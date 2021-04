Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της πρώτης εβδομάδας του Backstage Festival. Πάνω από 10.000 άτομα παρακολούθησαν το Madonna and the Breakfast Club, το ντοκιμαντέρ για τα πρώτα βήματα της Madonna στη Νέα Υόρκη. Τα εγγεγραμμένα μέλη του Avopolis έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν on demand μέχρι και την Τρίτη 20 Απριλίου, εδώ, όπως και όλες τις ταινίες της πρώτης εβδομάδας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε 1 λεπτό, δωρεάν, με το email σας, εδώ.

Και αν δεν χορτάσατε τη Madonna των 80s, το Avopolis Radio ετοίμασε ένα σούπερ Madonna from the 80s mix:

Σήμερα Πέμπτη 15/4 θα προβληθεί μετά τις 21:00 το The Harder They Come. Είναι η ταινία που σύστησε τη reggae στον κόσμο. Περισσότερα εδώ. Και 16:00-18:00 συντονιστείτε στο www.avopolisradio.gr για να ακούσετε ένα special dub/reggae/roots mix.

Την Παρασκευή 16/4 θα προβληθεί το Nick Cave - Straight To You. Ήταν το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave που είχε την άδειά του, το οποίο μας παρουσιάζει τον ίδιο και την καριέρα του μέχρι το 1993, με σπάνιες σκηνές από την καθημερινότητά του. Περισσότερα εδώ.

Plus: Βρήκαμε και μιλήσαμε με τη Nanni Jacobson, που τον έζησε από κοντά εκείνο το διάστημα. Η Nanni είναι η δημιουργός του ντοκιμαντέρ. Ο Δημήτρης Λιλής είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί της, η οποία θα βγει την Παρασκευή, μαζί με την ταινία!

Και το Σάββατο, θα γυρίσουμε σε mood αρχών '90s. Με το 1991: The Year Punk Broke. Ένα ιστορικό ντοκουμέντο του David Markey, που ακολουθεί τους Nirvana και τους Sonic Youth στην περιοδεία τους στην Ευρώπη το 1991. Περισσότερα εδώ.

Το ίδιο βράδυ, θα έχουμε και το πρώτο party, με όλους τους ήρωες του ανεξάρτητου/εναλλακτικού rock του πρώτου μισού των '90s. Stay tuned!

Επίσης, ετοιμαστείτε για έναν διαγωνισμό με 50 αντίτυπα του "Μεθυσμένο Ημερολόγιο", του Hunter Thomson, προσφορά από τις εκδόσεις Οξύ με αφορμή την προβολή της ταινίας Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson. Παράλληλα, θα έχουμε και ένα μοναδικό συλλεκτικό πακέτο για τους fans της ποπ κουλτούρας. Περισσότερα, την εβδομάδα που έρχεται.

Δείτε εδώ τις πληροφορίες και το πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Ακούστε την εκπομπή του Μάκη Μηλάτου, για το Backstage Film Festival:

Backstage Festival: Δείτε on demand όλες τις ταινίες της πρώτης εβδομάδας!