Wolf Alice: Το "The Sofa" είναι η ωραιότερη μπαλάντα τους – Δείτε το νέο βίντεο

Μετά από μια θριαμβευτική επιστροφή στα Ευρωπαϊκά dates με εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ όπως το Primavera – όπου παρουσίασαν για πρώτη φορά το "The Sofa" μπροστά σε χιλιάδες θεατές – και μια ιστορική εμφάνιση στο Glastonbury, όπου μεταξύ άλλων διασκεύασαν και το Dreams των Fleetwood Mac, το σχήμα που έχει εκπροσωπεί πλέον τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς στη Μεγάλη Βρετανία επιστρέφει.

Το "The Sofa" αποτελεί ένα ψυχολογικό πορτρέτο και μικρογραφία των θεμάτων που διατρέχουν το άλμπουμ: την αποδοχή της ζωής όπως είναι, την απελευθέρωση από ανεκπλήρωτα όνειρα χωρίς ντροπή ή απογοήτευση, καθώς μεγαλώνουμε. Με τη μορφή μιας ονειρικής μπαλάντας στο πιάνο, το τραγούδι αναδεικνύει την καλύτερη στιχουργική στιγμή της Ellie Rowsell, με στίχους που ξεχωρίζουν για την ειλικρίνειά τους:

“Didn’t make it out to California / Where I thought I might clean the slate / Feels a little like I’m stuck in Seven Sisters / North London, oh England / And maybe that’s ok.”

Το βίντεο του τραγουδιού, γυρισμένο στους δρόμους του βόρειου Λονδίνου ως φόρος τιμής στους στίχους, αποτυπώνει το ονειρικό πνεύμα του κομματιού με έντονα χρώματα και αργή κίνηση. Η Ellie μεταφέρεται σε μια σουρεαλιστική φαντασία μέσα στο χαοτικά ευφορικό καλοκαίρι της βρετανικής καθημερινότητας, χωρίς ποτέ να αφήνει τον καναπέ της. Σε σκηνοθεσία της Fiona Jane Burgess (Christina Aguilera, girlinred, Gucci), το βίντεο περιλαμβάνει πολλά “easter eggs” που παραπέμπουν στο επερχόμενο άλμπουμ.

Η κυκλοφορία του single ακολουθεί την εντυπωσιακή εμφάνιση των Wolf Alice στο Glastonbury Festival, όπου παρουσίασαν ένα εκρηκτικό σετ με αγαπημένα τραγούδια όπως τα "Bros" και "Don’t Delete The Kisses", αλλά και τα νέα "Bloom Baby Bloom" και "The Sofa", επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται στην κορυφή της δημιουργικής τους πορείας.

Το "The Sofa" έρχεται μετά το "Bloom Baby Bloom", το πρώτο δείγμα από το The Clearing – ένα δυναμικό και παθιασμένο κομμάτι για την εξέλιξη και την ανάπτυξη στη ζωή και την τέχνη. Το βίντεο του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του Colin Solal Cardo (Charli XCX, Robyn, Christine & The Queens), αποδομεί την κλασική ροκ αισθητική με επιρροές από τον Bob Fosse και το All That Jazz, με την Ellie να πρωταγωνιστεί ανάμεσα σε χορευτές υπό τη χορογραφία του βραβευμένου με Emmy Ryan Heffington (Euphoria, Sia, Kenzo).

Γραμμένο στο Seven Sisters και ηχογραφημένο στο Λος Άντζελες με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Greg Kurstin, το "The Clearing" αποκαλύπτει τη σημερινή μουσική ταυτότητα των Wolf Alice: ένα άλμπουμ γεμάτο αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και συναίσθημα – ένα έργο διαχρονικό.