ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία, ακούμε συχνά τον Justin Vernon δίπλα στην Taylor Swift, μιας και τόσο στο Folklore όσο και στο Evermore, τους δύο, δηλαδή, τελευταίους δίσκους της ποπ σταρ ακούσαμε τη συμμετοχή των Bon Iver.

Από ό,τι φαίνεται, τα ντουέτα μεταξύ των δύο μουσικών δεν τελειώνουν εδώ, μιας και ο Justin Vernon, σε Instagram live του, μοιράστηκε με τους φανς του ένα μικρό απόσπασμα από μια επερχόμενη συνεργασία του με τη Swift.

Πέρα από την Taylor Swift, φαίνεται πως στην επόμενη δουλειά του Justin Vernon, ως Bon Iver ή Big Red Machine θα ακούσουμε επίσης τον Robin Pecknold των Fleet Foxes και την Anaïs Mitchell.

Προς το παρόν, παίρνουμε μια μικρή γεύση από Taylor Swift:

📹 | @boniver’s Justin Vernon previews an exclusive teaser of a song with Taylor Swift from the bands upcoming album via Instagram live! pic.twitter.com/iMBMDIIFEb