλλέκτες, με εμφανίσεις ονομάτων όπως ο, οκαι ο. Βασισμένο στο επιτυχημένο,, διηγείται την ιστορία τωνπου -όπως υποστηρίζουν- θα είναι ακόμαόταν θα έχουν κλείσει και οι τελευταίες





Την αγαπημένη cult ταινία της Penelope Spheeris(Τα αποβράσματα της κοινωνίας, 1984), με συμμετοχή αμερικάνικων punk σχημάτων. Ένας έφηβος εγκαταλείπει το σπίτι του και βρίσκει καταφύγιο σταΈχουν την δικιά τους ιδεολογία και δεν γουστάρουν την ψευτιά του κόσμου, αλλά η εξωτερική τους εμφάνιση και ο τρόπος ζωής τους, θα τους φέρει σε σύγκρουση με τους «καθώς πρέπει» κατοίκους της περιοχής με τραγικά αποτελέσματα...





Το(2008), στο οποίο ο mash up remixer, Girl Talk και ο σκηνοθέτης Brett Gaylor ανοίγουν ενδιαφέροντα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας γύρω από τον χαοτικό κόσμο των samples.





Το ντοκιμαντέρ για τα 20 χρόνια του κορυφαίου Coachella Festival (2020), που φιλοξενεί 250.000 άτομα κάθε χρόνο, με εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες (Madonna, Moby, Beck, Radiohead, Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Rage Against The Machine, Pixies, Björk, The White Stripes).



Το πρόγραμμα:

Δευτέρα 22/6

Danny Says

Τρίτη 23/6

Ο Χαμένος τα Παίρνει Όλα

Τετάρτη 24/6

Nick Cave - Straight To You + bonus Ladies and Gentlemen... Mr. Leonard Cohen

Πέμπτη 25/6

Charles Bradley - The Soul of America



Κυριακή 28/6

Lemmy!

Δευτέρα 29/6

The Wrecking Crew

Τρίτη 30/6

Μάρκος

Τετάρτη 1/7

End of The Century: The Story of The Ramones

Πέμπτη 2/7

Sun Ra: A Joyful Noise

Κυριακή 5/7

Punk: attitude

Δευτέρα 6/7

Ταξιδιάρα Ψυχή

Τρίτη 7/7

Upside Down: The Creation Records Story

Τετάρτη 8/7

Blue Note - A Story of Modern Jazz

Πέμπτη 9/7

The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years

Κυριακή 12/7

Ζητείται Διέξοδος

Δευτέρα 13/7

Astor Piazzolla: The Years of the Shark

Τρίτη 14/7

Last Shop Standing

Τετάρτη 15/7

Suburbia

Πέμπτη 16/7

RIP! A Remix Manifesto

Κυριακή 19/7

Coachella: 20 Years in the Desert + bonus ταινία που θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα

#BackstageFilmFestival #Avopolis #FilmsLouderThanMusic