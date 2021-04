ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πριν λίγο καιρό, ο Nick Cave μαζί με τον Warren Ellis κυκλοφόρησαν χωρίς προειδοποίηση τον δίσκο Carnage, που σε γενικές γραμμές, κέρδισε το κοινό και τον Τύπο.

Συνεχίζοντας σε κλίμα έκπληξης, τώρα οι δύο μουσικοί κυκλοφόρησαν ένα 7'' single με τίτλο Grief. Αποτελείται από 2 κομμάτια, το spoken word “Letter to Cynthia” που ακούμε στην πρώτη πλευρά και το b-side του, το τραγούδι “Song for Cynthia”.

Το "Letter To Cynthia", όπως αφήνει να φανεί και από τον τίτλο του, προέρχεται από την απάντηση του Nick Cave σε θαυμάστριά του ονόματι Cynthia, που του έστειλε το 2018 «γράμμα» μέσω των Red Hand Files στο οποίο τον ρωτούσε για το πένθος, αναφορικά με τον πρόωρα χαμένο γιο του μουσικού, Arthur. Έτσι, το κομμάτι προέκυψε από την απάντηση του Cave.

Για την ώρα, το Grief δεν είναι διαθέσιμο ψηφιακά, αλλά μπορείτε να παραγγείλετε τη φυσική σας κόπια εδώ.

Παίρνετε, επίσης, μια μικρή γεύση παρακάτω.

Επίσης, υπενθυμίζουμε πως το ντοκιμαντέρ Straight To You της Nanni Jacobson θα προβληθεί την Παρασκευή 16/4 στις 21:00 στο πλαίσιο του Backstage Film Festival, μαζί με ένα on line event-έκπληξη που θα ανακοινωθεί.