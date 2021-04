ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξέρουμε πως τον τελευταίο ένα χρόνο η αγαπημένη συνήθεια του Nigel Godrich είναι να ξεθάβει αρχειακό υλικό των Radiohead και να το κάνει διαθέσιμο στο YouTube.

Έτσι, αυτή τη φορά, σειρά έχει η εμφάνιση του Thom Yorke στο From The Basement από το 2005.

Πρόκειται για μια σόλο πιάνο εμφάνιση στην οποία μπορείτε να ακούσετε πρώιμες εκδοχές κομματιών του ακυκλοφόρητου τότε ακόμη, In Rainbows, όπως τα “Videotape”, “Down Is the New Up” και“Last Flowers” αλλά και το "Analyse" από το The Eraser του Yorke από το 2006.

Βλέπετε την εμφάνιση παρακάτω: