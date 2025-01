Sebastian Bach - Child Within The Man

Πώς μπορείς να πάρεις στα σοβαρά έναν μεσήλικα που έχει ως τίτλο του άλμπουμ του Child Within The Man και που μάλιστα σε συνεντεύξεις του, χαριτολογώντας, αποδέχεται αυτόν τον τίτλο; Στην περίπτωση του Sebastian Bach μπορείς και πάρα μπορείς καθώς αυτός είναι, δεν παίρνει πολλά πράγματα στα σοβαρά, και μέσα του νιώθει ακόμα "18 and Life". Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά μας πάει πίσω στο 2014 με το συμπαθητικό Give 'Em Hell και από τότε μέχρι και σήμερα ο Bach παρέμενε ενεργός δίνοντας live, συμμετέχοντας σε μουσικά reality όπως στο Worst Cooks In America, The Masked Singer και ακόμα πιο παλιά στο Gilmore Girls, και δεν ξεχνάει όπου βρεθεί να ρίχνει τα φαρμάκια του προς τους Skid Row καθώς ακόμα απορρίπτουν κάθε πιθανή κουβέντα για επανένωση μαζί του.

Στα περί του άλμπουμ το πρώτο single και ταυτόχρονα video clip το “What do I Got to Lose” είναι, ειδικά το videoclip, αυτό που λίγο-πολύ περιμέναμε από τον Bach: Κάνει ένα ταξίδι με το αμάξι του κάπου στην Αμερική, στον δρόμο παίρνει μαζί του τον κωμικό Craig Gass, στην συνέχεια παίρνει έναν κλόουν, που δεν είναι άλλος από τον Gene Simmons (Kiss) και για το κερασάκι στην τούρτα, η σύζυγος του Suzanne Le Bach, είναι η κοπέλα που του καθαρίζει με σέξι τρόπο το αμάξι. Για έναν πιτσιρικά το videoclip μπορεί να το θεωρεί σεξιστικό και ολίγον cringe, αλλά για όσους έχουμε μεγαλώσει με τέτοια μουσική, το videoclip είναι μια χαρά και για αυτό έχει 4000 θετικά σχόλια στο Youtube. Αντιθέτως στο “Everybody Bleeds” τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά στο videoclip καθώς μας δείχνει τον τραγουδιστή να είναι σε μια πολυθρόνα, να παρακολουθεί τηλεόραση και το πρώτο που ακούμε είναι για το σπίτι του που είχε καταστραφεί από πλημμύρες το 2011 με τον Bach ευστόχως να τραγουδάει Everybody bleeds! Everybody burns. Everybody drowns καθώς στην τηλεόραση παρουσιάζονται διάφορες ειδήσεις από καταστροφές. Από εκεί και πέρα τι έχουμε; Καταρχήν θυμίζουμε ότι μπορεί αρκετοί να έχουν στο μυαλό τους τον Sebastian Bach ακόμα από την εποχή του πρώτου άλμπουμ των Skid Row, και να νομίζουν ότι ακόμα παίζει hard rock. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα προσωπικό του άλμπουμ, έχει ψήγματα hard rock και η κύρια βάση του είναι το heavy rock της Αμερικής: Βαριές κιθάρες, οργισμένα φωνητικά σε περιπτώσεις, μοντέρνα παραγωγή, και στο συγκεκριμένο άλμπουμ, υπάρχει μια σειρά από guest όπως τον John 5 (ex-Marilyn Manson , ex-Rob Zombie , Mötley Crüe) στο “Freedom”, την Orianthi στο “Future Of Youth” και τον Steve Stevens (Billy Idol) στο “F.U.” που δίνουν μοντέρνες πινελιές με τα σόλο τους στην κιθάρα. Εάν κάποιος θέλει να διαπιστώσει εάν ακόμα η φωνή του Bach είναι όπως παλιά, θα πρότεινα να ακούσει το “(Hold On) to the Dream” που ξεκινάει σαν μια μπαλάντα στο πρώτο λεπτό, ώσπου να βγαίνει μια κραυγή από τα παλιά του Bach και το τραγούδι να αλλάζει τέμπο και να γίνεται ένα mid tempo με βαριές κιθάρες και οργισμένα φωνητικά του Bach. Ας βάλουμε μια άνω τελεία και να δούμε λίγο τι συμβαίνει στο απέναντι στρατόπεδο των The Skid Row. Θυμίζουμε ότι το 2022 είχαν κυκλοφορήσει το The Gang's All Here και εκεί που είχαν βρει τα πατήματα τους ξανά με τον τραγουδιστή Erik Grönwall, μετά από λίγο καιρό ο Erik Grönwall αποχώρησε από το συγκρότημα για λόγους υγείας, αφήνοντας την θέση του τραγουδιστή κενή για πολλοστή φορά.

Δεν ξέρω εάν το “Vendetta” που υπάρχει στο Child Within The Man είναι γραμμένο για κάποιους παλιούς γνωστούς του Bach, ούτε μπορώ να ξέρω που αναφέρεται ο τραγουδιστής στο “About To Break”, αλλά πριν από λίγο καιρό, πιστεύοντας ότι η γυναικά του τον είχε αφήσει, άρχισε να γράφει διάφορα στο social media εναντίον της, μετά τα έσβησε, μετά απολογήθηκε και τώρα φαίνεται ότι όλα είναι οκ μεταξύ τους. Τι θέλω να πω; Η φωνή υπάρχει, ορισμένα τραγούδια είναι καλά, ορισμένα μέτρια, αλλά από πλευράς συνθέσεων δεν περίμενα πολλά περισσότερα. Το λογικό βήμα θα ήταν μιας και οι Skid Row ψάχνουν ξανά τραγουδιστή, τι καλύτερο να γίνει η επανένωση που την θέλει αρκετός κόσμος. Και μπακαλίστικα μιλώντας θα σκεφτεί κάποιος, ότι θεωρητικά εάν έπαιρνες τα 3-4 καλύτερα από το The Gang's All Here με την φωνή του Bach προσαρμοσμένα στο hard rock των Skid Row και τα 3-4 από το Child Within The Man και τα έβαζες σε μια κυκλοφορία, θα είχες ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ. Και πάλι όμως μπορείς να εμπιστευτείς τον Child Within The Man; Για την ώρα σωστά ο Bach μας λέει ότι στο φινάλε “What Do I Got To Lose?“, και έχει δίκιο. Έβγαλε το άλμπουμ του, κάνει τα live του, ώρες ώρες τον πιάνει η τρέλα του, αλλά τελικά είναι ο Child Within The Man. Και ενδόμυχα μας αρέσει αυτό…